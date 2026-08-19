ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Александр Иванович родился 15 сентября 1828 г. Отец – штабс-капитан Иван Сергеевич Петров, мать – Любовь Дементьевна.

С мая 1838 г. начал обучение в качестве кадета в 1-м Штурманском полуэкипаже. В навигацию 1846 г. начались практические занятия, и П. плавал на «Нептуне». По окончании в 1847 г. классов полуэкипажа П. произведен в кондукторы корпуса штурманов. Плавал сначала на «Надежде», затем – на «Геркулесе», заходя в порты Финского залива и Балтики.

Военная карьера и дальние берега

С 1848 г. трудился на телеграфе в Петергофе. С 1850 г. – прапорщик. Вошел в состав 46-го флотского экипажа, который входил в Петропавловскую флотилию. На «Оливуце» отбыл к берегам Камчатки. С 1851 г. – мичман. В июле 1852 г. корабль добрался до Николаевска. П. получил направление в Амурскую экспедицию, возглавил отряд гребных кораблей. Здесь П. осуществлял замеры Северного и иных фарватеров Амурского лимана, курировал перевозку государственного имущества из Петровского зимовья в Николаевский пост.

В 1852 – 1853 гг. занимался осмотром и съемками перевала с р. Амур на р. Биджу, на оз. Удыль и протоку Уй. Руководил Николаевским постом. Принял участие в Амурской экспедиции Г.И. Невельского. Изучал Амур, Амурский лиман. П. принадлежит основание Мариинского поста. Кроме того, П. осуществлял руководство Николаевским постом, батареей на мысе Куегда, сооружением казарм и складов для войсковых отрядов. Занимался переправкой судов из залива Де-Кастри в устье Амура.

В 1854 г. П. получил назначение на должность ревизора и казначея Амурской экспедиции. С 1855 г. – командир Николаевской батареи на мысе Куегда, сооружение которой легло на плечи П.

В 1855 – 1856 гг. вел занятия в Штурманском училище. Его учеником был будущий адмирал С.О. Макаров. Параллельно был экипажным адъютантом командира 27-го Флотского экипажа.

С 1856 г. – помощник капитана Николаевского порта. Продолжал преподавать. С 1857 г. возглавлял школу юнг. Плавал на «Америке», «Амуре».

В 1857 г. П. по поручению Приморского военного губернатора отправился в Иркутск.

Новые высоты

С 1858 г. – в составе 1-го флотского экипажа Балтийского флота. Повышен до лейтенанта. Но предпочел вернуться в состав 27-го флотского экипажа и возвратился на Дальний Восток.

С 1858 г. – глава 1-й и 3-й рот. С 1859 г. – член комиссии военного суда в портах Восточного океана, директор маяков и лоций, глава Морского училища, капитан «Аргуни».

В 1859 г. П. вышел в отставку и устроился в Амурскую компанию, руководил судоходством на Амуре, курировал сборку пароходов и барж. Занимался сооружением пристани и складов компании в Николаевске.

С 1860 г. – на службе. В 1861 г. получил пароход «Лена», на котором плавал по маршруту Николаевск – Благовещенск. По заданию П.В. Казакевича приступил к созданию школы грамотности для матросов Амурского экипажа и солдат двух линейных батальонов.

С сентября 1863 г. – в составе 10-го флотского экипажа Балтийского флота. Спустя год состоялся перевод П. в состав 8-го флотского экипажа. С 1886 г. – в отставке в чине контр-адмирала.

Умер П. 15 января 1899 г.

Семья

Супруга – Елена Николаевна Кастюрина.