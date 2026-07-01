ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - советский и украинский военачальник, дважды Герой Советского Союза .

Из кре­сть­ян. Окон­чил Сум­ское артиллерийское училище (1941 год), Львов­ский государственный университет (1954 год). Слу­жил в 92-м отдельном артиллерийском ди­ви­зио­не (город Но­во­град-Во­лын­ский). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны с ию­ня 1941 года. Вое­вал на Южном, Во­ро­неж­ском и 1-м Украинском фрон­тах . Заместитель командующего 1850-го ис­тре­би­тель­но-про­ти­во­тан­ко­во­го артиллерийского пол­ка 32-й отдельной ис­тре­би­тель­но- про­ти­во­тан­ко­вой артиллерийской бри­га­ды 40-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии Во­ро­неж­ско­го фрон­та.

Петров от­ли­чил­ся при фор­си­ро­ва­нии реки Днепр 23 сентября 1943 года в рай­оне Кие­ва, был тя­же­ло ра­нен, но по­ле боя не по­ки­нул (пред­став­лен к зва­нию Ге­роя Советского Сою­за). По­сле ле­че­ния, ли­шив­шись обе­их рук, в декабре 1944 вер­нул­ся в дей­ст­вую­щую ар­мию. За удер­жа­ние плац­дар­ма на реке Одер в рай­оне на­се­лён­но­го пунк­та Нис­ки (Гер­ма­ния; апрель 1945 года) Петров, командующий 248-го гвардейского ис­тре­би­тель­но-про­ти­во­тан­ко­во­го артиллерийского пол­ка 11-й гвардейской ис­тре­би­тель­но-про­ти­во­тан­ко­вой артиллерийской бри­га­ды 52-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии 1-го Украинского фрон­та, был удо­сто­ен 2-й ме­да­ли «Зо­ло­тая Звез­да» .

По­сле вой­ны про­хо­дил служ­бу на ко­манд­ных и штаб­ных долж­но­стях в Су­хо­путных вой­сках, был заместителем начальника ра­кет­ных войск и ар­тил­ле­рии При­кар­пат­ско­го ВО. По­сле рас­па­да СССР (1991 год) за­ни­мал пост заместителя ко­мандующего ра­кет­ны­ми вой­ска­ми и ар­тил­ле­ри­ей Главного ко­ман­до­ва­ния Су­хо­пут­ных войск Во­оружённых Сил Ук­раи­ны.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1943 и 1982 годы), ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1945 год) и др. В городе Там­бов Петрову ус­та­нов­лен брон­зо­вый бюст.

Сочинения:

Про­шлое с на­ми. К., 1977.