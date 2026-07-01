ПЕТРОСЯН ВАРДГЕЗ АМАЗАСПОВИЧ

ПЕТРОСЯН ВАРДГЕЗ АМАЗАСПОВИЧ - армянский писатель и общественный деятель.

Окон­чил Ере­ван­ский университет (1954 год). В 1966-1975 годах главный ре­дак­тор журнала «Га­рун» («Вес­на»). В 1981-1988 годах председатель Союза Писателей Армянской ССР. В 1988-1994 годах председатель Фон­да куль­ту­ры Ар­ме­нии.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1947 год); пер­вая кни­га - сборник сти­хов «Бал­ла­да о че­ло­ве­ке» (1958 год). Из­вест­ность Петросяну при­нес­ли про­ник­ну­тые гу­ма­ни­стическим па­фо­сом и от­ме­чен­ные тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом по­вес­ти «По­след­няя ночь» (1959 год), «Ма­ма, я уже взрос­лый» (1961 год, русский перевод 1964 года), «При­от­кры­тые ок­на го­ро­да» (1964 год), «Про­жи­тые не­про­жи­тые го­ды» (1970 год), «Ап­те­ка "Ани"» (1973 год), «По­след­ний учи­тель» (1980 год), в цен­тре ко­то­рых - жизнь го­ро­да и про­бле­мы нравственного са­мо­оп­ре­де­ле­ния мо­ло­дё­жи.

Те­мы пре­ем­ст­вен­но­сти по­ко­ле­ний и ис­то­рической па­мя­ти за­тро­ну­ты в по­вес­ти-эс­се «Ар­мян­ские эс­ки­зы» (1-я редакция - 1969 год, русский перевод 1975 года; 2-я редакция - 1982 год), в ро­ма­нах «Оди­но­кая оре­ши­на» (1981 год), «Ог­нен­ная ру­баш­ка» (1986 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Тя­же­ла шап­ка Гип­по­кра­та» (1975 год), «Крик не­мой го­ры» (1985 год); пуб­ли­ци­сти­ка. Государственная премия Армянской ССР (1979 год). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1984 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1982; Из­бран­ное. Ер., 1983. Т. 1–2 (на арм. яз.);

Цвет до­б­ра и на­де­ж­ды: Пуб­ли­ци­сти­ка. До­ку­мен­таль­ная про­за. М., 1984.