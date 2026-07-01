ПЕТРОВА-ВОРОБЬЁВА АННА ЯКОВЛЕВНА
ПЕТРОВА-ВОРОБЬЁВА АННА ЯКОВЛЕВНА - российская певица (контральто).
Дочь репетитора хоров петербургских императорских театров. Училась в Санкт-Петербургском театральном училище в балетном классе Ш.Л. Дидло, затем в классах пения П.А. Сапиенцы, Г.Я. Ломакина, К.А. Кавоса. Брала уроки пения у М.И. Глинки. В 1833 году дебютировала на императорской сцене в «Сороке-воровке» Дж. Россини (партия Пиппо). По окончании училища артистка хора, а с 1835 года солистка петербургского Большого (Каменного) театра.
С успехом исполняла партии в итальянских операх: «Семирамида», «Танкред» Дж. Россини, «Капулети и Монтекки», «Пуритане» В. Беллини, «Велизарий» Г. Доницетти и др. Первая исполнительница партий в операх Глинки: Ваня («Жизнь за царя», 1836 год; специально для Петровой-Воробьёвой композитор написал сцену «У монастыря»), Ратмир («Руслан и Людмила», 1842 год). Глинка высоко ценил голос и артистические данные певицы, с энтузиазмом репетировал с ней. М.П. Мусоргский посвятил ей песню Марфы (из оперы «Хованщина») и «Колыбельную» (из вокального цикла «Песни и пляски смерти»).
На театральной сцене много выступала вместе с мужем - певцом О.А. Петровым. По свидетельству В.В. Стасова, голос певицы был «один из самых необычайных, изумительных контральто в целой Европе». В 1846 году завершила оперную карьеру. Автор воспоминаний (переизданы в сборнике «Глинка в воспоминаниях современников», 1955 год).