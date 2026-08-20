ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Родился 13.07.1967, г. Вологда. Окончил с отличием исторический факультет МГУ в 1992 г.

Тема кандидатской диссертации "Деятельность семьи Г.И. и Н.А. Шелиховых и образование Российско-американской компании" (1996 г.).

Тема докторской диссертации "Российско-американская компания: хозяйственная деятельность на отечественном и зарубежном рынках (1799 – 1867)" (2006 г.).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центр североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.

Участник и лауреат исследовательских программ: Институт глобальных исследований, Мэрилэндский государственного университета (1996), Центр гуманитарных исследований, Орегонский государственный университет (1998), Институт Дж.Ф. Кеннеди, Свободный университет Германии (1998), Институт Кеннана, Центр Вудро Вильсона (2001).

Область интересов : История Русской Америки, Российско-американской компании; экон. история российско-американских отношений.

Сочинения: Петров А. Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и зарубежном рынках (1799—1867). М.: ИВИ РАН, 2006.

Petrov A.Yu., Black D. L. Natalia Shelеkhova. Russian Oligarch of Alaska Commerce. Fairbanks, University of Alaska Press, 2010.

Петров А. Ю. Наталия Шелехова у истоков Русской Америки М.: Весь мир, 2012. 304 с.

Петров А.Ю., Ермолаев А.Н., Савельев И.В.. История Русской Америки. учебное пособие. Вологда, ВГПУ, 2010