ПЕТРОСЯН ТИГРАН ВАРТАНОВИЧ
ПЕТРОСЯН ТИГРАН ВАРТАНОВИЧ - Советский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР (1960 год), международный гроссмейстер (1952 год), девятый чемпион мира по шахматам (1963-1969 годы).
Кандидат философских наук (1968 год), шахматный теоретик и журналист. В раннем детстве остался сиротой. Научился играть в шахматы в 12 лет. Занимался в шахматной секции тбилисского Дворца пионеров под руководством опытного тренера А.С. Эбралидзе. С 1950 года жил в Москве; дважды побеждал в чемпионатах города (1951, 1956 год). После успешного выступления в чемпионате СССР (1951 год; 2-3-е места) получил право играть в межзональном турнире в Швеции (1952 год), где разделил 2-3-е места (с М.Е. Таймановым) и вышел в претендентский турнир. Сыграл ещё в шести межзональных турнирах (1955, 1958, 1962, 1976, 1979, 1982 годы), в пяти из них получал право выступить в состязаниях претендентов.Участвовал в 4 турнирах претендентов; победил в последнем из них, проходившем на острове Кюрасао (1962), и получил право сыграть матч на первенство мира с М.М. Ботвинником. Выиграв матч (Москва, 1963 год) со счётом 12,5:9,5 (+5, -2, =15), завоевал звание чемпиона мира. Через 3 года (Москва, 1966 год) защитил это звание в матче с Б.В. Спасским - 12,5:11,5 (+4, -3, =17). Своих наивысших спортивных достижений добился при помощи опытного наставника И.Е. Болеславского.
Вошёл в историю шахмат как один из сильнейших командных игроков; выступил в 10 Всемирных шахматных олимпиадах (1958-1978 годы); стал 9-кратным победителем в составе сборной СССР, показав выдающийся результат: в 130 партиях набрал 104 очка (+79, -1, =50; 80%). В 1969 году в Москве сыграл свой третий матч на первенство мира и уступил Спасскому - 10,5:12,5 (-6, +4, =13). В 1971-1980 годах продолжал бороться за чемпионское звание; в 1971 году дошёл до финального матча претендентов, в котором проиграл Р. Фишеру. Участвовал в 14 чемпионатах СССР и 4 раза становился чемпионом страны (1959, 1961, 1969, 1975 годы). Победитель и призёр множества международных турниров, в том числе в городах Лос-Анджелес (1963 год, 1-2-е места), Буэнос-Айрес (1964 год, 1-2-е), Сан-Антонио (1972 год, 1-3-е), Лас-Пальмас и Амстердам (1973 год, 1-2-е), Лон-Пайн (1976 год, 1-е), Таллин (1979 год, 1-е), Бар (1980 год, 1-е). «Обладал оригинальностью и глубиной шахматного мышления, широкой эрудицией, сочетал своеобразные стратегические планы с филигранным техническим мастерством. Его искусство в позиционной игре, мастерство защиты по праву считаются классическими», – написал о Петросяне один из его секундантов междунар. гроссмейстер А.С. Суэтин (Шахматы: Энциклопедический словарь. М., 1990. С. 299).
Внёс ценный вклад в развитие теории дебютов, обогатив открытиями французскую защиту, защиту Каро-Канн и ряд других начал. Редактор еженедельника «Шахматная Москва» (1963-1966 годы) и главный редактор еженедельника «64» (1968-1977 годы). В 1968 году в Ереванском университете защитил диссертацию «Некоторые проблемы логики шахматного мышления». С 1977 года проводил учебные сессии в подмосковном молодёжном лагере «Жемчужина» в шахматной школе своего имени; среди её выпускников - участник матча на первенство мира с В. Анандом (2012 год) Б.А. Гельфанд. Автор книги «Шахматы и философия» (1968 год, на армянском языке), «Стратегия надёжности» (1985 год), «Шахматные лекции» (1989 год), две последние изданы посмертно (составитель Э.И. Шехтман). Именем Петросяна назван Центральный дом шахматиста Армении в Ереване и шахматный клуб в Москве. С 1984 года периодически проводятся турниры памяти Петросяна в Ереване, с 1987 года - юношеские турниры памяти Петросяна в Москве.