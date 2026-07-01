ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ - фортификационное сооружение, старейший памятник истории и архитектуры Санкт-Петербурга.
Основана 16(27) мая 1703 года по приказанию царя Петра I как крепость Санкт-Питер-Бурх (дата считается днём основания города Санкт-Петербург) на Заячьем острове на реке Нева, выбранном как удобное для обороны место (должна была защищать завоёванный в ходе Северной войны 1700-1721 годов выход к Балтийскому морю в устье Невы). Планировка Петропавловской крепости, соответствующая фортификационной системе С. Ле Претр де Вобана, была определена предположительно при участии Петра I. До 1705 года возведением первых дерево-земляных укреплений руководили французский инженер Ж.Г. Ламбер и саксонский инженер В.А. Кирштенштейн, затем по существовавшему контуру были выстроены кирпичные крепостные стены (1706-1740 годы; архитектор Д. Трезини, с 1734 года - военный инженер граф Х.А. Миних). В плане крепость - удлинённый 6-угольник с укрепляющими его углы бастионами. Для дополнительной защиты в 1730-х годах на восточной и западной оконечностях острова возведены каменные Иоанновский и Алексеевский равелины (названы в честь царей Ивана V Алексеевича и Алексея Михайловича), отделённые от крепости рвами с водой. За проливом со стороны Городского (Петербургский; ныне Петроградский) острова подступы к цитадели преграждал кронверк (земляные валы и рвы).
Бастионы крепости [Нарышкинский (Екатерининский), Трубецкой, Зотовский, Головкинский (Аннинский) и Меншиковский] получили название от фамилий лиц, ответственных за их строительство (К.А. Нарышкина из рода Нарышкиных, князя Ю.Ю. Трубецкого из рода Трубецких, Н.М. Зотова, Г.И. Головкина, светлейшего князя А.Д. Меншикова); сам Пётр I следил за возведением Государева (Петровского) бастиона. Стены бастионов и соединяющих их куртин имеют высоту до 12 м и общую толщину до 20 м. Они состоят из 2 частей: наружной, толщиной до 8 м, и внутренней, толщиной 2 м. Пространства между ними (казематы) служили для установки орудий, хранения их и боеприпасов, размещения солдат гарнизона. Петровские ворота (1718 год, архитектор Трезини; скульптурный декор К. Оснера, Н. Пино) - единственный сохранившийся образец триумфального сооружения петровского барокко. В 1779-1785 годах стены Петропавловской крепости, обращённые к Неве, облицевали серым гранитом, что придало им величественную монументальность, созвучную дворцовой панораме столицы. Тогда же Невский фасад был украшен строгим классицистическим портиком новых Невских ворот (1780-1787 годы, архитектор Н.А. Львов) созданной здесь гранитной пристани (1774-1775 годы, с 1860 года Комендантская).
Центр архитектурного ансамбля Петропавловской крепости - каменный собор Святых Петра и Павла (1712-1733 годы, архитектор Д. Трезини), возведённый на месте одноимённой деревянной церкви (1703 год) и давший современное название крепости. Он соединяет зальную планировку и гигантскую башню, характерные для сооружений Северной Европы и Прибалтики, и композиц. приёмы итальянского барокко в оформлении западного фасада. Над прямоугольным в плане зданием господствовала колокольня (современная высота 122,5 м; одна из главных доминант Санкт-Петербурга) с золочёным деревянным шпилем, увенчанным флюгером в виде ангела с крестом: известно, что Пётр I придавал особое значение её строительству как символу утверждения власти России на новых землях. При восстановлении после пожара 1756 года были уменьшены размеры купола собора, упрощена форма крыши, в 1858 году деревянный шпиль заменён на металлический (инженер Д.И. Журавский). Первоначальные часы-куранты (1715 год, привезены Петром I из Амстердама в 1717 году) заменены в 1776 году на новые (нидерландский мастер Б. Оорт Крас). Интерьер с росписями под искусственный мрамор, лепными горельефами евангельских сцен, сюжетными росписями и картинами многократно реставрировался. Хорошо сохранился позолоченный резной деревянный иконостас (1722-1727 годы, московскоие мастера по проекту Трезини и И.П. Зарудного).
Петропавловский собор - усыпальница российских императоров (кроме Петра II и Ивана VI Антоновича) и членов императорской фамилии. К нему пристроена Великокняжеская усыпальница в стиле необарокко (1896-1908 годы, архитекторы Д.О. Гримм, А.О. Томишко, Л.Н. Бенуа). Для сохранения ботика «Святой Николай» (торжественно перевезён по приказу Петра I из Москвы в 1723 году) рядом с собором построен Ботный дом (1761-1764 годы, архитектор А.Ф. Вист; скульптура «Навигация», 1891 год, Д.И. Иенсен). Большая часть построек Петропавловской крепости имела сугубо утилитарное, военно-административное назначение и сдержанный внешний облик - Комендантский дом (1743-1746 годы, инженер Х. де Марин), Инженерный дом (1748-1749 годы), Обер-офицерская гауптвахта (1748-1749 годы, перестройка 1907-1908 годах), Артиллерийский цейхгауз (1801-1802 годы), Монетный двор - памятник промышленной архитектуры эпохи классицизма (1800-1805 годы, архитектор А. Порто) и др. Петропавловская крепость никогда не использовалась по военному назначению, с 1-й четверти XVIII века до начала 1920-х годов служила тюрьмой для государственных преступников. В 1924 году в Трубецком бастионе Петропавловской крепости открыт музей, в 1954 году комплекс зданий Петропавловской крепости передан Музею истории Ленинграда (с 1993 года Музей истории Санкт-Петербурга). Силуэт Петропавлоской крепости занимает ключевое место в панораме центра города и стал его символом. Петропавловская крепость в составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга включена в список Всемирного наследия.