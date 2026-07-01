ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК - город в России , в северной части Саратовской области, центр Петровского района.

Населене 30,4 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на реке Мед­ве­ди­ца. Железнодорожная станция Пет­ровск-Са­ра­тов­ский. Близ Петровска про­хо­дит ав­то­до­ро­га Пен­за - Са­ра­тов.

Ос­но­ван в 1696/1697 году по ука­зу ца­ря Пет­ра I ме­ж­ду Са­ра­то­вом и Пен­зой как кре­пость, ко­то­рая пред­став­ля­ла со­бой 4-уголь­ник с 8 баш­ня­ми (площадь 7 гектар), ок­ру­жён­ный ва­лом. Ох­ра­ня­ла су­хо­пут­ный тракт Ца­ри­цын - Мо­ск­ва от на­па­де­ний раз­бой­ничь­их ша­ек, ка­за­ков и но­гай­цев. Уезд­ный го­род Азов­ской (1708-1717 годы), Ка­зан­ской (1717, 1728-1780 годы) и Ас­т­ра­хан­ской (1717-1728 годы) гу­бер­ний. В 1709 и 1711 годах го­род бло­ки­ро­вал­ся ка­за­ка­ми и но­гай­ца­ми, со­вер­шав­ши­ми на­бе­ги на южные зем­ли Русского государства. Ок­ре­ст­но­сти Петровска ра­зо­ре­ны в хо­де так называемого Боль­шо­го Ку­бан­ско­го по­гро­ма 1717 года. В августе 1774 года без боя за­нят от­ря­да­ми вос­став­ших в хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов . Уезд­ный го­род Са­ра­тов­ской губернии (1780-1796, 1797-1928 годы; до 1796 года Са­ра­тов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Пен­зен­ской губернии (1796-1797 годы). В 1798-1800 годах ра­зо­бра­на де­ревянная кре­пость.

В XIX - начале XX веках Петровск раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр: в XIX веке здесь про­хо­ди­ли 3 яр­мар­ки (Ка­зан­ская, Пре­об­ра­жен­ская и Ни­коль­ская), в начале XX века - 4 (Тих­вин­ская, Ка­зан­ская, Пре­об­ра­жен­ская и Кре­сто­воз­дви­жен­ская). Раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла, главным образом куз­неч­ное и де­ре­во­об­ра­бот­ка. В 1894 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ат­карск - Пет­ровск, в 1895 году по ли­нии Пет­ровск - При­воль­ская. Советская власть ус­та­нов­ле­на в декабре 1917 - январе 1918 годов. Рай­он­ный центр Са­ра­тов­ско­го (с 1929 года Ат­кар­ско­го) округа Ниж­не­волж­ско­го края (1928-1930 годы), Ниж­не­волж­ско­го края (1930-1934 годы), Са­ра­тов­ско­го края (1934-1936 годы), с 1936 года Са­ра­тов­ской области. В Великую Отечественную вой­ну в го­ро­де дей­ст­во­ва­ло несколько гос­пи­та­лей, из Мо­ск­вы эва­куи­ро­ван ме­ха­нический за­вод «Мо­лот».

В ис­то­рическом цен­тре со­хра­ни­лись зда­ния 2-й половины XIX - начала XX веков: 5-гла­вые церкви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ском сти­ле (1865-1871 годы) и со­бор По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1880 год, архитектор А.М. Саль­ко; ку­по­ла раз­ру­ше­ны в 1960 году, вос­ста­нов­ле­ны в 2004-2007 годах; на мес­те Пет­ров­ско­го По­кров­ско­го жен­ско­го монастыря, уч­ре­ж­дён­но­го не позд­нее 1736 года и уп­разд­нён­но­го в 1764 году); кир­пич­ные зда­ния городской упра­вы (1872 год), жен­ской гим­на­зии (ны­не городская ад­ми­ни­ст­ра­ция), ду­хов­но­го училища (1879 год; ны­не сред­няя шко­ла), ма­га­зи­на братьев Про­сян­ки­ных (1888 год; ны­не Дом куль­ту­ры), боль­ни­цы (1890 год), во­кза­ла (1894 год), по­жар­ной час­ти с ка­лан­чой (конец XIX - начало XX веков), ре­аль­но­го училища в сти­ле не­оре­нес­сан­са (1914 год; ны­не шко­ла), уезд­но­го ка­зна­чей­ст­ва (ны­не банк), особ­няк куп­ца Ти­хо­но­ва в сти­ле мо­дерн (оба - начало XX века). Па­мят­ни­ки: ге­ро­ям Великой Отечественной вой­ны, ме­ст­но­му уро­жен­цу, Ге­рою Советского Сою­за И.В. Пан­фило­ву, Пет­ру I (1995 год; ко­пия па­мят­ни­ка ра­бо­ты М.М. Ан­то­коль­ско­го, 1872 год); По­клон­ный крест (2004 год) на мес­те Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра (1825-1840 годы, сне­сён в 1930-е годы). Крае­ведческий му­зей (1921 год, от­крыт в 1923 году; в экс­по­зи­ции - Еван­ге­лие, пе­ре­дан­ное в городской со­бор по ука­зу Пет­ра I в 1699 году).

Сре­ди пред­при­ятий - Пет­ров­ский за­вод ав­то­зап­ча­стей АМО ЗИЛ (сбор­ка ав­то­мо­би­лей ЗИЛ-5301 «Бы­чок»), элек­тро­ме­ха­ни­че­ский за­вод «Мо­лот» (ра­дио­элек­трон­ная ап­па­ра­ту­ра для нужд ВМФ), ме­бель­ный ком­би­нат и др. Эле­ва­тор. Пти­це­сов­хоз. Лес­хоз.

В 14 км к за­па­ду от Петровска, в селе Со­сно­во­бор­ское, - усадь­ба В.М. Ус­ти­но­ва (руи­ны до­ма) с ком­плек­сом круп­но­го ко­не­за­во­да (квад­рат­ный в пла­не ип­по­дром, ко­нюш­ни, всё - 1820-е годы).

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