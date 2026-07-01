ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - первый русский шахматный мастер, шахматный теоретик, литератор и шахматный композитор; тайный советник.
Происходил из мелкопоместной дворянской среды. С 10 лет его шахматным учителем был дедушка по материнской линии И.М. Соколов - чиновник Министерства юстиции и один из лучших игроков Санкт-Петербурга. В 14 лет П. определился на службу канцеляристом в Комиссию прошений. В 15 лет сыграл матч с одним из сильнейших шахматистов Санкт-Петербурга писателем-драматургом А.Д. Копьевым (+4, -2, =1).
На протяжении полувека считался сильнейшим шахматистом России; побеждал в матчах К.А. Яниша, И.С. Шумова, братьев Д.С. и С.С. Урусовых. В 1824 году вышла его книга «Шахматная игра, приведённая в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечания на оныя», ставшая своеобразной энциклопедией шахматных знаний 1-й половины XIX века. В книге высказан ряд идей, во многом предвосхитивших позиционное учение В. Стейница. Петров изобрёл дебют «Защита Петрова», или «Русская партия», применяемый в современных соревнованиях; стал пионером русской шахматной композиции. Наибольшей известностью пользуется его изобразительная задача - «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» (1824 год), в которой символически изображено преследование французского императора (чёрный король) русской конницей Платова (белые кони) через всю шахматную доску от Москвы (поле а1) до Парижа (поле h8).
В 1844-1845 годах Петров написал ряд художественных рассказов под общим названием «Сцены из жизни шахматных игроков» (журнал «Отечественные записки», 1844 год, том 36, № 10, и журнал «Иллюстрация», 1845, том 1, № 10). Был в дружеских отношениях с А.С. Пушкиным, в библиотеке которого сохранилось два экземпляра книги Петрова. Переехав в 1840 году в Варшаву, стал учителем для многих лучших шахматистов Польши. Его партии, задачи, теоретические исследования и художественные рассказы публиковались во Франции, Великобритании, Германии, США и других странах. С именем Петрова связано зарождение отечественной шахматной школы и развитие традиций, которые привели к современным успехам российских шахматистов. К 200-летию со дня рождения Петрова в Санкт-Петербурге (1994 год) проведён мемориальный турнир по швейцарской системе с участием более 100 шахматистов, в том числе 25 международных гроссмейстеров и 27 международных мастеров.