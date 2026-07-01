ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Начало блестящей карьеры

Василий Петров родился 8 июля 1761 г. в Обояни неподалеку от Курска. Происходил из семьи священнослужителей.

Первоначально обучение происходило в церковно-приходской школе, после чего П. поступил в Харьковский коллегиум. Как следует из документов, это учебное заведение П. не закончил. Причина была просто – он поступил слушателем в Санкт-Петербургскую учительскую семинарию.

Трудовая деятельность П. началась в 1788 г., когда он прибыл в Барнаул для работы в Колыванско-Воскресенском горном училище. Здесь он занимался обучением учеников основам математики и физики. Жизнь в Барнауле оказалась недолгой и уже в 1791 г. он прибыл в столицу для работы в Инженерном училище, которое располагалось при Измайловском полку. Здесь он обучал слушателей математике и русскому стилю.

Спустя два года, жизнь П. резко изменилась в связи с приглашением на работу в столичное медико-хирургическое училище, действовавшее при военно-сухопутном госпитале (в дальнейшем преобразовано в академию). Именно ему он отдал сорок лет своей жизни. С 1795 г. П. – экстраординарный профессор. Получил собственный кабинет для проведения физических экспериментов.

Научные разработки

П. посвятил всю свою жизнь науке. Его деятельность П. была связана, прежде всего, с физикой. В те времена оборудования и приборов практически не было, зафиксировать результаты трудов было достаточно проблематично. П. использовал свои ощущения, которые возникали в момент прохождения электротока по его пальцам.

С 1801 г. П. начал печатать результаты своего труда. Уже за первую из работ он получил ординарного профессора. Среди объектов его внимания – электролиз окислов металлов, растительных масел, алкоголя, воды.

В 1802 г. П. совершил значимое открытие – обнаружил явление электрической дуги. Он доказал возможность применения этой дуги для плавления и сварки металлов. Он создал большую гальваническую батарею с электродвижущей силой около 1700 в.

Заслугам П. принадлежит введение термина «сопротивление» как физической величины. Он впервые заговорил о различных свойствах полюсов батареи.

Трудовые будни

С 1803 г. жизнь П. оказалась непосредственно связана с Академией наук. Сначала он стал корреспондентом, спустя четыре года - членом академии (его сменил на этом посту в 1834 г. Э.Х. Ленц).

Наряду с медико-хирургической академией долгие годы П. преподавал в Академии художеств, Втором кадетском корпусе, с 1831 г. – в Технологическом институте.

С февраля 1833 г. вышел в отставку.

Умер П. 22 июля 1834 г. в Санкт-Петербурге.