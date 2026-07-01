ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ - фортификационное сооружение, старейший памятник истории и архитектуры Санкт-Петербурга .

Ос­но­ва­на 16(27) мая 1703 года по при­ка­за­нию ца­ря Пет­ра I как кре­пость Санкт-Пи­тер-Бурх (да­та счи­та­ет­ся днём ос­но­ва­ния города Санкт-Пе­тер­бург) на За­ячь­ем острове на реке Не­ва, вы­бран­ном как удоб­ное для обо­ро­ны ме­сто (долж­на бы­ла за­щищать за­воё­ван­ный в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов вы­ход к Бал­тий­ско­му морю в устье Не­вы). Пла­ни­ров­ка Петропавловской крепости, со­от­вет­ст­вую­щая фор­ти­фи­кационной сис­те­ме С. Ле Претр де Во­ба­на, бы­ла оп­ре­де­ле­на пред­по­ло­жи­тель­но при уча­стии Пет­ра I. До 1705 года воз­ве­де­ни­ем пер­вых де­ре­во-зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний ру­ко­во­ди­ли французский инженер Ж.Г. Лам­бер и сак­сон­ский инженер В.А. Кир­штен­штейн, за­тем по су­ще­ство­вав­ше­му кон­ту­ру бы­ли вы­строе­ны кир­пич­ные кре­по­ст­ные сте­ны (1706-1740 годы; архитектор Д. Тре­зи­ни, с 1734 года - во­енный инженер граф Х.А. Ми­них). В пла­не кре­пость - уд­ли­нён­ный 6-уголь­ник с ук­ре­п­ляю­щи­ми его уг­лы бас­тио­на­ми. Для до­пол­нительной за­щи­ты в 1730-х годах на восточной и западной око­неч­но­стях ост­ро­ва воз­ве­де­ны ка­мен­ные Ио­ан­нов­ский и Алек­се­ев­ский ра­ве­ли­ны (на­зва­ны в честь ца­рей Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ), от­де­лён­ные от кре­по­сти рва­ми с во­дой. За про­ли­вом со сто­ро­ны Го­род­ско­го (Пе­тер­бург­ский; ны­не Пет­ро­град­ский) ост­ро­ва под­сту­пы к ци­та­де­ли пре­гра­ж­дал крон­верк (зем­ля­ные ва­лы и рвы).

Бас­тио­ны кре­по­сти [На­рыш­кин­ский (Ека­те­ри­нин­ский), Тру­бец­кой, Зо­тов­ский, Го­лов­кин­ский (Ан­нин­ский) и Мен­ши­ков­ский] по­лу­чи­ли название от фа­ми­лий лиц, от­вет­ст­вен­ных за их строи­тель­ст­во (К.А. На­рыш­ки­на из ро­да На­рыш­ки­ных, князя Ю.Ю. Тру­бец­ко­го из ро­да Тру­бец­ких, Н.М. Зо­то­ва, Г.И. Го­лов­ки­на, свет­лей­ше­го князя А.Д. Мен­ши­ко­ва ); сам Пётр I сле­дил за воз­ве­де­ни­ем Го­су­да­ре­ва (Пет­ров­ско­го) бас­тио­на. Сте­ны бас­тио­нов и со­еди­няю­щих их кур­тин име­ют высоту до 12 м и об­щую тол­щи­ну до 20 м. Они со­сто­ят из 2 час­тей: на­руж­ной, тол­щи­ной до 8 м, и внут­рен­ней, тол­щи­ной 2 м. Про­стран­ст­ва ме­ж­ду ни­ми (ка­зе­ма­ты) слу­жи­ли для ус­та­нов­ки ору­дий, хра­не­ния их и бо­е­при­па­сов, раз­ме­ще­ния сол­дат гар­ни­зо­на. Пет­ров­ские во­ро­та (1718 год, архитектор Тре­зи­ни; скульп­тур­ный де­кор К. Ос­не­ра, Н. Пи­но) - един­ст­вен­ный со­хра­нив­ший­ся об­ра­зец три­ум­фаль­но­го со­ору­же­ния пет­ров­ско­го ба­рок­ко. В 1779-1785 годах сте­ны Петропавловской крепости, об­ра­щён­ные к Не­ве, об­ли­це­ва­ли се­рым гра­ни­том, что при­да­ло им ве­ли­чественную мо­ну­мен­таль­ность, со­звуч­ную двор­цо­вой па­но­ра­ме сто­ли­цы. То­гда же Нев­ский фа­сад был ук­ра­шен стро­гим клас­си­ци­стическим пор­ти­ком но­вых Нев­ских во­рот (1780-1787 годы, архитектор Н.А. Львов) соз­дан­ной здесь гра­нит­ной при­ста­ни (1774-1775 годы, с 1860 года Ко­мен­дант­ская).

