ПЕТРОВА-ВОРОБЬЁВА АННА ЯКОВЛЕВНА

ПЕТРОВА-ВОРОБЬЁВА АННА ЯКОВЛЕВНА - российская пе­ви­ца (кон­траль­то).

Дочь ре­пе­ти­то­ра хо­ров пе­тербургских императорских те­ат­ров. Учи­лась в Санкт-Пе­тербургском те­ат­раль­ном училище в ба­лет­ном клас­се Ш.Л. Дид­ло, за­тем в клас­сах пе­ния П.А. Са­пи­ен­цы, Г.Я. Ло­ма­ки­на , К.А. Ка­во­са. Бра­ла уро­ки пе­ния у М.И. Глин­ки . В 1833 году де­бю­ти­ро­ва­ла на императорской сце­не в «Со­ро­ке-во­ров­ке» Дж. Рос­си­ни (пар­тия Пип­по). По окон­ча­нии училища ар­ти­ст­ка хо­ра, а с 1835 года со­ли­ст­ка пе­тербургского Боль­шого (Ка­мен­но­го) те­ат­ра.

С ус­пе­хом ис­пол­ня­ла пар­тии в итальянских опе­рах: «Се­мира­ми­да», «Тан­кред» Дж. Рос­си­ни, «Ка­пу­ле­ти и Мон­тек­ки», «Пу­ри­та­не» В. Бел­ли­ни, «Ве­ли­за­рий» Г. До­ни­цет­ти и др. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в опе­рах Глин­ки: Ва­ня («Жизнь за ца­ря», 1836 год; спе­ци­аль­но для Петровой-Воробьёвой ком­по­зи­тор на­пи­сал сце­ну «У мо­на­сты­ря»), Рат­мир («Рус­лан и Люд­ми­ла», 1842 год). Глин­ка вы­со­ко це­нил го­лос и ар­ти­стические дан­ные пе­ви­цы, с эн­ту­зи­аз­мом ре­пе­ти­ро­вал с ней. М.П. Му­сорг­ский по­свя­тил ей пес­ню Мар­фы (из опе­ры «Хо­ван­щи­на») и «Ко­лы­бель­ную» (из во­каль­но­го цик­ла «Пес­ни и пля­ски смер­ти»).

На те­ат­раль­ной сце­не мно­го вы­сту­па­ла вме­сте с му­жем - пев­цом О.А. Пет­ро­вым. По сви­де­тель­ст­ву В.В. Ста­со­ва, го­лос пе­ви­цы был «один из са­мых не­обы­чай­ных, изу­ми­тель­ных кон­траль­то в це­лой Ев­ро­пе». В 1846 году за­вер­ши­ла опер­ную карь­е­ру. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (пе­ре­из­да­ны в сбор­ни­ке «Глин­ка в вос­по­ми­на­ни­ях со­вре­мен­ни­ков», 1955 год).