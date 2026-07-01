ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА
ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА 1854 ГОДА - боевые действия российских войск 18-24 августа во время Крымской войны 1853-1856 годов по отражению высадки англо-франц. десанта в город Петропавловский Порт.
Захват Петропавловска - главной базы морских сил Российской империи на Дальнем Востоке - преследовал цели заставить российское командование отвлечь силы от главного ТВД - Крымского и обезопасить свои тихоокеанские коммуникации.
Для захвата Петропавловска к берегам Камчатки была направлена объединённая эскадра (3 фрегата, пароходофрегат, корвет, бриг - всего 218 артиллерийских орудий, 2,6 тысяч человек экипажа и десанта) под командованием английского контр-адмирала Д. Прайса и французского контр-адмирала О. Феврие де Пуанта [к последнему после смерти Прайса 18(30) августа перешло командование всей эскадрой]. Оборона Петропавловского Порта осуществлялась 6 береговыми батареями (40 устаревших орудий малого калибра), фрегатом «Аврора» и транспортом «Двина» (всего 27 орудий). Боезапас составлял в береговых батареях 37, на «Авроре» - 60, на «Двине» - 30 выстрелов на орудие. Руководил обороной командир порта, камчатский военный губернатор генерал-майор В.С. Завойко. Гарнизон города вместе с экипажами кораблей насчитывал 920 человек, из которых 54 человека - русские добровольцы и камчадалы.
Эскадра союзников подошла к Петропавловску 18(30) августа и после перестрелки с береговыми батареями встала на якорь в Авачинской губе вне досягаемости российской артиллерии. Утром 20 августа (1 сентября) корабли противника подошли к берегу, артиллерийским огнём подавили береговые батареи № 1 на мысе Сигнальный и № 4 (2,5 км южнее Петропавловска), высадили десант (свыше 300 чел.), который захватил батарею № 4. Штыковой атакой российского сводного отряда (230 солдат и матросов) при поддержке огня корабельной и береговой артиллерии десант был сброшен в море. В этот день союзники предприняли ещё 2 попытки высадиться на берег, но, понеся значительные потери, отошли от Петропавловского Порта. 24 августа (5 сентября) противник повторил атаку. Пароходофрегат и 2 фрегата союзников, подойдя к берегу, артиллерийским огнём подавили российские береговые батареи № 5 и 6, после чего северо-западнее и западнее города был высажен десант (970 человек), который сумел закрепиться на южном склоне Никольской горы. Когда основные силы десанта начали спуск к городу, они были атакованы отрядом российских стрелков и матросов с «Авроры» (300 человек) и после 4-часового боя отступили, понеся большие потери. Корабли союзников сняли с берега остатки десанта и отошли. 27 августа (8 сентября) англо-французская эскадра покинула Авачинскую губу.
Исход Петропавловска обороны решили мужество и героизм его защитников, чёткое взаимодействие морских экипажей и сухопутных отрядов, позволившее им контратаковать и разгромить превосходившие силы противника. Руководители обороны проявили находчивость в труднейшей обстановке, оперативно руководили переброской сил на наиболее опасные участки боёв с десантом противника. Общие потери: англо-французских войск - около 400 человек убитых и раненых; российской стороны - 115 человек убитых и раненых.