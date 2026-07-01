ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ - российский композитор, народный артист СССР.
Один из крупнейших отечественных композиторов 2-й половины XX века. В 1949 году окончил Музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова, в 1954 году - Ленинградской консерватории по классу О.А. Евлахова. В 1964-1991 годах председатель правления Ленинградской организации СК РСФСР, с 1969 года секретарь правления СК СССР, с 1992 года - СК РФ. Сочинял в разных жанрах эстрадной и академической музыки, наиболее известен как автор песен, музыки для театра и кино. Для музыкального языка характерны мелодическая и гармоническая изобретательность, элегантность ритма и оркестровки; нередко соединение эстрадной и академической стилистики.
Первые композиторские удачи - песни конпозиторов 1950-х - начала 1960-х годов, которые вошли в репертуар Э.С. Пьехи, Э.А. Хиля и других ленинградских исполнителей (среди них - «Пой, песня моя», «Что ты грустишь обо мне?», «Ах, нет» на слова Н.В. Глейзарова; «Здравствуй» на слова С.Б. Фогельсона; «Осень», «Звёзды в кондукторской сумке» на слова Л.В. Куклина), музыка к пьесе «Баня» В.В. Маяковского (1954 год), симфоническая поэма «Радда и Лойко» (1954 год, дипломная работа). Всенародный успех пришёл к Петрову в связи с кинодебютом - музыкой к к/ф «Человек-амфибия» (1962 год, режиссёры В.А. Чеботарёв, Г.С. Казанский), из которой особенно известными стали песни «О морском дьяволе» (слова Фогельсона) и «О рыбаке» (слова Ю.В. Друниной).
В дальнейшем композитор сотрудничал с кинорежиссёрами Э.А. Рязановым («Берегись автомобиля», 1966 го, «Служебный роман», 1977 год, «Гараж», 1980 год, «Вокзал для двоих», 1983 год, «Жестокий романс», 1984 год, и др.), Г.Н. Данелией [«Путь к причалу», 1962 год, «Я шагаю по Москве», 1964 год (широкую популярность приобрели песни из них, соответственно, «Песня друга» на слова Г.М. Поженяна и «Я шагаю по Москве» на слова Г.Ф. Шпаликова), «Осенний марафон», 1979 год, «Настя», 1993 год], Н.Н. Кошеверовой («Старая, старая сказка», 1970 год), В.В. Мельниковым («Бедный, бедный Павел», 2003 год) и др.; всего Петров написал музыку к более чем 80 фильмам.
За песни 1960-х годов (среди них – «Голубые города» на слова Куклина) удостоен Государственной премии СССР (1967 год). Из 5 балетов - «Станционный смотритель» (по А.С. Пушкину, 1956 год), «Берег надежды» (1959 год, балетмейстер И.Д. Бельский), «Сотворение мира» (1971 год), «Пушкин» (1979 год; оба - балетмейстеры Н.Д. Касаткина и В.Ю. Василёв), «Мастер и Маргарита» (по М.А. Булгакову, 1987 год, балетмейстер Б.Я. Эйфман; все - Ленинград) - наиболее знаменит балет «Сотворение мира», созданный по мотивам сатирических рисунков Ж. Эффеля (поставлен в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова, затем на многих отечественных и зарубежных сценах); три оркестровые сюиты из него вошли в репертуар симфонических оркестров.
Автор опер «Пётр Великий» (1975 год; Государственная премия СССР, 1976 год), «Маяковский начинается» (1983 год; обе - Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова), оперетт «Жили три студента» (1961 год, совместно с А.А. Черновым), «Мы хотим танцевать» (1967 год), «О бедном гусаре замолвите слово» (1986 год), мюзикла «Капитанская дочка» (2001 год; все - даты постановок). Сотрудничал с ленинградскими драматическими театрами, особенно много с Театром драмы имени А.С. Пушкина, на сцене которого поставлены пьесы с его музыкой «Бегущая по волнам» по А.С. Грину (1960 год), «Каменный гость» Пушкина (1962 год), «Легенда об Уленшпигеле» по Ш. де Костеру (1971 год), «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (1972 год), «Беседы с Сократом» Э.С. Радзинского (1976 год) и др.
Среди сочинений для оркестра и разных инструментальных составов: цикл «Песни наших дней» для оркестра (1964 год), симфония-фантазия «Мастер и Маргарита» (1986 год; вместе с фортепианным концертом, 1989 год, - Государственная премия РФ, 1996 год), «Русь колокольная» для симфонического оркестра (1990 год), симфония с хором «Время Христа» (1995 год), музыка для оркестра «Блистательный Санкт-Петербург» (2000 год). Ряд сочинений создал в соавторстве с дочерью - композитором Ольгой Андреевной Петровой (родилась в 1956 году). Награждён орденом Ленина (1985 год).
Сочинения:
В поисках гармонии // Г. Данелия: Сб. М., 1982;
Диалог о киномузыке. М., 1982;
Время. Музыка. Музыканты. Л., 1987.