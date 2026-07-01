ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик, член Российской академии.

Сын свя­щен­ни­ка. В 1752-1760 годах учил­ся в Мо­ск­ве в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии, в 1761-1767 годах пре­по­да­вал в ней. Со сту­денческих лет был дру­жен с Г.А. По­тём­ки­ным-Тав­ри­че­ским , позд­нее поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1764 году. В 1766 году по слу­чаю при­двор­но­го кос­тю­ми­ро­ван­но­го празд­ни­ка на­пи­сал «Оду на ве­лико­леп­ный ка­ру­сель, пред­став­лен­ный в Санкт-Пе­тер­бур­ге» (2-я ре­дак­ция под названием «На ка­ру­сель», 1782 год), ко­то­рая сра­зу по­лу­чи­ла из­вест­ность и при­влек­ла к Петрову вни­ма­ние Ека­те­ри­ны II , объ­я­вив­шей его вско­ре «вто­рым Ло­мо­но­со­вым». В 1768 году Петров был при­гла­шён ко дво­ру в ка­че­ст­ве чте­ца им­пе­рат­ри­цы, в 1769 году на­зна­чен пе­ре­во­дчи­ком при Ка­би­не­те Её Императорского Величества и биб­лио­те­ка­рем Эр­ми­таж­ной библиотеки. В 1771 году был ко­ман­ди­ро­ван в Лон­дон, где про­был до 1774 года; на об­рат­ном пу­ти по­се­тил Фран­цию, Ита­лию, Гер­ма­нию. В 1780 году вы­шел в от­став­ку с чи­ном надворного со­вет­ни­ка и по­се­лил­ся в сво­ём име­нии Тро­иц­кое. При­жиз­нен­ное со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний Петрова вы­шло в 1782 году (часть 1).

Петров - круп­ней­ший одо­пи­сец 2-й половины XVIII века, пре­ем­ник М.В. Ло­мо­но­со­ва и пред­ше­ст­вен­ник Г.Р. Дер­жа­ви­на . В 1770-х годах Петров - поч­ти официальный при­двор­ный по­эт, вы­ра­зи­тель идей и пла­нов Ека­те­ри­ны II, в осо­бен­но­сти про­ек­та от­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля и вос­ста­нов­ле­ния Гре­ции. Оды Петрова по­свя­ще­ны в основном во­енным по­бе­дам и ус­пе­хам Рос­сии во внеш­ней по­ли­ти­ке: «На вой­ну с тур­ка­ми» (1769 год), «На по­бе­ды в Мо­рее» (1770 год), «По­эма на по­бе­ды <…> Ру­мян­це­ва…» (1771 год), «На за­клю­че­ние с От­то­ман­скою пор­тою ми­ра» (1775 год), «На взя­тие Оча­ко­ва» (1788 год), «На взя­тие Из­маи­ла», «На за­клю­че­ние ми­ра со Шве­ци­ею» (обе 1790 год), «На тор­же­ст­во ми­ра 1793 го­да», «На при­сое­ди­не­ние поль­ских об­лас­тей к Рос­сии» (обе 1793 года), «На взя­тие Вар­ша­вы» (1795 год) и др. На внутренние со­бы­тия Петров от­кли­кал­ся ре­же: оды на ро­ж­де­ние великих кня­зей Алек­сан­д­ра и Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­чей (1777, 1779 годы), «На от­кры­тие гу­бер­нии в Мо­ск­ве» (1782 год) и др. Очень зна­чи­тель­ны оды Петрова «На кон­чи­ну кня­зя Г.А. По­тём­ки­на- Тав­ри­че­ско­го» (1791 год) и на смерть Ека­те­ри­ны II («Плач и уте­ше­ние Рос­сии к Е.И.В. Пав­лу Пер­во­му», 1796 год).

От ло­мо­но­сов­ских од про­из­ве­де­ния Петрова от­ли­ча­ет боль­шее ко­ли­че­ст­во ме­та­фор и других ри­то­рических ук­ра­ше­ний при бо­лее строй­ной и ло­ги­че­ски по­сле­до­ва­тель­ной ком­по­зи­ции. Петров поль­зу­ет­ся на­ме­рен­но ар­хаи­зи­ро­ван­ным «труд­ным» сло­гом: оби­лие ред­ких сла­вя­низ­мов и ус­лож­нён­ный син­так­сис долж­ны бы­ли со­от­вет­ст­во­вать важ­но­сти по­ли­тическим и ис­то­рио­соф­ской про­бле­ма­ти­ки од. Петров об­но­вил стро­фи­ку тор­же­ст­вен­ной оды: на­ря­ду с тра­ди­ци­он­ны­ми 10- и 12-сти­шия­ми 4-стоп­но­го ям­ба, он ис­поль­зо­вал «фи­гур­ные» стро­фы из сти­хов раз­ной дли­ны («Ода <…> Н.С. Морд­ви­но­ву», 1796 год, и др.). Мно­гие оды Петрова на­пи­са­ны «пин­да­ри­че­ски­ми триа­да­ми», со­став­лен­ны­ми из стро­фы, ан­ти­стро­фы и эпо­да (в том числе че­ты­ре оды к По­тём­ки­ну - 1775, 1777, 1778, 1782 годы), а так­же ас­т­ро­фи­че­ским воль­ным ям­бом (пять по­след­них од, об­ра­щён­ных к Пав­лу I).

Петров - ав­тор свыше 20 сти­хотворных по­сла­ний, в том числе са­ти­ри­че­ских и ди­дак­ти­че­ских. Са­ти­ры Петрова от­ли­ча­ют­ся до­воль­но ост­рым и свое­об­раз­ным юмо­ром, на­ли­чи­ем ред­ких про­сто­реч­ных обо­ро­тов и гру­бо­ва­тых се­ми­нар­ских шу­ток. Та­ко­вы са­ти­рические по­сла­ния «К… из Лон­до­на» (1772 год) и «К ве­ли­кой го­су­да­ры­не Ека­те­ри­не» («Про­сти, Мо­нар­хи­ня, я в мыс­лях по­те­рял­ся…», 1772 или 1773 год), ко­то­ры­ми Петров от­ве­чал сво­им литературным не­дру­гам – сто­рон­ни­кам клас­си­ци­стической «яс­но­сти» (А.П. Су­ма­ро­ков, В.И. Май­ков, Н.И. Но­ви­ков и др.), вы­смеи­вав­шим «на­пы­щен­ность» и не­удо­бо­по­нят­ность его ли­ри­ки. Главным сво­им тру­дом Петров счи­тал вы­пол­нен­ный алек­сан­д­рий­ским сти­хом пе­ре­вод «Энеи­ды» Вер­ги­лия (час­тич­но опубликован в 1770 году, пол­но­стью - в 1786 году). Петрову при­над­ле­жит так­же про­за­ический пе­ре­вод пер­вых трёх пе­сен по­эмы «По­те­рян­ный рай» Дж. Миль­то­на (1777 год).

Сочинения:

Сочи­не­ния. М., 1811. Ч. 1–3;

По­эты XVIII в. Л., 1972. Т. 1. С. 319–425.