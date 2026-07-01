ПЕТРОПАВЛОВСК

ПЕТРОПАВЛОВСК - город на севере Казахстана , административный центр Северо-Казахстанской области.

Рас­по­ло­жен на реке Ишим, близ гра­ни­цы с Рос­си­ей. Круп­ный транс­порт­ный узел. Петропавловск - железнодорожная стан­ция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли ; на­чаль­ный пункт железнодорожной ли­нии Пе­тро­пав­ловск - Ка­ра­ган­да - Шу. Че­рез го­род про­хо­дит уча­сток российской ав­то­до­ро­ги «Бай­кал» (Кур­ган - Пе­тро­пав­ловск - Омск), из Петропавловска вы­хо­дит ав­то­мо­биль­ная до­ро­га Пе­тро­пав­ловск - Кок­ше­тау - Ас­та­на. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1752 году как кре­пость Святого Пет­ра (за­вер­ше­на в 1753 году) на стро­ив­шей­ся То­боль­ско-Ишим­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии. Пред­став­ля­ла со­бой де­ревянное 6-уголь­ное ук­ре­п­ле­ние (площадь 2 гектара), ок­ру­жён­ное зем­ля­ным ва­лом и рвом, по уг­лам кре­по­сти рас­по­ла­га­лись бас­тио­ны. Ря­дом с кре­по­стью воз­ник фор­штадт (пред­ме­стье). С 1759 года при кре­по­сти по ини­циа­ти­ве сул­та­на Сред­не­го жу­за Аб­лая ор­га­ни­зо­ва­на тор­гов­ля с ка­за­ха­ми. В 1760-х годах - середине XIX века кре­пость Святого Пет­ра - один из круп­ней­ших тор­го­вых цен­тров ре­гио­на, здесь на­чи­на­лись 2 ка­ра­ван­ных пу­ти: в Таш­кент - Бу­ха­ру и в Куль­джу (Ки­тай). С 1807 года Петропавловск - за­штат­ный го­род То­боль­ской губернии (1807-1822, 1838-1868 годы). С 1822 года в со­ста­ве Ом­ской об­лас­ти, центр её внутреннего ок­ру­га (1824-1838 годы). Уезд­ный го­род Ак­мо­лин­ской об­лас­ти (1868-1920 годы). В 1890-х годах мощ­ный тол­чок раз­ви­тию го­ро­да при­да­ли строи­тель­ст­во уча­ст­ка Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли Че­ля­бинск - Омск - Но­во­ни­ко­ла­евск (ны­не Но­во­си­бирск), про­шед­ше­го че­рез Петропавловск (по­сто­ян­ное дви­же­ние от­кры­то в 1896 году), и на­чав­шее­ся ак­тив­ное сельскохозяйственное ос­вое­ние южной час­ти За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­ны. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны круп­ный центр пе­ре­ра­бот­ки жи­вот­но­водческой про­дук­ции; в 1914-1915 годах со­ору­жён ка­зён­ный кон­серв­ный за­вод (пе­ре­ра­бот­ка мя­са; круп­ней­шее пред­при­ятие го­ро­да; в 1929 году на его ба­зе воз­ник один из круп­ней­ших в Ка­зах­ста­не и СССР мя­со­ком­би­на­тов).

