ПЕТРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
ПЕТРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
Окончил учительскую семинарию в городе Карачев (1916 год), Алексеевское военное училище (1917 год), Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА (смотри «Выстрел»; 1926 и 1931 годы) в Москве. На военной службе с 1916 года, в РККА с 1918 года. По окончании военного училища командующий полуроты в запасном 156-м пехотном полку (город Астрахань), прапорщик (1917 год). Уволен из армии по состоянию здоровья. После вступления добровольцем в РККА участвовал в подавлении восстания анархистов в городе Самара (май 1918 года), в боях против чехословаков (смотри Чехословацкого корпуса выступление 1918 года) и уральских казаков (смотри Колчака армии) на Восточном фронте, а с мая 1920 года воевал на Западном фронте против поляков (смотри Советско-польская война 1920 года) - командир взвода, член военного трибунала особого отряда, военком 63-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской бригады 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии.
Весной 1922 года направлен в Туркестан: член Реввоенсовета Бухарской группы войск РККА (временно), командир сводного отряда (сентябрь 1922 года). После Гражданской войны 1917-1922 годов продолжил службу в Туркестане: военком бригады и штаба дивизии, командир отдельного кавалерийского эскадрона (1926-1929 годы), 2-го Туркменского кавалерийского полка (1929-1931 годы), отдельной бригады и 1-й Туркестанской горнострелковой дивизии (1931-1932 годы), принимал активное участие в борьбе с басмачами (смотри Басмачество). С января 1933 года начельник и военный комиссар Объединённой Среднеазиатской Краснознамённой военной школы (с 1937 года Ташкентское Краснознамённое военное училище; с 1938 года Ташкентское пехотное Краснознамённое училище) имени В.И. Ленина. С июня 1940 года командующий 194-й стрелковой дивизии, с октября инспектор пехоты Среднеазиатского ВО, с марта 1941 года командующий 27-го механизированного корпуса.
В годы Великой Отечественной войны: командир 1-й кавалерийской, затем 25-й стрелковой дивизий на Южном фронте, командующий Приморской армией (октябрь 1941 - июль 1942 годов). Один из руководителей обороны Одессы и Севастополя (смотри Одессы оборона 1941 года и Севастопольская оборона 1941-1942 годов). С августа 1942 года командующий 44-й общевойсковой армией, с октября - Черноморской группой войск Закавказского фронта, в марте - мае 1943 года начальник штаба, а с мая командующий Северо-Кавказским фронтом (с ноября 1943 года Отдельная Приморская армия). Войска под руководством Петрова успешно участвовали в боях по освобождению городов Майкоп, Краснодар, Новороссийск, Таманского полуострова. За неудачное ведение Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года освобождён от должности и понижен в воинском звании. С марта 1944 года Петров командовал 33-й общевойсковой армией, с апреля - 2-м Белорусским, с августа - 4-м Украинским фронтами. Из-за неудачного начала наступления войск фронта в Моравска-Остравской операции 1945 года снят с должности и направлен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. В апреле 1945 года назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта. Войска под управлением Петрова отличились в Берлинской и Пражской операциях 1945 года.
После войны с июля 1945 года командовал войсками Туркестанского ВО, с июля 1952 года 1-й заместитель главного инспектора армии, с апреля 1953 года начальник Главного управления боевой и физической подготовки, с марта 1955 года 1-й заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, с января 1956 года главный инспектор МО СССР. С июня 1957 года главный научный консультант по оперативно-тактическим вопросам при заместителе министра обороны СССР. Депутат ВС СССР 2-4-го созывов.