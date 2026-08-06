ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 13.03.1955. Окончил Уральский государственный университет в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Возникновение Австрийского государства (X – XII вв.) (Московский областной педагогический институт, 1984).

Докторская диссертация : Формирование территориальной власти в Австрийском герцогстве в X – XIV вв. (Московский государственный областной университет, 2000).

Доктор исторических наук. Работал профессором в Нижневартовском государственном педагогическом институте.

Область интересов : Формирование территориальной власти в Австрии в X-XV вв.

Сочинения: Становление австрийских земель в средние века // Европа: Межвузовский межд. альманах. Тюмень, 2003. Вып. IV;

Славяне на австрийских территориях в раннее средневековье в австрийской историографии XX века // Социальные ин-ты в истории: ретроспекция и реальность: Материалы V межвузовской региональной научной конференции. Омск, 2003. Вып. 1;

Рыцарская этика в XIV-XV вв. // История идей и история общества: Материалы II Всесоюзной научной конференции, Нижневартовск, 25-26 марта 2004 г. Нижневартовск, 2004;

Развитие феодальных отношений на австрийских землях в каролингский период (788-907 гг.) // Проблемы истории России и зарубежных стран: Межвузовский сб. науч. тр. Нижневартовск, 2003;

Организация княжеских владений к югу от Дуная по княжеским урбариям XIII века, // Тюменский ист. сб. Тюмень, 2004. Вып.VII.

Краткий словарь исторических средневековых терминов : словарь / Е.В. Петров. - Нижневартовск : Нижневарт. пед. институт, 1999. - 96 с.

Частная жизнь привилегированных слоев Запада и Востока : сб. науч. тр. / [Отв. ред. Е. В. Петров]. - Нижневартовск : Издательство Нижневарт. пед. института, 2003. - 132 с.

Петров Е.В. Возникновение Австрийского государства / Е. В. Петров. - Нижневартовск : Издательство Нижневарт. гос. гуманитар. университета, 2007. - 169,[1] с.