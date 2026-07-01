ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский певец, народный артист СССР.
Из семьи железнодорожного служащего. В 1938-1941 годах учился в Театрально-музыкальном училище имени А.К. Глазунова у А.К. Минеева. С конца 1939 года выступал в спектаклях Государственного ансамбля оперы под руководством И.С. Козловского.
В 1943-1970 годах солист московского Большого театра. В партии Бориса Годунова (одноимённая опера М.П. Мусоргского) с успехом гастролировал в Парижской опере (1954 год). В 1964 году принимал участие в первых гастролях московского Большого театра на сцене миланского театра «Ла Скала». После 1970 года выступал в концертах.
Снялся в кино в ролях: Гремин (фильм-опера «Евгений Онегин», 1958 год, режиссёр Р.И. Тихомиров), Зеб Стамп («Всадник без головы», 1973 год, режиссёр В.П. Вайншток). Изданы многочисленные аудиозаписи, в том числе полные записи опер, арии, романсы, песни.
Государственная премия СССР (1950, 1951 годы). Награждён орденом Ленина (1967 год).
Сочинения:
Четверть века в Большом. М., 2003.
Автор статьи: М.В. Никифоров.