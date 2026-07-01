ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - советский военный деятель, Маршал Советского Союза .

Окон­чил Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе (1948 год) и Выс­шие ака­де­мические кур­сы при Во­енной ака­де­мии ГШ (1969 год). На во­енной служ­бе с 1939 года. В го­ды Великой Отечественной вой­ны командующий кавалерийского взво­да, заместитель команующего эс­кад­ро­на (август 1941 - март 1942 годы); по­мощ­ник начальника шта­ба пол­ка по раз­вед­ке, стар­ший адъ­ю­тант отдельного ба­таль­о­на (март-декабрь 1942 года); командующий ба­таль­о­на ав­то­мат­чи­ков, заместитель начальника шта­ба по опе­ра­тив­ной час­ти 40-й отдельной мо­то­стрел­ко­вой бри­га­ды (декабрь 1942 - март 1943 годы).

В мар­те 1943 - декабре 1944 годов начальник опе­ра­тив­но­го от­де­ле­ния шта­ба бри­га­ды, за­тем стрелковой ди­ви­зии. Вое­вал в со­ста­ве Южного, Крым­ско­го, Северо-Кавказского, За­кав­каз­ско­го, Степ­но­го, Во­ро­неж­ско­го, 1-го и 2-го Украинских фрон­тов. Уча­ст­во­вал в обо­ро­не Одес­сы, Се­ва­сто­по­ля и Кав­ка­за, ос­во­бо­ж­дал Ук­раи­ну, фор­си­ро­вал ре­ки Днепр и Днестр, вое­вал в Ру­мы­нии и Венг­рии.

В по­сле­во­енное вре­мя на штаб­ных и ко­манд­ных долж­но­стях в Даль­не­во­сточ­ном ВО: заместитель, с мая 1949 года начальника от­де­ла шта­ба ар­мии. С ию­ня 1953 года командующий стрелкового пол­ка, с декабря 1955 года начальник шта­ба, с января 1957 года года командующий мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии. С ию­ля 1961 года начальник шта­ба, с ию­ня 1964 года ко­мандующий 5-й об­ще­вой­ско­вой ар­ми­ей. С ян­ва­ря 1966 года начальник шта­ба - 1-й заместитель ко­мандующего, с апреля 1972 года ко­мандующий вой­ска­ми Даль­не­во­сточ­но­го ВО.

С мая 1976 года 1-й заместитель глав­но­ко­мандующего Су­хо­путными вой­ска­ми. С декабря 1978 года глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми Даль­не­го Вос­то­ка. С но­ября 1980 года глав­но­ко­мандующий Су­хо­путными вой­ска­ми - заместитель министра обо­ро­ны СССР. С января 1985 года 1-й заместитель министра обо­ро­ны СССР. В 1986-1992 годах в Груп­пе ге­не­раль­ных ин­спек­то­ров МО СССР. С 1992 году со­вет­ник при министре обо­ро­ны РФ.

Сочинения:

Свя­щен­ный долг От­чиз­ну за­щи­щать. М., 1985.