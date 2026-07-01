ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ - Российский певец, народный артист.
Из семьи портного. В 1902 году окончил Московскую консерваторию по классу А.И. Барцала. В 1902-1937 годах солист московского Большого театра, дебютировал в партии Мель- ника в опере «Русалка» А.С. Даргомыжского (1902 год), среди лучших – партии в операх М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Один из крупнейших русских вагнеровских басов.
Гастролировал в городах России и за рубежом, участвовал в исполнении русских опер в Берлине («Кролль-опера», 1909 год), Париже и Лондоне (1913, 1914 годы) и др. Имел большой концертный репертуар, впервые в России (в Москве) исполнил партию Иисуса Христа в «Страстях по Матфею» И.С. Баха (1913 год, дирижёр М.М. Ипполитов-Иванов), участвовал в исполнении 9-й симфонии Л. ван Бетховена (в том числе в 1901 году на открытии Большого зала Московской консерватории) и др. Сохранились грамзаписи, сделанные певцом в 1904-1934 годах (частично переизданы).
Его внук - пианист Н.А. Петров.