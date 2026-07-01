ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - советский и украинский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
Из крестьян. Окончил Сумское артиллерийское училище (1941 год), Львовский государственный университет (1954 год). Служил в 92-м отдельном артиллерийском дивизионе (город Новоград-Волынский). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Южном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Заместитель командующего 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 32-й отдельной истребительно- противотанковой артиллерийской бригады 40-й общевойсковой армии Воронежского фронта.
Петров отличился при форсировании реки Днепр 23 сентября 1943 года в районе Киева, был тяжело ранен, но поле боя не покинул (представлен к званию Героя Советского Союза). После лечения, лишившись обеих рук, в декабре 1944 вернулся в действующую армию. За удержание плацдарма на реке Одер в районе населённого пункта Ниски (Германия; апрель 1945 года) Петров, командующий 248-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 11-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 52-й общевойсковой армии 1-го Украинского фронта, был удостоен 2-й медали «Золотая Звезда».
После войны проходил службу на командных и штабных должностях в Сухопутных войсках, был заместителем начальника ракетных войск и артиллерии Прикарпатского ВО. После распада СССР (1991 год) занимал пост заместителя командующего ракетными войсками и артиллерией Главного командования Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.
Награждён орденами Ленина (1943 и 1982 годы), орденом Красного Знамени (1945 год) и др. В городе Тамбов Петрову установлен бронзовый бюст.
Сочинения:
Прошлое с нами. К., 1977.