ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА

ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА 1854 ГОДА - боевые действия российских войск 18-24 августа во время Крымской войны 1853-1856 годов по отражению высадки англо-франц. десанта в город Петропавловский Порт.

За­хват Пе­тро­пав­лов­ска - главной ба­зы морских сил Российской им­пе­рии на Даль­нем Вос­то­ке - пре­сле­до­вал це­ли за­ста­вить российское ко­ман­до­ва­ние от­влечь си­лы от глав­но­го ТВД - Крым­ско­го и обезо­па­сить свои ти­хо­оке­ан­ские ком­му­ни­ка­ции.

Для за­хва­та Пе­тро­пав­лов­ска к бе­ре­гам Кам­чат­ки бы­ла на­прав­ле­на объ­е­ди­нён­ная эс­кад­ра (3 фре­га­та, па­ро­хо­доф­ре­гат, кор­вет, бриг - все­го 218 артиллерийских ору­дий, 2,6 тысяч человек эки­па­жа и де­сан­та) под ко­ман­до­ва­ни­ем английского контр-адмирала Д. Прай­са и французского контр-адмирала О. Фев­рие де Пу­ан­та [к по­след­не­му по­сле смер­ти Прай­са 18(30) августа пе­ре­шло ко­ман­до­ва­ние всей эс­кад­рой]. Обо­ро­на Пе­тро­пав­лов­ско­го Пор­та осу­ще­ст­в­ля­лась 6 бе­ре­го­вы­ми ба­та­рея­ми (40 ус­та­рев­ших ору­дий ма­ло­го ка­либ­ра), фре­га­том «Ав­ро­ра» и транс­пор­том «Дви­на» (все­го 27 ору­дий). Бое­за­пас со­став­лял в бе­ре­го­вых ба­та­ре­ях 37, на «Ав­ро­ре» - 60, на «Дви­не» - 30 вы­стре­лов на ору­дие. Ру­ко­во­дил обо­ро­ной командир пор­та, кам­чат­ский во­енный гу­бер­на­тор генерал-майор В.С. За­вой­ко. Гар­ни­зон го­ро­да вме­сте с эки­па­жа­ми ко­раб­лей на­счи­ты­вал 920 человек, из ко­то­рых 54 человека - русские доб­ро­воль­цы и кам­ча­да­лы.

Эс­кад­ра со­юз­ни­ков по­до­шла к Пе­тро­пав­лов­ску 18(30) августа и по­сле пе­ре­стрел­ки с бе­ре­го­вы­ми ба­та­рея­ми вста­ла на якорь в Ава­чин­ской гу­бе вне до­ся­гае­мости российской ар­тил­ле­рии. Ут­ром 20 августа (1 сентября) ко­раб­ли про­тив­ни­ка по­до­шли к бе­ре­гу, артиллерийским ог­нём по­да­ви­ли бе­ре­го­вые ба­та­реи № 1 на мы­се Сиг­наль­ный и № 4 (2,5 км юж­нее Пе­тро­пав­лов­ска), вы­са­ди­ли де­сант (свыше 300 чел.), ко­то­рый за­хва­тил ба­та­рею № 4. Шты­ко­вой ата­кой российского свод­но­го от­ря­да (230 сол­дат и мат­ро­сов) при под­держ­ке ог­ня ко­ра­бель­ной и бе­ре­го­вой ар­тил­ле­рии де­сант был сбро­шен в мо­ре. В этот день со­юз­ни­ки пред­при­ня­ли ещё 2 по­пыт­ки вы­са­дить­ся на бе­рег, но, по­не­ся зна­чительные по­те­ри, ото­шли от Пе­тро­пав­лов­ско­го Пор­та. 24 августа (5 сентября) про­тив­ник по­вто­рил ата­ку. Па­ро­хо­доф­ре­гат и 2 фре­га­та со­юз­ни­ков, по­дой­дя к бе­ре­гу, артиллерийским ог­нём по­да­ви­ли российские бе­ре­го­вые ба­та­реи № 5 и 6, по­сле че­го се­ве­ро-за­пад­нее и за­пад­нее го­ро­да был вы­са­жен де­сант (970 человек), ко­то­рый су­мел за­кре­пить­ся на южном скло­не Ни­коль­ской го­ры. Ко­гда основные си­лы де­сан­та на­ча­ли спуск к го­ро­ду, они бы­ли ата­ко­ва­ны от­ря­дом российских стрел­ков и мат­ро­сов с «Ав­ро­ры» (300 человек) и по­сле 4-ча­со­во­го боя от­сту­пи­ли, по­не­ся боль­шие по­те­ри. Ко­раб­ли со­юз­ни­ков сня­ли с бе­ре­га ос­тат­ки де­сан­та и ото­шли. 27 августа (8 сентября) анг­ло-французская эс­кад­ра по­ки­ну­ла Ава­чин­скую гу­бу.

Ис­ход Петропавловска обороны ре­ши­ли му­же­ст­во и ге­ро­изм его за­щит­ни­ков, чёт­кое взаи­мо­дей­ст­вие морских эки­па­жей и су­хо­пут­ных от­ря­дов, по­зво­лив­шее им контр­ата­ко­вать и раз­гро­мить пре­вос­хо­див­шие си­лы про­тив­ни­ка. Ру­ко­во­ди­те­ли обо­ро­ны про­яви­ли на­ход­чи­вость в труд­ней­шей об­ста­нов­ке, опе­ра­тив­но ру­ко­во­ди­ли пе­ре­бро­ской сил на наи­бо­лее опас­ные уча­ст­ки бо­ёв с де­сан­том про­тив­ни­ка. Об­щие по­те­ри: анг­ло-французских войск - около 400 человек уби­тых и ра­не­ных; российской сто­ро­ны - 115 человек уби­тых и ра­не­ных.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)