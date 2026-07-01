ПЕТРОВ НИКОЛАЙ АРНОЛЬДОВИЧ

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ АРНОЛЬДОВИЧ - российский пианист, народный артист СССР (1991 год).

Внук (по ма­те­рин­ской ли­нии) пев­ца В.Р. Пет­ро­ва. Окон­чил Московскую консерваторию (1966 год) и ас­пи­ран­ту­ру при ней (1968 год) по клас­су Я.И. За­ка. Вто­рые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов - В. Кли­бер­на в Форт-Уэр­те (США, 1962 год) и Бель­гий­ской ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты в Брюс­се­ле (1964 год). С 1966 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии.

Ши­ро­ко га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии и за ру­бе­жом (с 1982 года), в том числе не­од­но­крат­но вы­сту­пал в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк). В ре­пер­туа­ре, на­ря­ду с клас­си­ко-ро­ман­тической му­зы­кой, зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ли со­чи­не­ния российских ком­по­зи­то­ров XX века. В 1993-2011 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории. В 2001-2004 годах член Со­ве­та при Пре­зи­ден­те РФ по куль­ту­ре и искусству. Государственная премия РФ (1993 года).