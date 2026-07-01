ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский военный дирижёр, композитор.
В 1936 году окончил военно-дирижёрский факультет Московской консерватории (ученик Г.А. Столярова и Л.П. Штейнберга). Военный дирижёр оркестра Особой кавалерийской бригады (1936-1941 годы), оркестра Военно-политической академии имени В.И. Ленина (1941-1944 годы). В 1944-1950 годах начальник Высшего училища военных дирижёров. В 1950-1958 годах главный дирижёр Советской Армии (начальник Военно-оркестровой службы СССР). С 1957 года профессор.
В 1958-1963 годах начальник оркестровой службы Одесского ВО и преподаватель Одесской консерватории. В 1963-1969 годах преподаватель военно-дирижёрского факультета Московской консерватории. Организатор, первый художественный руководитель и главный дирижёр (до 1973 года) Духового оркестра Российской Федерации. Пропагандист отечественной военной музыки, первый исполнитель 19-й симфонии (для духового оркестра) Н.Я. Мясковского (1939 год) и др. Автор марша «Боевые годы» (посвящён маршалу Г.К. Жукову), Торжественного марша (посвящён Мясковскому) и других маршей и аранжировок.