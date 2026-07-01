ПЕТРОВ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ

ПЕТРОВ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ - украинский и российский археолог, историк, языковед, этнограф, литературовед, фольклорист , философ, писатель.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ки­ев­ско­го университета (1918 год). Учи­те­ля - фи­ло­ло­ги В.Н. Пе­ретц, Н.К. Грун­ский, А.М. Ло­бо­да. В 1918-1925 годах пре­по­да­вал в ря­де учеб­ных за­ве­де­ний. Ра­бо­тал в учреж­дениях, со­зданных на основе Ки­ев­ского университета (1920-1923 годы), Укранской АН, Всеукраинской АН, АН УССР в 1919-1941 годах, в том числе заведующий Фольк­лор­но-эт­но­гра­фической ко­мис­си­ей (с 1927 года); со­труд­ником Института ис­то­рии мате­ри­аль­ной куль­ту­ры (с 1934 года), заведующий сек­то­ром до­фе­о­даль­ной и фео­даль­ной ар­хео­ло­гии это­го института (с 1938 года; в это вре­мя но­сил название Инсттут ар­хео­ло­гии), ди­рек­тором Института украинского фольк­ло­ра (1941 год), редактор журнала «Ет­но­гра­фiч­ний вi­с­ник» (1925-1930 годы) и др. из­да­ний.

В 1941 году при­зван в ря­ды Крас­ной Ар­мии . С 1942 года вы­пол­нял за­да­ния на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии. В 1945-1949 годах в Гер­ма­нии был профессором Пра­во­слав­ной бо­го­слов­ской ака­де­мии Украинскойав­то­ке­фаль­ной пра­во­слав­ной церк­ви и Украинского тех­ни­ко-хо­зяйственного института в Ре­генс­бур­ге, про­де­ка­ном фи­лософского факультета Украинского воль­но­го университета в Мюн­хе­не, со­труд­ни­ком Украинской воль­ной АН и Эн­цик­ло­пе­дии ук­раи­но­ве­де­ния, од­ним из ос­но­ва­те­лей и чле­нов прав­ле­ния Ху­дожественного украинского дви­же­ния, ре­дак­то­ром ря­да пе­рио­дических из­да­ний. В 1965 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Отечественной вой­ны 1-й сте­пе­ни, что офи­ци­аль­но рас­сек­ре­ти­ло его мис­сию как советского раз­вед­чи­ка. В 1950-1956 годах со­труд­ник Института ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры АН СССР (смотри Ар­хео­ло­гии ин­сти­тут ), в 1956-1969 годах - Института ар­хео­ло­гии АН УССР. По­сколь­ку до­ку­мен­ты о за­щи­те док­тор­ской дис­сер­та­ции (о П. Ку­ли­ше) в 1930 году бы­ли ут­ра­че­ны, в 1967 году за­щи­тил но­вую диссертацию «Язык. Эт­нос. Фольк­лор» по со­во­куп­но­сти ра­бот.

В ос­но­ве фи­ло­со­фии ис­то­рии Петрова от­каз от кон­цеп­ции по­сто­ян­но­го про­грес­са, идея дис­крет­но­сти ис­то­рического про­цес­са, рас­чле­нён­но­сти его на са­мо­дос­та­точ­ные эпо­хи, ха­рак­те­ри­зую­щие­ся оп­ре­де­лён­ным со­от­но­ше­ни­ем взаи­мо­обу­слов­лен­ных форм хо­зяй­ст­ва, об­щественных ин­сти­ту­тов, куль­тур­ных фе­но­ме­нов. На этом ос­но­ва­на и его кон­цеп­ция эт­но­ге­не­за - про­цесс эт­но­ге­не­тического раз­ви­тия осу­ще­ст­в­ля­ет­ся как эво­люционным пу­тём, так и че­рез пре­рыв­ность, кри­зи­сы, ко­то­рые яв­ля­ют­ся не толь­ко кон­цом ста­рой, но и на­ча­лом но­вой эпо­хи. Это от­ра­жа­ет и сме­на ар­хео­ло­гических куль­тур .

