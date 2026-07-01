ПЕТРОПАВЛОВСК
ПЕТРОПАВЛОВСК - город на севере Казахстана, административный центр Северо-Казахстанской области.
Расположен на реке Ишим, близ границы с Россией. Крупный транспортный узел. Петропавловск - железнодорожная станция на Транссибирской магистрали; начальный пункт железнодорожной линии Петропавловск - Караганда - Шу. Через город проходит участок российской автодороги «Байкал» (Курган - Петропавловск - Омск), из Петропавловска выходит автомобильная дорога Петропавловск - Кокшетау - Астана. Аэропорт.
Основан в 1752 году как крепость Святого Петра (завершена в 1753 году) на строившейся Тобольско-Ишимской укреплённой линии. Представляла собой деревянное 6-угольное укрепление (площадь 2 гектара), окружённое земляным валом и рвом, по углам крепости располагались бастионы. Рядом с крепостью возник форштадт (предместье). С 1759 года при крепости по инициативе султана Среднего жуза Аблая организована торговля с казахами. В 1760-х годах - середине XIX века крепость Святого Петра - один из крупнейших торговых центров региона, здесь начинались 2 караванных пути: в Ташкент - Бухару и в Кульджу (Китай). С 1807 года Петропавловск - заштатный город Тобольской губернии (1807-1822, 1838-1868 годы). С 1822 года в составе Омской области, центр её внутреннего округа (1824-1838 годы). Уездный город Акмолинской области (1868-1920 годы). В 1890-х годах мощный толчок развитию города придали строительство участка Транссибирской магистрали Челябинск - Омск - Новониколаевск (ныне Новосибирск), прошедшего через Петропавловск (постоянное движение открыто в 1896 году), и начавшееся активное сельскохозяйственное освоение южной части Западно-Сибирской равнины. В годы Первой мировой войны крупный центр переработки животноводческой продукции; в 1914-1915 годах сооружён казённый консервный завод (переработка мяса; крупнейшее предприятие города; в 1929 году на его базе возник один из крупнейших в Казахстане и СССР мясокомбинатов).
В октябре 1917 года в связи с повышением цен на муку в городе разразился «чёрный бунт», устранить беспорядки удалось при помощи армии. 22 ноября (5 декабря) 1917 года в городе установлена советская власть. В начале июня 1918 года город занят частями Чехословацкого корпуса во время Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. В июне - ноябре 1918 года город находился под контролем Временного Сибирского правительства, в октябре - ноябре 1918 года - Уфимской директории, в ноябре 1918 - октябре 1919 годах - «Омского правительства». 31 октября 1919 года после упорных боёв взят частями РККА во время Петропавловской наступательной операции, составной части Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. В 1920-1921 годах уездный город Омской губернии, центр Акмолинской губернии (1921-1928 годы) Киргизской (с 1925 года Казакской) АССР в составе РСФСР. В 1922 году открыто движение по железнодорожной линии Петропавловск - Кокчетав (ныне Кокшетау). Центр Кзыл-Джарского (с 1928 года Петропавловского) округа (1928-1930 годы), Ворошиловского и Трудового (1928-1930 годы), Петропавловского (1930-1932 годы) районов Казакской АССР в составе РСФСР. Центр Карагандинской (1932-1936 годы) и Северо-Казахстанской (с 1936 года) областей Казакской АССР в составе РСФСР (с 1936 года Казахской ССР, с 1991 года Республики Казахстан). Широко использовался как место административной ссылки во время массовых репрессий 1920-х - начала 1950-х годов в СССР. В Великую Отечественную войну Петропавловск - один из центров эвакуации промышленных предприятий из западных районов страны. Во 2-й половине XX века продолжал развиваться как крупный промышленный центр. В 1954-1960 годах Петропавловск - один из центров освоения целинных и залежных земель.
На правом берегу Ишима сохранились валы 6-угольной крепости Святого Петра (1752-1753 годы) с руинами крепостной церкви Святых Петра и Павла (1831-1842 годы) и цейхгаузом (XIX век). В бывшем форштадте (Подгорной слободе) - Касимовская мечеть (1795 год; первое каменное здание в Петропавловске), 5-главый собор Святых Петра и Павла в стиле так назыаемого сибирского барокко (1813-1822 годы; колокольня 1844-1848 годы), военный лазарет (1829 год). После пожара 1849 года город развивался по регулярному плану архитектора Д.С. Черненко. В 1860-1861 годах заложен городской сад (ныне Парк культуры и отдыха). Построены: мечеть Дин-Мухаммад (1851-1852 годы; минарет разрушен в 1938 году, восстановлен в 2001 году), кладбищенская шатровая церкви Всех Святых (1890-1894 годы), Халитовская мечеть (конец XIX - начало XX веков; минарет разрушен в 1936 году, восстановлен в 1996 году), костёл Пресвятого Сердца Иисуса (1911-1912 годы, реконструирован в 1999-2001 годах). Центр города сохраняет преимущественно малоэтажную застройку; сохранились здания 2-й половины XIX - начала XX веков: женской гимназии (1864 год), Гостиного двора (1880-е годы), магазина председателя городской управы В.И. Черемисинова (1895 год), торговых домов М.К. Шамсутдинова (конец XIX века), Княгиничевых (1911-1915 годы), реального училища (1903 год), электротеатра «Новый свет» (кинотеатр «Ударник»; 1908-1909 годы); купеческие усадьбы В.Т. Светлинского (ныне Музей Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева), Зенкова (2-я половина XIX века), купеческие и дворянские особняки конца XIX - начала XX веков. В стиле модерн построены: дом Х. Янгуразова («Дом невесты», начало XX века; с 1998 года медресе), здание Романовского училища (1915 год, архитектор С.А. Гранильщиков). Среди памятников промышленной архитектуры: цеха бывшего кожзавода Зенкова (основан в 1834 году), старые здания железнодорожного вокзала (1894, 1904 годы); водонапорная башня (1902 год); мельницы Муратова (1904-1905 годы), Полякова (1905-1907 годы), Г.И. Мазаева (1913 год; ныне храм баптистов).
