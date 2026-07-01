ПЕТРОВИЧЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
ПЕТРОВИЧЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ - российский живописец.
Обучался реставрации и иконописанию в Музее церковных древностей в Ростове Великом (1891-1892 годы). При содействии В.В. Верещагина поступил в МУЖВЗ (1892-1903 годы), где учился у И.И. Левитана (с 1898 года), оказавшего решающее влияние на его творчество, и А.М. Васнецова (с 1900 года). Экспонент «Мира искусства» (с 1902 года), член ТПХВ (в 1906-1912 годах) и Союза русских художников (с 1911 года).
Исполнял виды средней полосы России, мест, связанных с жизнью деятелей отечественной культуры, старинных русских городов («Ростов Великий», 1912 год, ГРМ; «Дом П.И. Чайковского в Клину», 1915 год, частное собрание, Москва; «Осень при последних лучах», 1922 год, Музей-заповедник «Ростовский кремль», и др.), также интерьеры храмов («В церкви Спаса-Нередицы близ Новгорода», 1910 и 1912 годы, ГТГ; «В церкви Успения села Волотова близ Новгорода», 1911, ГРМ и Музей-заповедник «Ростовский кремль»), натюрморты.
Работы Петрова отличают архитектоника композиции, точная передача архитектурных мотивов; его живописной манере свойственны пастозность, использование эффектов пленэризма, мажорность колористической гаммы, декоративность. С 1920-х годов до конца жизни создавал также серии интерьеров подмосковных усадебных дворцов (Кусково, Останкино), в которых добился соединения чувства красоты с элегическим настроением, что выразилось в подвижных, словно мерцающих световых эффектах.
В творческих командировках середины 1930-х годов (Сталинград, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Донбасс, Ср. Азия) обратился к производственной теме. Наиболее значительная коллекция работ Петровичева - в Музее-заповеднике «Ростовский кремль». Преподавал в Московском областном художественном училище памяти 1905 года (1937-1943 годы).