ПЕТРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕТРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - военно-морской деятель, теоретик, историк, капитан 1 ранга.
Окончил Морской корпус (1905 год), Артиллерийский офицерский класс (1909 год), Николаевскую морскую академию (1912 год) и дополнительное отделение академии (1913 год). Служил на кораблях Балтийского флота. С 1913 года старший флагманский офицер штаба начальника Учебно-артиллерийского отряда, в 1913-1914 годах старший флагманский офицер штаба командующего Морскими силами Балтийского моря. В 1915-1916 годах помощник флаг-капитана по Распорядительной части штаба командующим Балтийским флотом, в 1916-1917 годах старший офицер линейного корабля «Гангут».
В апреле 1917 года возглавил оперативную часть штаба Балтийского флота, с начала 1918 года исполняющий дела начальника штаба флота. Участник Ледового похода Балтийского флота 1918 года, после чего уволен в запас, но уже в 1919 году призван на службу и назначен преподавателем в Военно-морскую академию. В 1920-1921 годах начальник Оперативного управления Морских сил Республики. В 1921-1923 годах начальник Военно-морской академии. В 1924 году уволен в запас, продолжал преподавательскую и научную деятельность в Военно-морской академии.
С 1927 года начальник Учебно-строевого управления ВМС РККА. На заседании Реввоенсовета СССР 8 мая 1928 года Петров, представляя Морские силы, отстоял концепцию развития разнородных сил флота при сохранении крупных кораблей в качестве главной ударной силы. Внёс большой вклад в развитие теории военно-морского искусства. Разработал первый «Боевой устав Военно-Морских Сил РККА». В 1930 году арестован и осуждён по сфабрикованному обвинению. В 1932 году по ходатайству начальника Морских сил РККА В.М. Орлова и наркомвоенмора СССР К.Е. Ворошилова освобождён, работал в Управлении ВВС РККА. В ноябре 1937 года вновь арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.
Сочинения:
Морская тактика. Л., 1924–1926. Ч. 1–2;
Два боя. Л., 1926;
Подготовка России к мировой войне на море. М.; Л., 1926;
Оборона берегов. М.; Л., 1926;
Морская оборона берегов в опыте последних войн России. Л., 1927;
Обзор главнейших кампаний и сражений парового флота в связи с эволюцией военно-морского искусства. Л., 1927.