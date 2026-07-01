ПЕТРОСЯН ВАРДГЕЗ АМАЗАСПОВИЧ
ПЕТРОСЯН ВАРДГЕЗ АМАЗАСПОВИЧ - армянский писатель и общественный деятель.
Окончил Ереванский университет (1954 год). В 1966-1975 годах главный редактор журнала «Гарун» («Весна»). В 1981-1988 годах председатель Союза Писателей Армянской ССР. В 1988-1994 годах председатель Фонда культуры Армении.
Дебютировал как поэт (1947 год); первая книга - сборник стихов «Баллада о человеке» (1958 год). Известность Петросяну принесли проникнутые гуманистическим пафосом и отмеченные тонким психологизмом повести «Последняя ночь» (1959 год), «Мама, я уже взрослый» (1961 год, русский перевод 1964 года), «Приоткрытые окна города» (1964 год), «Прожитые непрожитые годы» (1970 год), «Аптека "Ани"» (1973 год), «Последний учитель» (1980 год), в центре которых - жизнь города и проблемы нравственного самоопределения молодёжи.
Темы преемственности поколений и исторической памяти затронуты в повести-эссе «Армянские эскизы» (1-я редакция - 1969 год, русский перевод 1975 года; 2-я редакция - 1982 год), в романах «Одинокая орешина» (1981 год), «Огненная рубашка» (1986 год). Среди других произведений: пьесы «Тяжела шапка Гиппократа» (1975 год), «Крик немой горы» (1985 год); публицистика. Государственная премия Армянской ССР (1979 год). Награждён орденом Ленина (1984 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1982; Избранное. Ер., 1983. Т. 1–2 (на арм. яз.);
Цвет добра и надежды: Публицистика. Документальная проза. М., 1984.