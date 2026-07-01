ПЕТРОВСК
ПЕТРОВСК - город в России, в северной части Саратовской области, центр Петровского района.
Населене 30,4 тысяч человек (2013 год). Расположен на реке Медведица. Железнодорожная станция Петровск-Саратовский. Близ Петровска проходит автодорога Пенза - Саратов.
Основан в 1696/1697 году по указу царя Петра I между Саратовом и Пензой как крепость, которая представляла собой 4-угольник с 8 башнями (площадь 7 гектар), окружённый валом. Охраняла сухопутный тракт Царицын - Москва от нападений разбойничьих шаек, казаков и ногайцев. Уездный город Азовской (1708-1717 годы), Казанской (1717, 1728-1780 годы) и Астраханской (1717-1728 годы) губерний. В 1709 и 1711 годах город блокировался казаками и ногайцами, совершавшими набеги на южные земли Русского государства. Окрестности Петровска разорены в ходе так называемого Большого Кубанского погрома 1717 года. В августе 1774 года без боя занят отрядами восставших в ходе Пугачёва восстания 1773-1775 годов. Уездный город Саратовской губернии (1780-1796, 1797-1928 годы; до 1796 года Саратовское наместничество), Пензенской губернии (1796-1797 годы). В 1798-1800 годах разобрана деревянная крепость.
В XIX - начале XX веках Петровск развивался как торговый центр: в XIX веке здесь проходили 3 ярмарки (Казанская, Преображенская и Никольская), в начале XX века - 4 (Тихвинская, Казанская, Преображенская и Крестовоздвиженская). Развивались ремёсла, главным образом кузнечное и деревообработка. В 1894 году открыто движение по железнодорожной линии Аткарск - Петровск, в 1895 году по линии Петровск - Привольская. Советская власть установлена в декабре 1917 - январе 1918 годов. Районный центр Саратовского (с 1929 года Аткарского) округа Нижневолжского края (1928-1930 годы), Нижневолжского края (1930-1934 годы), Саратовского края (1934-1936 годы), с 1936 года Саратовской области. В Великую Отечественную войну в городе действовало несколько госпиталей, из Москвы эвакуирован механический завод «Молот».
В историческом центре сохранились здания 2-й половины XIX - начала XX веков: 5-главые церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в русском стиле (1865-1871 годы) и собор Покрова Пресвятой Богородицы (1880 год, архитектор А.М. Салько; купола разрушены в 1960 году, восстановлены в 2004-2007 годах; на месте Петровского Покровского женского монастыря, учреждённого не позднее 1736 года и упразднённого в 1764 году); кирпичные здания городской управы (1872 год), женской гимназии (ныне городская администрация), духовного училища (1879 год; ныне средняя школа), магазина братьев Просянкиных (1888 год; ныне Дом культуры), больницы (1890 год), вокзала (1894 год), пожарной части с каланчой (конец XIX - начало XX веков), реального училища в стиле неоренессанса (1914 год; ныне школа), уездного казначейства (ныне банк), особняк купца Тихонова в стиле модерн (оба - начало XX века). Памятники: героям Великой Отечественной войны, местному уроженцу, Герою Советского Союза И.В. Панфилову, Петру I (1995 год; копия памятника работы М.М. Антокольского, 1872 год); Поклонный крест (2004 год) на месте Петропавловского собора (1825-1840 годы, снесён в 1930-е годы). Краеведческий музей (1921 год, открыт в 1923 году; в экспозиции - Евангелие, переданное в городской собор по указу Петра I в 1699 году).
Среди предприятий - Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ (сборка автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок»), электромеханический завод «Молот» (радиоэлектронная аппаратура для нужд ВМФ), мебельный комбинат и др. Элеватор. Птицесовхоз. Лесхоз.
В 14 км к западу от Петровска, в селе Сосновоборское, - усадьба В.М. Устинова (руины дома) с комплексом крупного конезавода (квадратный в плане ипподром, конюшни, всё - 1820-е годы).