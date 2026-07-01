ПЕТРОВ-РОДИОНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Торговая деятельность

Яков Иванович Петров-Родионов родился 13 октября 1807 г. Происходил из мещан. Семья вела извозный промысел.

П. увлекся торговой деятельностью. Записался в купцы 2-й гильдии, однако в 1847 г. суд признал его несостоятельным (с погашением долга несостоятельность была снята). На следующий год П. записался как купец 3-й гильдии Томска; с 1861 г. – купец 2-й гильдии, с 1865 г. – купец 1-й гильдии. В 1870-е гг. удостоился почетного звания потомственного почетного гражданина.

У П. в собственности были 29 торговых лавок, в которых он продавал различные товары. Кроме того, он владел конторой транспортирования кладей и недвижимостью.

Общественная деятельность

В 1834 г. избирался олдерменом (член муниципального совета, староста). Дважды, в 1840 – 1843, 1858 – 1861 гг., был заседателем Томского городового суда. Исполнял должность заместителя директора Сибирского общественного банка. Пробовал себя на должность Томского городского головы.

Благотворительность

П. много средств тратил на благотворительность. Попечительствовал над Томской губернской мужской гимназией. Выделил средства на сооружение каменной ограды вокруг Преображенского кладбища в Томске, на сооружение Иннокентьевской церкви вблизи этого кладбища. В 1864 г. П. оформил дарственную на земельный участок под построенной Иннокентьевской церковью на купчиху Е.И. Михееву, постригшуюся в монахини. Здесь была организована женская община, а с 1876 г. начал действовать и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.

В 1880 г. стараниями П. была построена домовая церковь в городской больнице в Загородной роще.

Умер П. 12 апреля 1882 г. и похоронен рядом с супругой на кладбище при женском монастыре.

Семья

П. был женат дважды. Первая супруга – Александра Алексеевна. Вторая супруга – Марья Ивановна, известная благотворительница; помогала женскому монастырю, на территории которого впоследствии была похоронена вместе с супругом. Дети от первого брака: Пелагея. Внуки: Анна, София, Валентина, Ольга, Николай. Дети от второго брака: Александра Яковлевна Еренева.