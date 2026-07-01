ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Петропавловский районный краеведческий музей открыт в 1983 году.

Основная часть экспонатов рассказывает о жизни и быте крестьян XIX-XX веков. Много документов, писем, наград, фотографий, вещей участников Великой Отечественной войны , афганской и чеченской войн.

Большой интерес вызывает коллекция останков древних животных, найденных на территории района, этнографическая коллекция и нумизматика, а также предметы с поля боя 7 сентября 1941 года сибирского маршевого батальона у села Ругозеро в Карелии.

В музее скомплектован материал по истории советского периода.

Иллюстрации:

Петропавловский районный краеведческий музей.