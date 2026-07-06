ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2005), профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Родился 9 июня 1962 года в Ленинграде в семье театральных актеров. В 1984 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С того же года работает на кафедре истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ (до 1990 года — кафедра истории СССР ЛГУ, в 1997–2003 годах — кафедра Русской истории исторического факультета СПбГУ): с 1984 по 1991 год - ассистент, с 1991 по 1994 – старший преподаватель, с 1994 по 2007 - доцент, с 2007 года по настоящее время – профессор.

В 1990 году под руководством профессора И.Я. Фроянова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политическая борьба в Новгороде XII–XIII веков». С 2005 по 2014 год занимал должности заместителя председателя диссертационного совета СПбГУ по специальности «Теория и история культуры» и ученого секретаря диссертационного Совета по специальности «Отечественная история».

С 2009 года – доцент и заместитель председателя диссертационного совета Санкт-Петербургской православной духовной академии.

В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему «Новгородские усобицы: возникновение и разрешение общественных конфликтов в вечевом городе (к изучению древнерусского народоправства)».

С 2012 года – председатель докторского диссертационного совета СПбПДА по церковной истории.

В область научных интересов входят история и культура средневековой Руси, а также история Русской православной церкви. Объектом многолетних исследований является политическая традиция и вечевой уклад древнего Новогорода. Автор концепции «одиначества» - основополагающего принципа русской политической культуры в целом, конкретно-историческими проявлениями которого являются как вечевой уклад Киево-Новгородской руси, так и московское самодержавие.

Автор более 90 научных работ, подготовил 5 кандидатов наук.

Сочинения

От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы (к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003.

История России: народ и власть. (Из лекций, прочитанных в российских университетах). СПб.: Изд-во «Лань», 1997. (В соавторстве с Л. В. Выскочковым, А. Ю. Дворниченко, С. В. Ефимовым и др.)

К вопросу о «грамотах Ярослава». Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2002. Вып. 4. С. 3–18.

К вопросу о характере и итогах социально-политического развития Великого Новгорода в XI–XV веках // Новгородика — 2008. Вечевая республика в истории России: материалы международной научно-практической конференции. 21–23 сентября 2008 г. Ч.1. Великий Новгород, 2009. С. 11–29.

К древнейшей истории конкуренции: первобытная дуальная организация и традиционное соперничество // «Конкуренция и рынок». 2012. Декабрь. № 4 (56). 0,75 п.л. (С. 69–75).

Несколько замечаний о древнерусском «одиначестве» // Русские древности: К 75-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб., 2011. С.71–83.

О двух ракурсах изучения истории // Мавродинские чтения: Сб. статей. СПб., 2002. С. 12–17.

Об одном из древних значений имени РУСЬ и отождествлении его носителей с варягами в Начальной летописи. — Статья в научном журнале. «Личность и Культура». 2010. № 2 (54). С. 64–67.

Равноапостольный князь Владимир и его эпоха // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Альманах. Вып. 3. СПб., Казань, 2015. С. 8-30.

С ветром и вихром. «Пожарная скорбь» в волховской столице // Родина. 2009, № 9. С. 34–36.

Что озарялось в сполохах пожаров средневекового Новгорода? // Український історичний збірник. 2007. Вип. 10. С. 21–27.

Язычество и общественные отношения в Вечевом Новгороде // Новгородика — 2010: материалы международной научной конференции. В 3 тт. Т. 1. Великий Новгород, 2011. (С. 221–232).

Ярослав Мудрый и варяги // Мавродинские чтения. 2008. Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы истории, историографии, источниковедения: Материалы Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В. В. Мавродина. СПб., 2009. С. 66–71.