В октябре 1917 года в свя­зи с по­вы­ше­ни­ем цен на му­ку в го­ро­де раз­ра­зил­ся «чёр­ный бунт», уст­ра­нить бес­по­ряд­ки уда­лось при по­мо­щи ар­мии. 22 ноября (5 декабря) 1917 года в го­ро­де ус­та­нов­ле­на советская власть. В на­ча­ле ию­ня 1918 года го­род за­нят час­тя­ми Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са во вре­мя Чехо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года . В ию­не - но­ябре 1918 года го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Временного Си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, в октябре - но­ябре 1918 года - Уфим­ской ди­рек­то­рии, в но­ябре 1918 - октябре 1919 годах - «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». 31 октября 1919 года по­сле упор­ных бо­ёв взят час­тя­ми РККА во вре­мя Пе­тро­пав­лов­ской на­сту­пательной опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. В 1920-1921 годах уезд­ный го­род Ом­ской гу­бер­нии, центр Ак­мо­лин­ской гу­бер­нии (1921-1928 годы) Кир­гиз­ской (с 1925 года Ка­зак­ской) АССР в со­ста­ве РСФСР. В 1922 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Пе­тро­пав­ловск - Кок­че­тав (ны­не Кок­ше­тау). Центр Кзыл-Джар­ско­го (с 1928 года Пе­тро­пав­лов­ско­го) округа (1928-1930 годы), Во­ро­ши­лов­ско­го и Тру­до­во­го (1928-1930 годы), Пе­тро­пав­лов­ско­го (1930-1932 годы) рай­онов Ка­зак­ской АССР в со­ста­ве РСФСР. Центр Ка­ра­ган­дин­ской (1932-1936 годы) и Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской (с 1936 года) об­лас­тей Ка­зак­ской АССР в со­ста­ве РСФСР (с 1936 года Ка­зах­ской ССР, с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан). Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто административной ссыл­ки во вре­мя мас­со­вых ре­прес­сий 1920-х - начала 1950-х годов в СССР. В Великую Отечественную вой­ну Петропавловск - один из цен­тров эва­куа­ции промышленных пред­при­ятий из западных рай­онов стра­ны. Во 2-й половине XX века про­дол­жал раз­ви­вать­ся как круп­ный промышленный центр. В 1954-1960 годах Петропавловск - один из цен­тров ос­вое­ния це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель.

На пра­вом бе­ре­гу Иши­ма со­хра­ни­лись ва­лы 6-уголь­ной кре­по­сти Святого Пет­ра (1752-1753 годы) с руи­на­ми кре­по­ст­ной церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1831-1842 годы) и цейх­гау­зом (XIX век). В бывшем фор­штад­те (Под­гор­ной сло­бо­де) - Ка­си­мов­ская ме­четь (1795 год; пер­вое ка­мен­ное зда­ние в Петропавловске), 5-гла­вый со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в сти­ле так назыаемого си­бир­ско­го ба­рок­ко (1813-1822 годы; ко­ло­коль­ня 1844-1848 годы), во­енный ла­за­рет (1829 год). По­сле по­жа­ра 1849 года го­род раз­ви­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну архитектора Д.С. Чер­нен­ко. В 1860-1861 годах за­ло­жен городской сад (ны­не Парк куль­ту­ры и от­ды­ха). По­строе­ны: ме­четь Дин-Му­хам­мад (1851-1852 годы; ми­на­рет раз­ру­шен в 1938 году, вос­ста­нов­лен в 2001 году), клад­би­щен­ская шат­ро­вая церкви Всех Свя­тых (1890-1894 годы), Ха­ли­тов­ская ме­четь (конец XIX - начало XX веков; ми­на­рет раз­ру­шен в 1936 году, вос­ста­нов­лен в 1996 году), кос­тёл Пре­свя­то­го Серд­ца Иису­са (1911-1912 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1999-2001 годах). Центр го­ро­да со­хра­ня­ет пре­имущественно ма­ло­этаж­ную за­строй­ку; со­хра­ни­лись зда­ния 2-й половины XIX - начала XX веков: жен­ской гим­на­зии (1864 год), Гос­ти­но­го дво­ра (1880-е годы), ма­га­зи­на председателя городской упра­вы В.И. Че­ре­ми­си­но­ва (1895 год), тор­го­вых до­мов М.К. Шам­сут­ди­но­ва (конец XIX века), Кня­ги­ни­че­вых (1911-1915 годы), ре­аль­но­го училища (1903 год), элек­тро­те­ат­ра «Но­вый свет» (ки­но­те­атр «Удар­ник»; 1908-1909 годы); ку­пе­че­ские усадь­бы В.Т. Свет­лин­ско­го (ны­не Му­зей Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ско­го государственного университета имени М. Ко­зы­бае­ва), Зен­ко­ва (2-я половина XIX века), ку­пе­че­ские и дво­рян­ские особ­ня­ки конца XIX - начала XX веков. В сти­ле мо­дерн по­строе­ны: дом Х. Ян­гу­ра­зо­ва («Дом не­вес­ты», начало XX века; с 1998 года мед­ре­се), зда­ние Ро­ма­нов­ско­го училища (1915 год, архитектор С.А. Гра­ниль­щи­ков). Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: це­ха бывшего кож­за­во­да Зен­ко­ва (ос­но­ван в 1834 году), ста­рые зда­ния железнодорожного во­кза­ла (1894, 1904 годы); во­до­на­пор­ная баш­ня (1902 год); мель­ни­цы Му­ра­то­ва (1904-1905 годы), По­ля­ко­ва (1905-1907 годы), Г.И. Ма­зае­ва (1913 год; ны­не храм бап­ти­стов).

