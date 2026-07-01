ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик, член Российской академии.
Сын священника. В 1752-1760 годах учился в Москве в Славяно-греко-латинской академии, в 1761-1767 годах преподавал в ней. Со студенческих лет был дружен с Г.А. Потёмкиным-Таврическим, позднее пользовался его покровительством. Дебютировал в печати в 1764 году. В 1766 году по случаю придворного костюмированного праздника написал «Оду на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге» (2-я редакция под названием «На карусель», 1782 год), которая сразу получила известность и привлекла к Петрову внимание Екатерины II, объявившей его вскоре «вторым Ломоносовым». В 1768 году Петров был приглашён ко двору в качестве чтеца императрицы, в 1769 году назначен переводчиком при Кабинете Её Императорского Величества и библиотекарем Эрмитажной библиотеки. В 1771 году был командирован в Лондон, где пробыл до 1774 года; на обратном пути посетил Францию, Италию, Германию. В 1780 году вышел в отставку с чином надворного советника и поселился в своём имении Троицкое. Прижизненное собрание стихотворений Петрова вышло в 1782 году (часть 1).
Петров - крупнейший одописец 2-й половины XVIII века, преемник М.В. Ломоносова и предшественник Г.Р. Державина. В 1770-х годах Петров - почти официальный придворный поэт, выразитель идей и планов Екатерины II, в особенности проекта отвоевания Константинополя и восстановления Греции. Оды Петрова посвящены в основном военным победам и успехам России во внешней политике: «На войну с турками» (1769 год), «На победы в Морее» (1770 год), «Поэма на победы <…> Румянцева…» (1771 год), «На заключение с Оттоманскою портою мира» (1775 год), «На взятие Очакова» (1788 год), «На взятие Измаила», «На заключение мира со Швециею» (обе 1790 год), «На торжество мира 1793 года», «На присоединение польских областей к России» (обе 1793 года), «На взятие Варшавы» (1795 год) и др. На внутренние события Петров откликался реже: оды на рождение великих князей Александра и Константина Павловичей (1777, 1779 годы), «На открытие губернии в Москве» (1782 год) и др. Очень значительны оды Петрова «На кончину князя Г.А. Потёмкина- Таврического» (1791 год) и на смерть Екатерины II («Плач и утешение России к Е.И.В. Павлу Первому», 1796 год).
От ломоносовских од произведения Петрова отличает большее количество метафор и других риторических украшений при более стройной и логически последовательной композиции. Петров пользуется намеренно архаизированным «трудным» слогом: обилие редких славянизмов и усложнённый синтаксис должны были соответствовать важности политическим и историософской проблематики од. Петров обновил строфику торжественной оды: наряду с традиционными 10- и 12-стишиями 4-стопного ямба, он использовал «фигурные» строфы из стихов разной длины («Ода <…> Н.С. Мордвинову», 1796 год, и др.). Многие оды Петрова написаны «пиндарическими триадами», составленными из строфы, антистрофы и эпода (в том числе четыре оды к Потёмкину - 1775, 1777, 1778, 1782 годы), а также астрофическим вольным ямбом (пять последних од, обращённых к Павлу I).
Петров - автор свыше 20 стихотворных посланий, в том числе сатирических и дидактических. Сатиры Петрова отличаются довольно острым и своеобразным юмором, наличием редких просторечных оборотов и грубоватых семинарских шуток. Таковы сатирические послания «К… из Лондона» (1772 год) и «К великой государыне Екатерине» («Прости, Монархиня, я в мыслях потерялся…», 1772 или 1773 год), которыми Петров отвечал своим литературным недругам – сторонникам классицистической «ясности» (А.П. Сумароков, В.И. Майков, Н.И. Новиков и др.), высмеивавшим «напыщенность» и неудобопонятность его лирики. Главным своим трудом Петров считал выполненный александрийским стихом перевод «Энеиды» Вергилия (частично опубликован в 1770 году, полностью - в 1786 году). Петрову принадлежит также прозаический перевод первых трёх песен поэмы «Потерянный рай» Дж. Мильтона (1777 год).
Сочинения:
Сочинения. М., 1811. Ч. 1–3;
Поэты XVIII в. Л., 1972. Т. 1. С. 319–425.