ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский композитор , народный артист СССР.

Один из круп­ней­ших отечественных ком­по­зи­то­ров 2-й половины XX века. В 1949 году окон­чил Музыкальное училище имени Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, в 1954 году - Ле­нинградской консерватории по клас­су О.А. Ев­ла­хо­ва. В 1964-1991 годах председатель прав­ле­ния Ле­нинградской организации СК РСФСР, с 1969 года сек­ре­тарь прав­ле­ния СК СССР, с 1992 года - СК РФ. Со­чи­нял в раз­ных жан­рах эс­т­рад­ной и ака­де­мической му­зы­ки, наи­бо­лее из­вес­тен как ав­тор пе­сен, му­зы­ки для те­ат­ра и ки­но. Для музыкального язы­ка ха­рак­тер­ны ме­ло­дическая и гар­мо­ническая изо­бре­та­тель­ность, эле­гант­ность рит­ма и ор­ке­ст­ров­ки; не­ред­ко со­еди­не­ние эс­т­рад­ной и ака­де­мической сти­ли­сти­ки.

Пер­вые ком­по­зи­тор­ские уда­чи - пес­ни конпозиторов 1950-х - начала 1960-х годов, ко­то­рые во­шли в ре­пер­ту­ар Э.С. Пье­хи, Э.А. Хи­ля и других ле­нинградских ис­пол­ни­те­лей (сре­ди них - «Пой, пес­ня моя», «Что ты гру­стишь обо мне?», «Ах, нет» на сло­ва Н.В. Глей­за­ро­ва; «Здрав­ст­вуй» на сло­ва С.Б. Фо­гель­со­на; «Осень», «Звёз­ды в кон­дук­тор­ской сум­ке» на сло­ва Л.В. Кук­ли­на), му­зы­ка к пье­се «Ба­ня» В.В. Мая­ков­ско­го (1954 год), сим­фо­ническая по­эма «Рад­да и Лой­ко» (1954 год, ди­плом­ная ра­бо­та). Все­на­род­ный ус­пех при­шёл к Петрову в свя­зи с ки­но­де­бю­том - му­зы­кой к к/ф «Человек-ам­фи­бия» (1962 год, ре­жис­сё­ры В.А. Че­бо­та­рёв, Г.С. Ка­зан­ский), из ко­то­рой осо­бен­но из­вест­ны­ми ста­ли пес­ни «О мор­ском дья­во­ле» (сло­ва Фо­гель­сона) и «О ры­ба­ке» (сло­ва Ю.В. Дру­ни­ной).

В даль­ней­шем ком­по­зи­тор со­труд­ни­чал с ки­но­ре­жис­сё­ра­ми Э.А. Ря­за­но­вым («Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля», 1966 го, «Слу­жеб­ный ро­ман», 1977 год, «Га­раж», 1980 год, «Во­кзал для дво­их», 1983 год, «Жес­то­кий ро­манс», 1984 год, и др.), Г.Н. Да­не­ли­ей [«Путь к при­ча­лу», 1962 год, «Я ша­гаю по Мо­ск­ве», 1964 год (ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли пес­ни из них, со­от­вет­ст­вен­но, «Пес­ня дру­га» на сло­ва Г.М. По­же­ня­на и «Я ша­гаю по Мо­ск­ве» на сло­ва Г.Ф. Шпа­ли­ко­ва), «Осен­ний ма­ра­фон», 1979 год, «Нас­тя», 1993 год], Н.Н. Ко­ше­ве­ро­вой («Ста­рая, ста­рая сказ­ка», 1970 год), В.В. Мель­ни­ко­вым («Бед­ный, бед­ный Па­вел», 2003 год) и др.; все­го Петров на­пи­сал му­зы­ку к бо­лее чем 80 филь­мам.

За пес­ни 1960-х годов (сре­ди них – «Го­лу­бые го­ро­да» на сло­ва Кук­ли­на) удо­сто­ен Государственной премии СССР (1967 год). Из 5 ба­ле­тов - «Стан­ци­он­ный смот­ри­тель» (по А.С. Пуш­ки­ну, 1956 год), «Бе­рег на­де­ж­ды» (1959 год, ба­летмейстер И.Д. Бель­ский), «Со­тво­ре­ние ми­ра» (1971 год), «Пуш­кин» (1979 год; оба - ба­лет­мей­сте­ры Н.Д. Ка­сат­ки­на и В.Ю. Ва­си­лёв), «Мас­тер и Мар­га­ри­та» (по М.А. Бул­га­ко­ву, 1987 год, ба­летмейстер Б.Я. Эйф­ман; все - Ле­нин­град) - наи­бо­лее зна­ме­нит ба­лет «Со­тво­ре­ние ми­ра», соз­дан­ный по мо­ти­вам са­ти­рических ри­сун­ков Ж. Эф­фе­ля (по­став­лен в Ле­нинградском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва, за­тем на многих отечественных и за­ру­беж­ных сце­нах); три ор­ке­ст­ро­вые сюи­ты из не­го во­шли в ре­пер­ту­ар сим­фо­нических ор­ке­ст­ров.

Ав­тор опер «Пётр Ве­ли­кий» (1975 год; Государственная премия СССР, 1976 год), «Мая­ков­ский на­чи­на­ет­ся» (1983 год; обе - Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та им. С.М. Ки­ро­ва), опе­ретт «Жи­ли три сту­ден­та» (1961 год, совместно с А.А. Чер­но­вым), «Мы хо­тим тан­це­вать» (1967 год), «О бед­ном гу­са­ре за­мол­ви­те сло­во» (1986 год), мю­зик­ла «Ка­питан­ская доч­ка» (2001 год; все - даты по­ста­но­вок). Со­труд­ни­чал с ле­нинградскими дра­ма­тическими те­ат­ра­ми, осо­бен­но мно­го с Те­ат­ром дра­мы имени А.С. Пуш­ки­на, на сце­не ко­то­ро­го по­став­ле­ны пье­сы с его му­зы­кой «Бе­гу­щая по вол­нам» по А.С. Гри­ну (1960 год), «Ка­мен­ный гость» Пуш­ки­на (1962 год), «Ле­ген­да об Улен­шпи­ге­ле» по Ш. де Кос­те­ру (1971 год), «Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва (1972 год), «Бе­се­ды с Со­кра­том» Э.С. Рад­зин­ско­го (1976 год) и др.

Сре­ди со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра и раз­ных ин­ст­ру­мен­таль­ных со­ста­вов: цикл «Пес­ни на­ших дней» для ор­ке­ст­ра (1964 год), сим­фо­ния-фан­та­зия «Мас­тер и Мар­га­ри­та» (1986 год; вме­сте с фортепианным кон­цер­том, 1989 год, - Государственная премия РФ, 1996 год), «Русь ко­ло­коль­ная» для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1990 год), сим­фо­ния с хо­ром «Вре­мя Хри­ста» (1995 год), му­зы­ка для ор­ке­ст­ра «Бли­ста­тель­ный Санкт-Пе­тер­бург» (2000 год). Ряд со­чи­не­ний соз­дал в со­ав­тор­ст­ве с до­че­рью - ком­по­зи­то­ром Оль­гой Ан­д­ре­ев­ной Пет­ро­вой (родилась в 1956 году). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1985 год).

Сочинения:

В по­ис­ках гар­мо­нии // Г. Да­не­лия: Сб. М., 1982;

Диа­лог о ки­но­му­зы­ке. М., 1982;

Вре­мя. Му­зы­ка. Му­зы­кан­ты. Л., 1987.