ПЕТРОВ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ
ПЕТРОВ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ - украинский и российский археолог, историк, языковед, этнограф, литературовед, фольклорист, философ, писатель.
Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1918 год). Учителя - филологи В.Н. Перетц, Н.К. Грунский, А.М. Лобода. В 1918-1925 годах преподавал в ряде учебных заведений. Работал в учреждениях, созданных на основе Киевского университета (1920-1923 годы), Укранской АН, Всеукраинской АН, АН УССР в 1919-1941 годах, в том числе заведующий Фольклорно-этнографической комиссией (с 1927 года); сотрудником Института истории материальной культуры (с 1934 года), заведующий сектором дофеодальной и феодальной археологии этого института (с 1938 года; в это время носил название Инсттут археологии), директором Института украинского фольклора (1941 год), редактор журнала «Етнографiчний вiсник» (1925-1930 годы) и др. изданий.
В 1941 году призван в ряды Красной Армии. С 1942 года выполнял задания на оккупированной территории. В 1945-1949 годах в Германии был профессором Православной богословской академии Украинскойавтокефальной православной церкви и Украинского технико-хозяйственного института в Регенсбурге, продеканом философского факультета Украинского вольного университета в Мюнхене, сотрудником Украинской вольной АН и Энциклопедии украиноведения, одним из основателей и членов правления Художественного украинского движения, редактором ряда периодических изданий. В 1965 году награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, что официально рассекретило его миссию как советского разведчика. В 1950-1956 годах сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР (смотри Археологии институт), в 1956-1969 годах - Института археологии АН УССР. Поскольку документы о защите докторской диссертации (о П. Кулише) в 1930 году были утрачены, в 1967 году защитил новую диссертацию «Язык. Этнос. Фольклор» по совокупности работ.
В основе философии истории Петрова отказ от концепции постоянного прогресса, идея дискретности исторического процесса, расчленённости его на самодостаточные эпохи, характеризующиеся определённым соотношением взаимообусловленных форм хозяйства, общественных институтов, культурных феноменов. На этом основана и его концепция этногенеза - процесс этногенетического развития осуществляется как эволюционным путём, так и через прерывность, кризисы, которые являются не только концом старой, но и началом новой эпохи. Это отражает и смена археологических культур.
Как археолог Петров - первооткрыватель поселений типа Городск трипольской культуры (1936 год), автор раскопок на ряде опорных памятников черняховской культуры (могильники Лохвица, 1955 год; Косаново, 1961-1964 годы), пеньковской культуры (поселение Стецовка, 1956-1958 годы), вельбарской культуры (могильник Баев І, 1964-1965 годы) и др. Выдвинул и начал реализовывать идею систематической публикации корпуса источников по археологии Украины конца I тысячелетия до нашей эры - середины I тысячелетия нашей эры (прервано Великой Отечественной войной; позднее Петров опубликовал ряд ключевых материалов из раскопок В.В. Хвойки, С.С. Гамченко, П.И. Смоличева).
На стыке археологии и этнографии подготовил исследование о подсечном земледелии в Восточной Европе; на стыке языкознания, истории и археологии - о скифах, на стыке этих и других наук - по этногенезу славян и украинцев в частности, по проблемам идеологии первобытного общества. С целью воссоздания архаического слоя в восточно-славянских языках разрабатывал проблемы архаической смысловой структуры слова. Для получения сведений о пространственных границах архаической лексики разработал методику этимологического анализа географических названий.
Написал ряд работ, в том числе фундаментальных, по истории украинской литературы, общественной мысли, искусства, акцентируя внимание на особенностях личности авторов.
Петров - один из выдающихся украинских прозаиков XX века, автор 5 романов и повестей. Основоположник жанра романизированной биографии в украинской литературе («Аліна i Костомаров», 1929 год; «Романи Куліша», 1930 год), один из основоположников жанра украинского интеллектуального романа [«Дівчина з ведмедиком» (1928 год), «Доктор Серафікус» (создан в 1928-1929 годах, издан в 1947 году), «Без грунту» (создан в 1942-1943 годах, издан в 1948 году)]. Среди других литературных произведений около 30 рассказов, новелл, эссе. Входил в литературную группу «неоклассиков».
Сочинения:
П. Куліш у 50-ті роки. Життя, ідеологія, творчість. Київ, 1929;
К вопросу о генетическом изучении охотничьих игрищ // Советская этнография. 1935. Кн. 6;
Подсечное земледелие. К., 1968; Скіфи. Мова і етнос. Київ, 1968;
Етногенез слов’ян. К., 1972;
Діячі української культури (1920–1940 рр.): жертви більшовицького терору. Київ, 1992;
Походження українського народу. Київ, 1992;
Особа Сковороди // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 1–2;
Естетична доктрина Шевченка. До поставлення проблеми // Слово і час. 2002. № 10;
Мислення родового суспільства. Київ, 2006;
Історіософічні етюди // Україна модерна. Київ, 2008. Т. 13.