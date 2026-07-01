ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - первый русский шахматный мастер, шахматный теоретик, литератор и шахматный композитор; тайный советник.

Про­ис­хо­дил из мел­ко­по­ме­ст­ной дво­рян­ской сре­ды. С 10 лет его шах­мат­ным учи­те­лем был де­душ­ка по ма­те­рин­ской ли­нии И.М. Со­ко­лов - чи­нов­ник Министерства юс­ти­ции и один из луч­ших иг­ро­ков Санкт-Пе­тер­бур­га. В 14 лет П. оп­ре­де­лил­ся на служ­бу кан­це­ля­ри­стом в Ко­мис­сию про­ше­ний. В 15 лет сыг­рал матч с од­ним из силь­ней­ших шах­ма­ти­стов Санкт-Пе­тер­бур­га пи­са­те­лем-дра­ма­тур­гом А.Д. Копь­е­вым (+4, -2, =1).

На про­тя­же­нии по­лу­ве­ка счи­тал­ся силь­ней­шим шах­ма­ти­стом Рос­сии; по­бе­ж­дал в мат­чах К.А. Яни­ша, И.С. Шу­мо­ва, брать­ев Д.С. и С.С. Уру­со­вых. В 1824 году вы­шла его книга «Шах­мат­ная иг­ра, при­ве­дён­ная в сис­те­ма­ти­че­ский по­ря­док, с при­со­во­ку­п­ле­ни­ем игор Фи­ли­до­ра и при­ме­ча­ния на оныя», став­шая свое­об­раз­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей шах­мат­ных зна­ний 1-й половины XIX века. В кни­ге вы­ска­зан ряд идей, во мно­гом пред­вос­хи­тив­ших по­зиционное уче­ние В. Стей­ни­ца. Петров изо­брёл де­бют «За­щи­та Пет­ро­ва», или «Рус­ская пар­тия», при­ме­няе­мый в современных со­рев­но­ва­ни­ях; стал пио­не­ром русской шах­мат­ной ком­по­зи­ции. Наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зу­ет­ся его изо­бра­зительная за­да­ча - «Бег­ст­во На­по­ле­о­на из Мо­ск­вы в Па­риж» (1824 год), в ко­то­рой сим­во­ли­че­ски изо­бра­же­но пре­сле­до­ва­ние французского им­пе­ра­то­ра (чёр­ный ко­роль) русской кон­ни­цей Пла­то­ва (бе­лые ко­ни) че­рез всю шах­мат­ную дос­ку от Мо­ск­вы (по­ле а1) до Па­ри­жа (по­ле h8).

В 1844-1845 годах Петров на­пи­сал ряд ху­дожественных рас­ска­зов под об­щим названием «Сце­ны из жиз­ни шах­мат­ных иг­ро­ков» (журнал «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», 1844 год, том 36, № 10, и журнал «Ил­лю­ст­ра­ция», 1845, том 1, № 10). Был в дру­жеских от­но­ше­ни­ях с А.С. Пуш­ки­ным , в биб­лио­те­ке ко­то­ро­го со­хра­ни­лось два эк­зем­п­ля­ра кни­ги Петрова. Пе­ре­ехав в 1840 году в Вар­ша­ву, стал учи­те­лем для многих луч­ших шах­ма­ти­стов Поль­ши. Его пар­тии, за­да­чи, тео­ре­тические ис­сле­до­ва­ния и ху­дожественные рас­ска­зы пуб­ли­ко­ва­лись во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, США и других стра­нах. С име­нем Петрова свя­за­но за­ро­ж­де­ние отечественной шах­мат­ной шко­лы и раз­ви­тие тра­ди­ций, ко­то­рые при­ве­ли к современным ус­пе­хам российских шах­ма­ти­стов. К 200-ле­тию со дня ро­ж­де­ния Петрова в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1994 год) про­ве­дён ме­мо­ри­аль­ный тур­нир по швейцарской сис­те­ме с уча­сти­ем бо­лее 100 шах­ма­ти­стов, в том числе 25 ме­ж­ду­народных гросс­мей­сте­ров и 27 ме­ж­ду­народных мас­те­ров.