ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич

Русский, советский художник, теоретик искусства, педагог, писатель.

Сын сапожника. Художественное образование получал сначала в Самаре в Классах живописи и рисования Ф. Бурова. В 1895-1897 гг. учился в Центральном училище технического рисования барона Щтиглица в Петербурге, 1897-1904 гг. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Работал в мастерской В. Серова, подрабатывал на гончарном заводе, давал частные уроки. В 1901 г. впервые выехал за границу, продолжил обучение в Мюнхене и в парижских студиях. Писал пьесы: “Жертвенные”, “Звенящий остров” и др. Работал над росписями церкви Казанской Божьей матери в Саратове (они не сохранились, т.к. были признаны неканоническими). В 1904 г. его майоликовое панно “Богоматерь” украсило клинику Р. Вердена. В 1909 г. в Москве прошла его первая персональная выставка. В 1910 г. он стал членом “ Мира искусства ”. На его аллегорические работы этого периода (“Элегия”, “Сон” и др.) оказало влияние творчество представителей немецкого и французского символизма и модерна . В начале 1910-х гг. все большее место в творчестве Петрова-Водкина занимают целостные монументально-декоративные произведения (“Играющие мальчики” и др.). Он работает также над росписями храма Василия Златоверхого в Овруче (1910). И в дальнейшем в его творчестве сохранилось заметное влияние русской иконописи и живописи раннего Возрождения. В 1912 г. создает свою одну из самых знаменитых картин “Купание красного коня”, превратившуюся в дальнейшем в один из символов революции. Контрастные яркие цвета, в особенности красный — цвет революционных перемен, будут использоваться художником во многих полотнах, а летящий красный конь — также в картине “Фантазия” (1925). В начале Первой мировой войны полотно “Купание красного коня” пропало и было обнаружено спустя 40 лет. Теме матери Петров-Водкин посвятил работы “Мать”, “Утро. Купальщицы” и др. Художник с воодушевлением встретил Февральскую революцию, после Октября 1917 г. работал в Совете по делам искусств, преподавал в Академии художеств, оформлял Петроград к первой годовщине революции. Создал целую серию натюрмортов (“Утренний натюрморт”, “Скрипка”, “Розовый натюрморт”, “Натюрморт с зеркалом” и др.), портреты А. Ахматовой (1922) и А. Белого (1932), “Автопортрет” (1918) и др. В 1920 г. Петров Водкин пишет картину “1918 г. в Петрограде (Петроградская мадонна)”, близкую по своему строю церковной фреске. В 1924 г. его графические зарисовки в дни похорон Ленина легли в основу графического цикла. В 1924-1925 гг. художник жил за границей, затем вернулся в Россию. В 1928 г. написал картины “Девушка у окна” и “Смерть комиссара”, в последней добился эффекта сферичности пространства, зритель как бы находится в центре полотна. Сферическая перспектива применялась им и в картине “После боя” (1923). Много работал Петров-Водкин как график и театральный художник, написал книги: “Самаркандия”, “Хлыновск” и “Пространство Эвклида” — “вымышленные автобиографии”, сочетающие в себе черты романа, мемуаров и философского труда. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1930). Последние его значительные работы “1919 год. Тревога” (1934) и “Новоселье” (1937).

Исторические источники:

К. С. Петров-Водкин. Альбом. Вступительная статья Л. Мочалова. Л., 1971.

Сочинения:

Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.