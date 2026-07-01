ПЕТРОВ НИКОЛАЙ АРНОЛЬДОВИЧ
ПЕТРОВ НИКОЛАЙ АРНОЛЬДОВИЧ - российский пианист, народный артист СССР (1991 год).
Внук (по материнской линии) певца В.Р. Петрова. Окончил Московскую консерваторию (1966 год) и аспирантуру при ней (1968 год) по классу Я.И. Зака. Вторые премии международных конкурсов - В. Клиберна в Форт-Уэрте (США, 1962 год) и Бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе (1964 год). С 1966 года солист Московской филармонии.
Широко гастролировал в России и за рубежом (с 1982 года), в том числе неоднократно выступал в Карнеги-холле (Нью-Йорк). В репертуаре, наряду с классико-романтической музыкой, значительное место занимали сочинения российских композиторов XX века. В 1993-2011 годах преподавал в Московской консерватории. В 2001-2004 годах член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Государственная премия РФ (1993 года).