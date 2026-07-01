ПЕТРОСЯН ТИГРАН ВАРТАНОВИЧ

ПЕТРОСЯН ТИГРАН ВАРТАНОВИЧ - Советский спорт­смен, заслуженный мас­тер спор­та СССР (1960 год), ме­ж­ду­народный гросс­мей­стер (1952 год), де­вя­тый чем­пи­он ми­ра по шахматам (1963-1969 годы).

Кан­ди­дат фи­лософских на­ук (1968 год), шах­мат­ный тео­ре­тик и жур­на­лист. В ран­нем дет­ст­ве ос­тал­ся си­ро­той. Нау­чил­ся иг­рать в шах­ма­ты в 12 лет. За­ни­мал­ся в шах­мат­ной сек­ции тби­лис­ско­го Двор­ца пио­не­ров под руководством опыт­но­го тре­не­ра А.С. Эб­ра­лид­зе. С 1950 года жил в Мо­ск­ве; два­ж­ды по­бе­ж­дал в чем­пио­на­тах го­ро­да (1951, 1956 год). По­сле ус­пеш­но­го вы­сту­п­ле­ния в чем­пио­на­те СССР (1951 год; 2-3-е мес­та) по­лу­чил пра­во иг­рать в меж­зо­наль­ном тур­ни­ре в Шве­ции (1952 год), где раз­де­лил 2-3-е мес­та (с М.Е. Тай­ма­но­вым) и вы­шел в пре­тен­дент­ский тур­нир. Сыг­рал ещё в шес­ти меж­зо­наль­ных тур­ни­рах (1955, 1958, 1962, 1976, 1979, 1982 годы), в пя­ти из них по­лу­чал пра­во вы­сту­пить в со­стя­за­ни­ях пре­тен­ден­тов.Участ­во­вал в 4 тур­ни­рах пре­тен­ден­тов; по­бе­дил в по­след­нем из них, про­хо­див­шем на острове Кю­ра­сао (1962), и по­лу­чил пра­во сыг­рать матч на пер­вен­ст­во ми­ра с М.М. Бот­вин­ни­ком. Вы­играв матч (Мо­ск­ва, 1963 год) со счё­том 12,5:9,5 (+5, -2, =15), за­вое­вал зва­ние чем­пио­на ми­ра. Че­рез 3 го­да (Мо­ск­ва, 1966 год) за­щи­тил это зва­ние в мат­че с Б.В. Спас­ским - 12,5:11,5 (+4, -3, =17). Сво­их наи­выс­ших спор­тив­ных дос­ти­же­ний до­бил­ся при по­мо­щи опыт­но­го на­став­ни­ка И.Е. Бо­ле­слав­ско­го.

Во­шёл в ис­то­рию шах­мат как один из силь­ней­ших ко­манд­ных иг­ро­ков; вы­сту­пил в 10 Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (1958-1978 годы); стал 9-крат­ным по­бе­ди­те­лем в со­ста­ве сбор­ной СССР , по­ка­зав вы­даю­щий­ся ре­зуль­тат: в 130 пар­ти­ях на­брал 104 оч­ка (+79, -1, =50; 80%). В 1969 году в Мо­ск­ве сыг­рал свой тре­тий матч на пер­вен­ст­во ми­ра и ус­ту­пил Спас­ско­му - 10,5:12,5 (-6, +4, =13). В 1971-1980 годах про­дол­жал бо­роть­ся за чем­пи­он­ское зва­ние; в 1971 году до­шёл до фи­наль­но­го мат­ча пре­тен­ден­тов, в ко­то­ром про­иг­рал Р. Фи­ше­ру. Уча­ст­во­вал в 14 чем­пио­на­тах СССР и 4 раза ста­но­вил­ся чем­пио­ном стра­ны (1959, 1961, 1969, 1975 годы). По­бе­ди­тель и при­зёр множества ме­ж­ду­народных тур­ни­ров, в том числе в го­ро­дах Лос-Анд­же­лес (1963 год, 1-2-е ме­ста), Буэ­нос-Ай­рес (1964 год, 1-2-е), Сан-Ан­то­нио (1972 год, 1-3-е), Лас-Паль­мас и Ам­стер­дам (1973 год, 1-2-е), Лон-Пайн (1976 год, 1-е), Тал­лин (1979 год, 1-е), Бар (1980 год, 1-е). «Об­ла­дал ори­ги­наль­но­стью и глу­би­ной шах­мат­но­го мыш­ле­ния, ши­ро­кой эру­ди­ци­ей, со­че­тал свое­об­раз­ные стра­те­гические пла­ны с фи­ли­гран­ным тех­ническим мас­тер­ством. Его ис­кус­ст­во в по­зи­ци­он­ной иг­ре, мас­тер­ст­во за­щи­ты по пра­ву счи­та­ют­ся клас­си­че­ски­ми», – на­пи­сал о Петросяне один из его се­кун­дан­тов ме­ж­ду­нар. гросс­мей­стер А.С. Су­этин (Шах­ма­ты: Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кий сло­варь. М., 1990. С. 299).

Внёс цен­ный вклад в раз­ви­тие тео­рии де­бю­тов, обо­га­тив от­кры­тия­ми французскую за­щи­ту, за­щи­ту Ка­ро-Канн и ряд других на­чал. Ре­дак­тор еже­не­дель­ни­ка «Шах­мат­ная Мо­ск­ва» (1963-1966 годы) и главный ре­дак­тор еже­не­дель­ни­ка «64» (1968-1977 годы). В 1968 году в Ере­ван­ском университете за­щи­тил диссертацию «Не­ко­то­рые про­бле­мы ло­ги­ки шах­мат­но­го мыш­ле­ния». С 1977 года про­во­дил учеб­ные сес­сии в под­мос­ков­ном мо­ло­дёж­ном ла­ге­ре «Жем­чу­жи­на» в шах­мат­ной шко­ле сво­его име­ни; сре­ди её вы­пу­ск­ни­ков - уча­ст­ник мат­ча на пер­вен­ст­во ми­ра с В. Анандом (2012 год) Б.А. Гель­фанд. Ав­тор книги «Шах­ма­ты и фи­ло­со­фия» (1968 год, на армянском языке), «Стра­те­гия на­дёж­но­сти» (1985 год), «Шах­мат­ные лек­ции» (1989 год), две по­след­ние из­да­ны по­смерт­но (составитель Э.И. Шехт­ман). Име­нем Петросяна на­зван Центральный дом шах­ма­ти­ста Ар­ме­нии в Ере­ва­не и шах­мат­ный клуб в Мо­ск­ве. С 1984 года пе­рио­ди­че­ски про­во­дят­ся тур­ни­ры па­мя­ти Петросяна в Ере­ва­не, с 1987 года - юно­ше­ские тур­ни­ры па­мя­ти Петросяна в Мо­ск­ве.