ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2001), профессор кафедры источниковедения истории России Института истории СПбГУ (2007).

Родился в 1962 году в Ленинграде. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советская историография американской советологии по проблемам молодежного движения в СССР: анализ историко-партийной литературы 1960-1990 гг.». В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США в первой половине XX века». С 2001 по 2007 год – сотрудник кафедры истории России и зарубежных стран Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей социально-гуманитарных наук – Республиканском гуманитарном институте СПбГУ. С 2003 по 2010 год – координатор научной школы члена-корреспондента РАН Р.Ш. Ганелина. Принимал участие в подготовке ряда научных конференций: «Украинский вопрос и революционные события 1917 года в России» (2006), «В честь 100-летия со дня рождения доктора исторических наук, профессора Александра Львовича Шапиро (1908-1994)» (2008), Россика и русистика новейшего времени: памяти академика РАН А.А. Фурсенко (1927-2008)» (2009), «Эмигрантика / Emigrantica: периодические издания русского зарубежья (вопросы источниковедческой критики)» (2011). С 2007 года – профессор кафедры источниковедения истории России Института истории СПбГУ.

Автор более 50 научных публикаций. Подготовил 7 кандидатов и двух докторов наук. В область научных интересов входят источниковедческие и историографические вопросы изучения творческого наследия русских историков-эмигрантов.

Сочинения:

История американского россиеведения. Курс лекций. СПб., 1998.

Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США: первая половина XX века (источники и историография). СПб.,2000.

"Русская тема" на Западе. Словарь-справочник по американскому россиеведению. СПб., 1997. - 172 С.

Американская русистика в 1917 году // Россия и революция 1917 года: опыт истории и теории. Материалы Всероссийской научной конференции 12-13 ноября 2007 г. СПб., 2008.

«Антибольшевистский роман здесь не в моде»: положение русских беженцев в США в годы Второй мировой войны // Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: взгляд через 70 лет. Труды научно-исследовательского отдела Института военной истории при Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ. М.-СПб., 2013. Т.5. Кн.2. С.122-137.

Дискуссии о положении «русского крестьянского сословия» и последствиях «Emancipation Manifesto» в американской общественной мысли в 60-80-ых годов XIX в. // 150-летие отмены крепостного права в России. Сборник докладов круглого стола. СПб., 2012. С.68-79.

К истории издания славистических журналов во Франции // Историография и источниковедение отечественной истории. Вып.8. Историк, документ, цензура. Источниковедческие и историографические аспекты изучения истории отечественной и зарубежной периодики. СПб., 2015. С.220-228. ( В соавторстве с Е.Э. Эльц.)

Общественные учреждения и организации российской диаспоры в США (первая половина XX века) // Гражданогенез в России. Брянск, 2010. Вып. 2.

«Русские американцы» и советологические исследования в годы холодной войны // Известия СмолГУ. Смоленск, 2015, № 1 (29). С.194-207.