В советское вре­мя в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма по­строе­ны поч­тамт (1926-1927 годы), Дом куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков (1931 год). В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма - Дом куль­ту­ры энер­ге­ти­ков (1956 год; с 2000 года Ка­зах­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр имени С. Му­кано­ва). В 1970-1980-е годы в ду­хе мо­дер­низ­ма по­строе­ны Об­ла­ст­ной русский те­атр дра­мы имени Н.Ф. По­го­ди­на (1972 год), Дом пе­ча­ти (1976 год), ки­но­те­атр «Ка­зах­стан» (1978 год), 7-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Кы­зыл­жар» (1985 год). Сре­ди по­стро­ек 1990-2000-х годов: кос­тёл Божи­е­го Ми­ло­сер­дия (1994-2000 годы), 5-гла­вая церковь Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1999-2005 годы), ме­четь Кы­зыл­жар (2001-2005 годы). Па­мят­ни­ки: уча­ст­ни­кам Великой Отечественной вой­ны (1957 год); В.И. Ле­ни­ну (1962 год), В.В. Куй­бы­ше­ву (1977 год, скульп­тор В.А. Фё­до­ров; оба в 1998 году пе­ре­не­се­ны в городской парк); по­эту М. Жу­ма­бае­ву (1993 год, скульп­тор М. Ай­не­ков), ле­ген­дар­ным ге­ро­ям Ка­ра­сай- ба­ты­ру и Агын­тай-ба­ты­ру (1999 год, скульп­тор Б.С. Дос­жа­нов), жерт­вам по­ли­тических ре­прес­сий (2005 год), Абаю Ку­нан­бае­ву и А.С. Пуш­ки­ну (2006 год), кон­ный па­мят­ник ха­ну Аб­лаю (оба - скульп­тор К. Са­ты­бал­дин). Ме­мо­ри­ал ре­во­люции и бое­вой Сла­вы с мо­ну­мен­том Веч­ный огонь (1979 год).

Петропавловск - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Северного Ка­зах­ста­на. Сре­ди ву­зов - Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ский государственный университет имени М. Ко­зы­бае­ва (ос­но­ван в 1937 году как Пе­тро­пав­лов­ский учи­тель­ский институт; не­од­но­крат­но ме­нял название и ста­тус, современное название с 2003 года), Во­ен­ный институт Внут­рен­них войск МВД Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (1997 год). Биб­лио­те­ки: Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная имени С. Му­ка­но­ва (1934 год), Об­ла­ст­ная дет­ско-юно­ше­ская имени Г. Мус­ре­по­ва (1963 год), Специальная библиотека для не­зря­чих и сла­бо­ви­дя­щих гра­ж­дан (1972 год), Городская библиотека имени И. Шу­хо­ва (1976 год). Му­зеи: об­ла­ст­ной ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1924 год; в ку­пе­че­ских до­мах Т.А. Ар­ке­ля, 1891 год, и М.Ф. Стре­ло­ва, конец XIX века), об­ла­ст­ной изо­бра­зительных ис­кусств (1989 год; в де­ревянном до­ме куп­ца А. Юзе­фо­ви­ча, 1908-1809 годы), му­зей­ный ком­плекс «Ре­зи­ден­ция ха­на Аб­лая» (2008 год; вклю­ча­ет в том числе дом ха­на Аб­лая, 1829 год) и др.

Те­ат­ры: Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ский об­ла­ст­ной русский те­атр дра­мы имени Н.Ф. По­годи­на (1887 год), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1990 год), Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ский об­ла­ст­ной ка­зах­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр имени С. Му­ка­но­ва (2000 год).