В советское время в стиле конструктивизма построены почтамт (1926-1927 годы), Дом культуры железнодорожников (1931 год). В стиле советского неоклассицизма - Дом культуры энергетиков (1956 год; с 2000 года Казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова). В 1970-1980-е годы в духе модернизма построены Областной русский театр драмы имени Н.Ф. Погодина (1972 год), Дом печати (1976 год), кинотеатр «Казахстан» (1978 год), 7-этажная гостиница «Кызылжар» (1985 год). Среди построек 1990-2000-х годов: костёл Божиего Милосердия (1994-2000 годы), 5-главая церковь Вознесения Господня (1999-2005 годы), мечеть Кызылжар (2001-2005 годы). Памятники: участникам Великой Отечественной войны (1957 год); В.И. Ленину (1962 год), В.В. Куйбышеву (1977 год, скульптор В.А. Фёдоров; оба в 1998 году перенесены в городской парк); поэту М. Жумабаеву (1993 год, скульптор М. Айнеков), легендарным героям Карасай- батыру и Агынтай-батыру (1999 год, скульптор Б.С. Досжанов), жертвам политических репрессий (2005 год), Абаю Кунанбаеву и А.С. Пушкину (2006 год), конный памятник хану Аблаю (оба - скульптор К. Сатыбалдин). Мемориал революции и боевой Славы с монументом Вечный огонь (1979 год).
Петропавловск - важный центр науки, образования и культуры Северного Казахстана. Среди вузов - Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева (основан в 1937 году как Петропавловский учительский институт; неоднократно менял название и статус, современное название с 2003 года), Военный институт Внутренних войск МВД Республики Казахстан (1997 год). Библиотеки: Северо-Казахстанская областная универсальная научная имени С. Муканова (1934 год), Областная детско-юношеская имени Г. Мусрепова (1963 год), Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан (1972 год), Городская библиотека имени И. Шухова (1976 год). Музеи: областной историко-краеведческий (1924 год; в купеческих домах Т.А. Аркеля, 1891 год, и М.Ф. Стрелова, конец XIX века), областной изобразительных искусств (1989 год; в деревянном доме купца А. Юзефовича, 1908-1809 годы), музейный комплекс «Резиденция хана Аблая» (2008 год; включает в том числе дом хана Аблая, 1829 год) и др.
Театры: Северо-Казахстанский областной русский театр драмы имени Н.Ф. Погодина (1887 год), Областной театр кукол (1990 год), Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова (2000 год).
Футбольный клуб «Кызылжар» (основан в 1968 году как «Авангард») - неоднократный призёр чемпионатов Казахстана; принимает соперников на стадионе «Карасай» (12 тысяч мест).
Основа городской экономики - промышленное производство (в основном на базе конверсионных предприятий, наиболее крупные сконцентрированы в индустриальной зоне в восточной части Петропавловска). Ведущая отрасль - тяжёлое машиностроение, важное значение традиционно имеют пищевая и лёгкая промышленность, производство стройматериалов. Ведущие машиностроительные предприятия - многопрофильные заводы: тяжёлого машиностроения (один из крупнейших в стране; проектирование, разработка, произ-во оборудования для добычи и переработки нефти и газа, химической и нефтехимической промышленности, энергетики и др.), ЗИКСТО (производство и ремонт железнодорожных грузовых вагонов, колёсных пар; спецтехника для нефтегазовой промышленности, военная техника и др.), завод имени С.М. Кирова (средства автоматики и управления для железнодорожного транспорта, нефтегазового и энергетических комплексов), «Мунаймаш» (нефтегазовое оборудование) (все - в составе Национального компании «Казахстан инжиниринг»), а также «КазНефтеГазМаш» (оборудование для нефтяной и газовой промышленности), многопрофильного оборудования (для буровых работ, энергетики). Производство сельскохозяйственного оборудования (заводы – «Северный машиностроительный», сельскохозяйственной техники, ремонтно-механический), электросварных стальных труб (Трубный завод), металлоизделий (различные конструкции, холодное коллекционное и сувенирное оружие и др.). Предприятия пищевой (в том числе кондитерские, макаронные изделия, молочная и мясная продукция и др.), лёгкой (одежда, обмундирование для силовых структур, кожевенные полуфабрикаты и др.), химической (различные изделия из пластмасс, разработка и производство фармацевтических препаратов и др.) промышленности, по производству строительных материалов (кирпич, сухие пенобетонные смеси, водоэмульсионные и масляные краски и др.), мебели. В Петропавловске - одна из линейных производственно-диспетчерских станций на нефтепродуктопроводах Уфа - Петропавловск и Уфа - Петропавловск - Омск - Новосибирск. ТЭЦ-2 (в составе компании «Севказэнерго»; мощность 475 МВт, одна из наиболее мощных в Казахстане; около 3% от общего производства электроэнергии в стране).
Основные сектора сферы услуг - транспорт, банковское дело (в Петропавловске - Северо-Казахстанский филиал государственного учреждения «Национальный банк Республики Казахстан», многочисленные филиалы коммерческих банков Казахстана и России), торговля, культура и образование.