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ПЕТРОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА

Родилась 30.03.1937, г. Кадиевка Луганской области. Окончила исторический факультет МГУ в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Международные производственные связи рабочего класса СССР. 1959–1965 гг. (К вопросу о новых формах пролетарского интернационализма) (Московский государственный педагогический институт, 1967).

Докторская диссертация : Интернациональные связи рабочего класса СССР. 60-80-е гг. (Институт истории СССР АН СССР, 1989).

Доктор исторических наук, 1959-1968 – младший научный сотрудник; 1968-1978 – научный сотрудник; 1978-1992 – старший научный сотрудник; с 1992 – ведущий научный сотрудник Института истории АН СССР (после 1992 года Институт российской истории РАН).

Член Центрального правления Международного фонда «Победа-1945 год» (1992г.), член правления ассоциации «Россия–США» (1992 г.), член Российской ассоциации историков Второй мировой войны.

Учителя : А.В. Митрофанова, В.Е. Полетаев.

Область интересов : История рабочего класса, внешняя политика России. История Великой Отечественной войны.

Сочинения: Межд. производственные связи рабочего класса. 1959-1970 гг. М., 1975;

Социальный облик рабочей молодежи. М., 1980 (в соавт.);

Интернациональные связи чехословацкого и советского рабочего класса. Прага, 1985 (в соавт.);

Общественно-политические силы СССР и США в годы 1941-1945. Воронеж, 1995 (в соавт.);

Всероссийская Книга Памяти. М., 1995 (чл. авт. колл.).

Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Великой Отечественной войны. М.: Вече, 2012. - 576 с.