ПЕТРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕТРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - военно-морской деятель, теоретик, историк, капитан 1 ранга.

Окон­чил Морской кор­пус (1905 год), Артиллерийский офи­цер­ский класс (1909 год), Ни­ко­ла­ев­скую морскую ака­де­мию (1912 год) и до­пол­нительное от­де­ле­ние ака­де­мии (1913 год). Слу­жил на ко­раб­лях Балтийского фло­та. С 1913 года стар­ший флаг­ман­ский офи­цер шта­ба начальника Учеб­но-артиллерийского от­ря­да, в 1913-1914 годах стар­ший флаг­ман­ский офи­цер шта­ба ко­ман­дую­ще­го Морскими си­ла­ми Балтийского мо­ря. В 1915-1916 годах по­мощ­ник флаг-ка­пи­та­на по Рас­по­ря­дительной час­ти шта­ба ко­мандующим Балтийским фло­том , в 1916-1917 годах стар­ший офи­цер ли­ней­но­го ко­раб­ля «Ган­гут».

В апреле 1917 года воз­гла­вил опе­ра­тив­ную часть шта­ба Балтийского фло­та, с начала 1918 года исполняющий дела начальника шта­ба фло­та. Уча­ст­ник Ле­до­во­го по­хо­да Бал­тий­ско­го фло­та 1918 года, по­сле че­го уво­лен в за­пас, но уже в 1919 году при­зван на служ­бу и на­зна­чен пре­по­да­ва­те­лем в Во­енно-морскую ака­де­мию. В 1920-1921 годах начальник Опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния Морских сил Рес­пуб­ли­ки. В 1921-1923 годах начальник Во­енно-морской ака­де­мии. В 1924 году уво­лен в за­пас, про­дол­жал пре­по­да­вательскую и на­учную дея­тель­ность в Во­енно-морской ака­де­мии.

С 1927 года начальник Учеб­но-строе­во­го управ­ле­ния ВМС РККА. На за­се­да­нии Рев­во­ен­со­ве­та СССР 8 мая 1928 года Петров, пред­став­ляя Морские си­лы, от­сто­ял кон­цеп­цию раз­ви­тия раз­но­род­ных сил фло­та при со­хра­не­нии круп­ных ко­раб­лей в ка­че­ст­ве главной удар­ной силы. Внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие тео­рии во­енно-морского искусства. Раз­ра­бо­тал пер­вый «Бое­вой ус­тав Во­ен­но-Мор­ских Сил РККА». В 1930 году аре­сто­ван и осу­ж­дён по сфаб­ри­ко­ван­но­му об­ви­не­нию. В 1932 году по хо­да­тай­ст­ву начальника Морских сил РККА В.М. Ор­ло­ва и нар­ком­во­ен­мо­ра СССР К.Е. Во­ро­ши­ло­ва ос­во­бо­ж­дён, ра­бо­тал в Управ­ле­нии ВВС РККА. В но­ябре 1937 года вновь аре­сто­ван, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.

Сочинения:

Мор­ская так­ти­ка. Л., 1924–1926. Ч. 1–2;

Два боя. Л., 1926;

Под­го­тов­ка Рос­сии к ми­ро­вой вой­не на мо­ре. М.; Л., 1926;

Обо­ро­на бе­ре­гов. М.; Л., 1926;

Мор­ская обо­ро­на бе­ре­гов в опы­те по­след­них войн Рос­сии. Л., 1927;

Об­зор глав­ней­ших кам­па­ний и сра­же­ний па­ро­во­го фло­та в свя­зи с эво­лю­ци­ей во­ен­но-мор­ско­го ис­кус­ст­ва. Л., 1927.