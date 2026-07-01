ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский военный дирижёр, композитор .

В 1936 году окон­чил во­ен­но-ди­ри­жёр­ский факультет Московской консерватории (уче­ник Г.А. Сто­ля­ро­ва и Л.П. Штейн­бер­га). Во­енный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Осо­бой ка­ва­ле­рий­ской бри­га­ды (1936-1941 годы), ор­ке­ст­ра Во­енно-по­ли­тической ака­де­мии имени В.И. Ле­ни­на (1941-1944 годы). В 1944-1950 годах начальник Выс­ше­го училища во­енных ди­ри­жё­ров. В 1950-1958 годах главный ди­ри­жёр Советской Ар­мии (начальник Во­ен­но-ор­ке­ст­ро­вой служ­бы СССР). С 1957 года профессор.

В 1958-1963 годах начальник ор­ке­ст­ро­вой служ­бы Одес­ско­го ВО и пре­по­да­ва­тель Одес­ской консерватории. В 1963-1969 годах пре­по­да­ва­тель во­ен­но-ди­ри­жёр­ско­го факультета Московской консерватории. Ор­га­ни­за­тор, пер­вый художественный руководитель и главный ди­ри­жёр (до 1973 года) Ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции . Про­па­ган­дист отечественной во­ен­ной му­зы­ки, пер­вый ис­пол­ни­тель 19-й сим­фо­нии (для ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра) Н.Я. Мяс­ков­ско­го (1939 год) и др. Ав­тор мар­ша «Бое­вые го­ды» (по­свя­щён мар­ша­лу Г.К. Жу­ко­ву ), Тор­же­ст­вен­но­го мар­ша (по­свя­щён Мяс­ков­ско­му) и других мар­шей и аран­жи­ро­вок.