Как ар­хео­лог Петров - пер­во­от­кры­ва­тель по­се­ле­ний ти­па Го­родск три­поль­ской куль­ту­ры (1936 год), ав­тор рас­ко­пок на ря­де опор­ных па­мят­ни­ков чер­ня­хов­ской куль­ту­ры (мо­гиль­ни­ки Лох­ви­ца, 1955 год; Ко­са­но­во, 1961-1964 годы), пень­ков­ской куль­ту­ры (по­се­ле­ние Сте­цов­ка, 1956-1958 годы), вель­бар­ской куль­ту­ры (мо­гиль­ник Ба­ев І, 1964-1965 годы) и др. Вы­дви­нул и на­чал реа­ли­зо­вы­вать идею сис­те­ма­тической пуб­ли­ка­ции кор­пу­са ис­точ­ни­ков по ар­хео­ло­гии Ук­раи­ны конца I тысячелетия до нашей эры - середины I тысячелетия нашей эры (пре­рва­но Великой Отечественной вой­ной; позд­нее Петров опуб­ли­ко­вал ряд клю­че­вых ма­те­риа­лов из рас­ко­пок В.В. Хвой­ки, С.С. Гам­чен­ко, П.И. Смо­ли­че­ва).

На сты­ке ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии под­го­то­вил ис­сле­до­ва­ние о под­сеч­ном зем­ле­де­лии в Восточной Ев­ро­пе; на сты­ке язы­ко­зна­ния, ис­то­рии и ар­хео­ло­гии - о ски­фах, на сты­ке этих и других на­ук - по эт­но­ге­не­зу сла­вян и ук­ра­ин­цев в ча­ст­но­сти, по про­бле­мам иде­о­ло­гии пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва . С це­лью вос­соз­да­ния ар­ха­ического слоя в восточно-славянских язы­ках раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы ар­ха­ической смы­сло­вой струк­ту­ры сло­ва. Для по­лу­че­ния све­де­ний о про­стран­ст­вен­ных гра­ни­цах ар­ха­ической лек­си­ки раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку эти­мо­ло­гического ана­ли­за гео­гра­фических на­зва­ний.

На­пи­сал ряд ра­бот, в том числе фун­да­мен­таль­ных, по ис­то­рии украинской литературы, об­щественной мыс­ли, искусства, ак­цен­ти­руя вни­ма­ние на осо­бен­но­стях лич­но­сти ав­то­ров.

Петров - один из вы­даю­щих­ся украинских про­заи­ков XX века, ав­тор 5 ро­ма­нов и по­вес­тей. Ос­но­во­по­лож­ник жан­ра ро­ма­ни­зи­ро­ван­ной био­гра­фии в украинской литературе («Аліна i Кос­то­ма­ров», 1929 год; «Ро­ма­ни Куліша», 1930 год), один из ос­но­во­по­лож­ни­ков жан­ра украинского ин­тел­лек­ту­аль­но­го ро­ма­на [«Дів­чина з вед­ме­ди­ком» (1928 год), «Док­тор Се­ра­фі­кус» (создан в 1928-1929 годах, издан в 1947 году), «Без грун­ту» (создан в 1942-1943 годах, издан в 1948 году)]. Сре­ди других литературных про­из­ве­де­ний около 30 рас­ска­зов, но­велл, эс­се. Вхо­дил в литературную груп­пу «не­о­клас­си­ков».

Сочинения:

П. Куліш у 50-ті ро­ки. Жит­тя, ідео­ло­гія, творчість. Київ, 1929;

К во­про­су о ге­не­ти­че­ском изу­че­нии охот­ничь­их иг­рищ // Со­вет­ская эт­но­гра­фия. 1935. Кн. 6;

Под­сеч­ное зем­ле­де­лие. К., 1968; Скіфи. Мо­ва і ет­нос. Київ, 1968;

Ет­но­ге­нез слов’ян. К., 1972;

Діячі української куль­ту­ри (1920–1940 рр.): жерт­ви більшовицького те­ро­ру. Київ, 1992;

По­ход­жен­ня українського на­ро­ду. Київ, 1992;

Осо­ба Ско­во­ро­ди // Філософська і соціо­ло­гічна дум­ка. 1995. № 1–2;

Ес­те­тич­на док­три­на Шев­чен­ка. До по­став­лен­ня про­бле­ми // Сло­во і час. 2002. № 10;

Мис­лен­ня ро­до­во­го суспільства. Київ, 2006;

Історіософічні етю­ди // Україна мо­дер­на. Київ, 2008. Т. 13.