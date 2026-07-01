ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - советский военный деятель, Маршал Советского Союза.
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1948 год) и Высшие академические курсы при Военной академии ГШ (1969 год). На военной службе с 1939 года. В годы Великой Отечественной войны командующий кавалерийского взвода, заместитель команующего эскадрона (август 1941 - март 1942 годы); помощник начальника штаба полка по разведке, старший адъютант отдельного батальона (март-декабрь 1942 года); командующий батальона автоматчиков, заместитель начальника штаба по оперативной части 40-й отдельной мотострелковой бригады (декабрь 1942 - март 1943 годы).
В марте 1943 - декабре 1944 годов начальник оперативного отделения штаба бригады, затем стрелковой дивизии. Воевал в составе Южного, Крымского, Северо-Кавказского, Закавказского, Степного, Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя и Кавказа, освобождал Украину, форсировал реки Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии.
В послевоенное время на штабных и командных должностях в Дальневосточном ВО: заместитель, с мая 1949 года начальника отдела штаба армии. С июня 1953 года командующий стрелкового полка, с декабря 1955 года начальник штаба, с января 1957 года года командующий мотострелковой дивизии. С июля 1961 года начальник штаба, с июня 1964 года командующий 5-й общевойсковой армией. С января 1966 года начальник штаба - 1-й заместитель командующего, с апреля 1972 года командующий войсками Дальневосточного ВО.
С мая 1976 года 1-й заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. С декабря 1978 года главнокомандующий войсками Дальнего Востока. С ноября 1980 года главнокомандующий Сухопутными войсками - заместитель министра обороны СССР. С января 1985 года 1-й заместитель министра обороны СССР. В 1986-1992 годах в Группе генеральных инспекторов МО СССР. С 1992 году советник при министре обороны РФ.
Сочинения:
Священный долг Отчизну защищать. М., 1985.