Центр ар­хитектурного ан­самб­ля Петропавловской крепости - ка­мен­ный со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1712-1733 годы, архитектор Д. Тре­зи­ни), воз­ве­дён­ный на мес­те од­но­имённой де­ревянной церк­ви (1703 год) и дав­ший современное название кре­по­сти. Он со­еди­ня­ет заль­ную пла­ни­ров­ку и ги­гант­скую баш­ню, ха­рак­тер­ные для со­ору­же­ний Северной Ев­ро­пы и При­бал­ти­ки, и ком­по­зиц. при­ё­мы итальянского ба­рок­ко в оформ­ле­нии западного фа­са­да. Над пря­мо­уголь­ным в пла­не зда­ни­ем гос­под­ство­ва­ла ко­ло­коль­ня (современная высота 122,5 м; од­на из главных до­ми­нант Санкт-Пе­тер­бур­га) с зо­ло­чё­ным де­ревянным шпи­лем, увен­чан­ным флю­ге­ром в ви­де ан­ге­ла с кре­стом: из­вест­но, что Пётр I при­да­вал осо­бое зна­че­ние её строи­тель­ст­ву как сим­во­лу ут­вер­жде­ния вла­сти Рос­сии на но­вых зем­лях. При вос­ста­нов­ле­нии по­сле по­жа­ра 1756 года бы­ли умень­ше­ны раз­ме­ры ку­по­ла со­бо­ра, уп­ро­ще­на фор­ма кры­ши, в 1858 году де­ревянный шпиль за­ме­нён на ме­тал­ли­че­ский (инженер Д.И. Жу­рав­ский). Пер­во­на­чаль­ные ча­сы-ку­ран­ты (1715 год, при­ве­зе­ны Пет­ром I из Ам­стер­да­ма в 1717 году) за­ме­не­ны в 1776 году на но­вые (ни­дерландский мас­тер Б. Оорт Крас). Ин­терь­ер с рос­пи­ся­ми под ис­кусственный мра­мор, леп­ны­ми го­рель­е­фа­ми еван­гель­ских сцен, сю­жет­ны­ми рос­пи­ся­ми и кар­ти­на­ми мно­го­крат­но рес­тав­ри­ро­вал­ся. Хо­ро­шо со­хра­нил­ся по­зо­ло­чен­ный рез­ной де­ревянный ико­но­стас (1722-1727 годы, московскоие мас­те­ра по про­ек­ту Тре­зи­ни и И.П. За­руд­но­го).

Пе­тро­пав­лов­ский со­бор - усы­паль­ни­ца российских им­пе­ра­то­ров (кро­ме Пет­ра II и Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча) и чле­нов императорской фа­ми­лии. К не­му при­строе­на Ве­ли­ко­кня­же­ская усы­паль­ни­ца в сти­ле не­оба­рок­ко (1896-1908 годы, ар­хи­тек­то­ры Д.О. Гримм, А.О. То­миш­ко, Л.Н. Бе­нуа). Для со­хра­не­ния бо­ти­ка «Свя­той Ни­ко­лай» (тор­же­ст­вен­но пе­ре­ве­зён по при­ка­зу Пет­ра I из Мо­ск­вы в 1723 году) ря­дом с со­бо­ром по­стро­ен Бот­ный дом (1761-1764 годы, архитектор А.Ф. Вист; скульп­ту­ра «На­ви­га­ция», 1891 год, Д.И. Иен­сен). Большая часть по­стро­ек Петропавловской крепости име­ла су­гу­бо ути­ли­тар­ное, во­енно-административное на­зна­че­ние и сдер­жан­ный внеш­ний об­лик - Ко­мен­дант­ский дом (1743-1746 годы, инженер Х. де Ма­рин), Ин­же­нер­ный дом (1748-1749 годы), Обер-офи­цер­ская га­упт­вах­та (1748-1749 годы, пе­ре­строй­ка 1907-1908 годах), Ар­тил­ле­рий­ский цейх­га­уз (1801-1802 годы), Мо­нет­ный двор - па­мят­ник промышленной ар­хи­тек­ту­ры эпо­хи клас­си­циз­ма (1800-1805 годы, архитектор А. Пор­то) и др. Петропавловская крепость ни­ко­гда не ис­поль­зо­ва­лась по во­енному на­зна­че­нию, с 1-й четверти XVIII века до начала 1920-х годов слу­жи­ла тюрь­мой для государственных пре­ступ­ни­ков. В 1924 году в Тру­бец­ком бас­тио­не Петропавловской крепости от­крыт му­зей, в 1954 году ком­плекс зда­ний Петропавловской крепости пе­ре­дан Му­зею ис­то­рии Ле­нин­гра­да (с 1993 года Му­зей ис­то­рии Санкт-Пе­тер­бур­га). Си­лу­эт Петропавлоской крепости за­ни­ма­ет клю­че­вое ме­сто в па­но­ра­ме цен­тра го­ро­да и стал его сим­во­лом. Петропавловская крепость в со­ста­ве ис­то­рической за­строй­ки цен­тра Санкт-Пе­тер­бур­га вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)