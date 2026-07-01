ПЕТРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

ПЕТРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза .

Окон­чил учи­тель­скую се­ми­на­рию в городе Ка­ра­чев (1916 год), Алек­се­евское во­енное училище (1917 год), Стрел­ко­во-так­тические кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния ком­со­ста­ва РККА (смотри «Вы­стрел»; 1926 и 1931 годы) в Мо­ск­ве. На во­енной служ­бе с 1916 года, в РККА с 1918 года. По окон­ча­нии во­енного училища командующий по­лу­ро­ты в за­пас­ном 156-м пехотном пол­ку (город Ас­т­ра­хань), пра­пор­щик (1917 год). Уво­лен из ар­мии по со­стоя­нию здо­ро­вья. По­сле всту­п­ле­ния доб­ро­воль­цем в РККА уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния анар­хи­стов в городе Са­ма­ра (май 1918 года), в бо­ях про­тив че­хо­слова­ков (смотри Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 года ) и ураль­ских ка­за­ков (смотри Кол­ча­ка ар­мии ) на Восточном фрон­те, а с мая 1920 года вое­вал на Западном фрон­те про­тив по­ля­ков (смотри Со­вет­ско-поль­ская вой­на 1920 года ) - командир взво­да, член во­енного три­бу­на­ла осо­бо­го от­ря­да, во­ен­ком 63-го кавалерийского пол­ка 2-й кавалерийской бри­га­ды 11-й кавалерийской ди­ви­зии 1-й Кон­ной ар­мии .

Вес­ной 1922 года на­прав­лен в Тур­ке­стан: член Рев­во­ен­со­ве­та Бу­хар­ской груп­пы войск РККА (временно), командир свод­но­го от­ря­да (сентябрь 1922 года). По­сле Гражданской вой­ны 1917-1922 годов про­дол­жил служ­бу в Тур­ке­ста­не: во­ен­ком бри­га­ды и шта­ба ди­ви­зии, командир отдельного кавалерийского эс­кад­ро­на (1926-1929 годы), 2-го Туркменского кавалерийского пол­ка (1929-1931 годы), отдельной бри­га­ды и 1-й Тур­ке­стан­ской гор­но­стрел­ко­вой ди­ви­зии (1931-1932 годы), при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в борь­бе с бас­ма­ча­ми (смотри Бас­ма­че­ст­во ). С января 1933 года начельник и во­енный ко­мис­сар Объ­е­ди­нён­ной Сред­не­ази­ат­ской Крас­но­зна­мён­ной во­енной шко­лы (с 1937 года Таш­кент­ское Крас­но­зна­мён­ное во­енное училище; с 1938 года Таш­кент­ское пехотное Крас­но­зна­мён­ное училище) имени В.И. Ле­ни­на. С ию­ня 1940 года командующий 194-й стрелковой ди­ви­зии, с ок­тяб­ря ин­спек­тор пе­хо­ты Сред­не­ази­ат­ско­го ВО, с мар­та 1941 года командующий 27-го ме­ха­ни­зированного кор­пу­са.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны: командир 1-й кавалерийской, за­тем 25-й стрелковой ди­ви­зий на Южном фрон­те, ко­мандующий При­мор­ской ар­ми­ей (октябрь 1941 - июль 1942 годов). Один из ру­ко­во­ди­те­лей обо­ро­ны Одес­сы и Се­ва­сто­по­ля (смотри Одес­сы обо­ро­на 1941 года и Се­ва­сто­поль­ская обо­ро­на 1941-1942 годов ). С августа 1942 года ко­мандующий 44-й об­ще­вой­ско­вой ар­ми­ей, с ок­тяб­ря - Чер­но­мор­ской груп­пой войск За­кав­каз­ско­го фрон­та, в мар­те - мае 1943 года начальник шта­ба, а с мая ко­мандующий Северо-Кавказским фрон­том (с но­ября 1943 года Отдельная При­мор­ская ар­мия). Вой­ска под руководством Петрова ус­пеш­но уча­ст­во­ва­ли в бо­ях по ос­во­бо­ж­де­нию го­ро­дов Май­коп, Крас­но­дар, Но­во­рос­сийск, Та­ман­ско­го полуострова. За не­удач­ное ве­де­ние Кер­чен­ско-Эль­ти­ген­ской де­сант­ной опе­ра­ции 1943 года ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти и по­ни­жен в во­ин­ском зва­нии. С мар­та 1944 года Петров ко­ман­до­вал 33-й об­ще­вой­ско­вой ар­ми­ей, с ап­ре­ля - 2-м Бе­ло­рус­ским, с ав­гу­ста - 4-м Украинским фрон­та­ми. Из-за не­удач­но­го на­ча­ла на­сту­п­ле­ния войск фрон­та в Мо­рав­ска-Ост­рав­ской опе­ра­ции 1945 года снят с долж­но­сти и на­прав­лен в ре­зерв Став­ки Вер­хов­ного Глав­но­ко­ман­до­ва­ния . В апреле 1945 года на­зна­чен начальником шта­ба 1-го Украинского фрон­та. Вой­ска под управ­ле­ни­ем Петрова от­ли­чились в Бер­лин­ской и Праж­ской опе­ра­ци­ях 1945 года.

По­сле вой­ны с ию­ля 1945 года ко­ман­до­вал вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го ВО, с ию­ля 1952 года 1-й заместитель главного ин­спек­то­ра ар­мии, с апреля 1953 года начальник Главного управ­ле­ния бое­вой и фи­зической под­го­тов­ки, с мар­та 1955 года 1-й заместитель глав­но­ко­мандующего Су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми, с января 1956 года главный ин­спек­тор МО СССР. С ию­ня 1957 года главный на­учный кон­суль­тант по опе­ра­тив­но-так­тическим во­про­сам при заместителе министра обо­ро­ны СССР. Де­пу­тат ВС СССР 2-4-го со­зы­вов.