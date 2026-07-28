ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ СПИРИДОНОВИЧ

Священник, общественный деятель, публицист.

Окончил Петербургские духовную семинарию (1886) и духовную академию (1891), тема кандидатской диссертации – «Похвальные слова святым в древнерусской письменности». Принял сан (1891). Работал законоучителем 5-й петербургской гимназии (1892-1895), Михайловской артиллерийской академии (1893-1903), настоятель церкви при академии, профессор богословия в Политехническом институте (1902-1904). В 1903 году читал лекции в университетских классах Александровского лицея, Манеже Мраморного дворца, Пажеском корпусе. Яркие проповеди принесли Петрову популярность в рабочей среде и среди интеллигенции. Выступает в печати как поборник христианского социализма. Признан в придворных кругах, назначен воспитателем великих князей Павла Александровича и Константина Константиновича.

Участвует в деятельности «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения» под руководством протоиерея Философа Орнатского, проводит просветительские беседы в храме св. Николая Чудотворца при городских скотобойнях. С 1895 года сотрудник журнала «Вестник трезвости», редактор и основной автор журнала «Друг трезвости» (1900-1901). Сотрудник газеты «Русское слово» (1899-1917).

Литературную известность принесла книга «Евангелие как основа жизни» (СПб., 1898), написанная под влиянием протестантизма и религиозных проповедей Л.Н. Толстого. Участник Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов в Санкт-Петербурге. Автор многих полемических статей в светской и церковной печати. В 1903 году за неблагонадёжность отстранён от чтения лекций и законоучительства, уволен за штат.

В годы Первой русской революции 1905-1907 активный участник Союза ревнителей церковного обновления, выступавшего за созыв Поместного собора, либерализацию церковного управления, введение принципов выборности в приходские общины и т.д. Статья Петрова «Для чего нужна свобода» (Русское слово. 1905. 25 окт.) расценивалась его оппонентами как антиправительственная прокламация. Редактор газеты «Правда Божия» (январь – июнь 1906). В статье «Два пути» (Правда Божия. 1906. 3 июня) рассматривал Государственную Думу как последнюю попытку направить развитие России по пути мирной эволюции. В 1907 году Петров – в числе выборщиков во 2-ю Думу от партии кадетов. В начале 1907 года сослан на 3 месяца в Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь Лужского уезда Петербургской губернии.

Пишет «Письмо митрополиту Антонию» (отд. изд. – СПб., 1908), в котором излагает свои взгляды, критикует духовенство «за папизм», обличает самодержавие. Лишён сана (1908), сроком на 7 лет ему запрещён въезд в Москву и Санкт-Петербург. Путешествует по России с лекциями, выпускает сборники статей. В 1909 году участвовал в полемике вокруг сборника «Вехи», выступил против авторов «Вех» в защиту интеллигенции.

С начала Первой мировой войны – военный корреспондент «Русского слова», пишет статьи в патриотическом духе. Февральскую революцию 1917 года оценил положительно, в радикализации политической ситуации и нарастании кризиса винил народ, который «получив свободу, оказался недостоин её». Осудил большевистский переворот. По некоторым данным, решением Всероссийского Поместного собора от 2(15) августа 1918 года лишение Петрова священнического сана было признано недействительным, как произведённое по политическим мотивам. В 1920 году эмигрировал, жил в Болгарии, Сербии, где выступал с лекциями. Печатался в болгарском журнале «Эпоха». За культурно-просветительскую деятельность награждён сербским орденом св. Саввы. В 1923 издана книга Петрова о Финляндии, которая описывается как своеобразный пример для России с точки зрения политического, экономического и культурного устройства (русский перевод – «Финляндия, страна белых лилий». СПб., 2004).

Умер в Париже от рака желудка. Похоронен в Сербии. В 1981 году прах перенесён в ФРГ.

Личность Петрова и его взгляды вызывали противоречивые отзывы и оценки современников.

Сочинения:

Евангелие как основа жизни. СПб., 1898.

К Свету! М., 1901.

Христос воскресе! Сб. рассказов для детей. М., 1901.

Братья-писатели. СПб., 1903.

Апостолы трезвости. СПб., 1903.

Страна болот. М., 1910

Сб. избр. произведений. СПб., 1911.

Финляндия, страна белых лилий. СПб., 2004.