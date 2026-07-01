ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ - Российский певец, народный артист.

Из се­мьи порт­но­го. В 1902 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су А.И. Бар­ца­ла. В 1902-1937 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Мель- ни­ка в опе­ре «Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1902 год), сре­ди луч­ших – пар­тии в опе­рах М.И. Глин­ки, А.П. Бо­ро­ди­на, М.П. Му­сорг­ско­го , Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. Один из круп­ней­ших русских ваг­не­ров­ских ба­сов.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в го­ро­дах Рос­сии и за ру­бе­жом, уча­ст­во­вал в ис­пол­не­нии русских опер в Бер­ли­не («Кролль-опе­ра», 1909 год), Па­ри­же и Лон­до­не (1913, 1914 годы) и др. Имел боль­шой кон­церт­ный ре­пер­ту­ар, впер­вые в Рос­сии (в Мо­ск­ве) ис­пол­нил пар­тию Ии­су­са Хри­ста в «Стра­стях по Мат­фею» И.С. Ба­ха (1913 год, ди­ри­жёр М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов), уча­ст­во­вал в ис­пол­не­нии 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на (в том числе в 1901 году на от­кры­тии Боль­шо­го за­ла Московской консерватории ) и др. Со­хра­ни­лись грам­за­пи­си, сде­лан­ные пев­цом в 1904-1934 годах (час­тич­но пе­ре­из­да­ны).

Его внук - пиа­нист Н.А. Пет­ров.