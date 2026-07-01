ПЕТРОВИЧЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВИЧЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ - российский живописец.

Обу­чал­ся рес­тав­ра­ции и ико­но­пи­са­нию в Му­зее цер­ков­ных древ­ностей в Рос­то­ве Ве­ли­ком (1891-1892 годы). При со­дей­ст­вии В.В. Ве­ре­ща­ги­на по­сту­пил в МУЖВЗ (1892-1903 годы), где учил­ся у И.И. Ле­ви­та­на (с 1898 года), ока­зав­ше­го ре­шаю­щее влия­ние на его твор­че­ст­во, и А.М. Вас­не­цо­ва (с 1900 года). Экс­по­нент «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (с 1902 года), член ТПХВ (в 1906-1912 годах) и Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1911 года).

Ис­пол­нял ви­ды сред­ней по­ло­сы Рос­сии, мест, свя­зан­ных с жиз­нью дея­те­лей отечественной куль­ту­ры, ста­рин­ных русских го­ро­дов («Рос­тов Ве­ли­кий», 1912 год, ГРМ; «Дом П.И. Чай­ков­ско­го в Кли­ну», 1915 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва; «Осень при по­след­них лу­чах», 1922 год, Му­зей-за­по­вед­ник «Рос­тов­ский кремль», и др.), так­же ин­терь­е­ры хра­мов («В церк­ви Спа­са-Не­ре­ди­цы близ Нов­го­ро­да», 1910 и 1912 годы, ГТГ; «В церк­ви Ус­пе­ния се­ла Во­ло­то­ва близ Нов­го­ро­да», 1911, ГРМ и Му­зей-за­по­вед­ник «Рос­тов­ский кремль»), на­тюр­мор­ты.

Ра­бо­ты Петрова от­ли­ча­ют ар­хи­тек­то­ни­ка ком­по­зи­ции, точ­ная пе­ре­да­ча ар­хитектурных мо­ти­вов; его жи­во­пис­ной ма­не­ре свой­ст­вен­ны пас­тоз­ность, ис­поль­зо­ва­ние эф­фек­тов пле­нэ­риз­ма, ма­жор­ность ко­ло­ри­стической гам­мы, де­ко­ра­тив­ность. С 1920-х годов до кон­ца жиз­ни соз­да­вал так­же се­рии ин­терь­е­ров под­мос­ков­ных уса­деб­ных двор­цов (Кус­ко­во, Ос­тан­ки­но), в ко­то­рых до­бил­ся со­еди­не­ния чув­ст­ва кра­со­ты с эле­гическим на­строе­ни­ем, что вы­ра­зи­лось в под­виж­ных, слов­но мер­цаю­щих све­товых эф­фек­тах.

В творческих ко­ман­ди­ров­ках середины 1930-х годов (Ста­лин­град, Но­во­си­бирск, Ке­ме­ро­во, Но­во­куз­нецк, Дон­басс, Ср. Азия) об­ра­тил­ся к про­из­водственной те­ме. Наи­бо­лее зна­чительная кол­лек­ция ра­бот Петровичева - в Му­зее-за­по­вед­ни­ке «Рос­тов­ский кремль». Пре­по­да­вал в Московском об­ла­ст­ном ху­дожественном училище па­мя­ти 1905 го­да (1937-1943 годы).