Фут­боль­ный клуб «Кы­зыл­жар» (ос­но­ван в 1968 году как «Аван­гард») - не­од­но­крат­ный при­зёр чем­пио­на­тов Ка­зах­ста­на; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ка­ра­сай» (12 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное производство (в основном на ба­зе кон­вер­си­он­ных пред­при­ятий, наи­бо­лее круп­ные скон­цен­три­ро­ва­ны в ин­ду­ст­ри­аль­ной зо­не в восточной час­ти Петропавловска). Ве­ду­щая от­расль - тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние, важ­ное зна­че­ние тра­ди­ци­он­но име­ют пи­ще­вая и лёг­кая промышленность, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ве­ду­щие ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия - мно­го­про­филь­ные за­во­ды: тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния (один из круп­ней­ших в стра­не; про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ра­бот­ка, про­из-во обо­ру­до­ва­ния для до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и га­за, хи­мической и неф­те­хи­мической промышленности, энер­ге­ти­ки и др.), ЗИКСТО (про­изводство и ре­монт железнодорожных гру­зо­вых ва­го­нов, ко­лёс­ных пар; спец­тех­ни­ка для неф­те­га­зо­вой промышленности, во­енная тех­ни­ка и др.), за­вод имени С.М. Ки­ро­ва (сред­ст­ва ав­то­ма­ти­ки и управ­ле­ния для железнодорожного транс­пор­та, неф­те­га­зо­во­го и энер­ге­тических ком­плек­сов), «Му­най­маш» (неф­те­га­зо­вое обо­ру­до­ва­ние) (все - в со­ставе Национального ком­па­нии «Ка­зах­стан ин­жи­ни­ринг»), а так­же «Каз­Неф­те­Газ­Маш» (обо­ру­до­ва­ние для неф­тя­ной и га­зо­вой промышленности), мно­го­про­филь­но­го обо­ру­до­ва­ния (для бу­ро­вых ра­бот, энер­ге­ти­ки). Про­изводство сельскохозяйственного обо­ру­до­ва­ния (за­во­ды – «Се­вер­ный ма­ши­но­строи­тель­ный», сельскохозяйственной тех­ни­ки, ре­монт­но-ме­ха­ни­че­ский), элек­тро­свар­ных сталь­ных труб (Труб­ный за­вод), ме­тал­ло­из­де­лий (различные кон­ст­рук­ции, хо­лод­ное кол­лек­ци­он­ное и су­ве­нир­ное ору­жие и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в том числе кон­ди­тер­ские, ма­ка­рон­ные из­де­лия, мо­лоч­ная и мяс­ная про­дук­ция и др.), лёг­кой (оде­ж­да, об­мун­ди­ро­ва­ние для си­ло­вых струк­тур, ко­же­вен­ные по­лу­фаб­ри­ка­ты и др.), хи­ми­че­ской (различные из­де­лия из пла­ст­масс, раз­ра­бот­ка и про­изводство фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов и др.) промышленности, по про­изводству стро­ительных ма­те­риа­лов (кир­пич, су­хие пе­но­бе­тон­ные сме­си, во­до­эмуль­си­он­ные и мас­ля­ные крас­ки и др.), ме­бе­ли. В Петропавловске - од­на из ли­ней­ных про­из­вод­ст­вен­но-дис­пет­чер­ских стан­ций на неф­те­про­дук­то­про­во­дах Уфа - Пе­тро­пав­ловск и Уфа - Пе­тро­пав­ловск - Омск - Но­во­си­бирск. ТЭЦ-2 (в со­ста­ве ком­па­нии «Сев­каз­энер­го»; мощ­ность 475 МВт, од­на из наи­бо­лее мощ­ных в Ка­зах­ста­не; около 3% от об­ще­го про­изводства элек­тро­энер­гии в стра­не).

Основные сек­то­ра сфе­ры ус­луг - транс­порт, бан­ков­ское де­ло (в Петропавловске - Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ский фи­ли­ал государственного уч­ре­ж­де­ния «Национальный банк Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан», мно­го­численные фи­лиа­лы ком­мерческих бан­ков Ка­зах­ста­на и Рос­сии), тор­гов­ля, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние.

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