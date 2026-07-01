ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский певец, народный артист СССР.

Из се­мьи железнодорожного слу­жа­ще­го. В 1938-1941 годах учил­ся в Те­ат­раль­но-музыкальном училище имени А.К. Гла­зу­но­ва у А.К. Ми­нее­ва. С конца 1939 года вы­сту­пал в спек­так­лях Государственного ан­самб­ля опе­ры под руководством И.С. Коз­лов­ско­го.

В 1943-1970 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. В пар­тии Бо­ри­са Го­ду­но­ва (од­но­имённая опе­ра М.П. Му­сорг­ско­го ) с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­вал в Па­риж­ской опе­ре (1954 год). В 1964 году при­ни­мал уча­стие в пер­вых га­ст­ро­лях московского Боль­шо­го те­ат­ра на сце­не ми­лан­ско­го те­ат­ра «Ла Ска­ла» . По­сле 1970 года вы­сту­пал в кон­цер­тах.

Снял­ся в ки­но в ро­лях: Гре­мин (фильм-опе­ра «Ев­ге­ний Оне­гин», 1958 год, режиссёр Р.И. Ти­хо­ми­ров), Зеб Стамп («Вса­д­ник без го­ло­вы», 1973 год, режиссёр В.П. Вайн­шток). Из­да­ны многочисленные ау­дио­за­пи­си, в том числе пол­ные за­пи­си опер, арии, ро­ман­сы, пес­ни.

Государственная премия СССР (1950, 1951 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1967 год).

Сочинения:

Чет­верть ве­ка в Боль­шом. М., 2003.

Автор статьи: М.В. Ни­ки­фо­ров.