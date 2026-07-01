ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи, на территории Царства Польского .

Об­ра­зо­ва­на со­глас­но По­ло­же­нию об уезд­ном и гу­берн­ском управ­ле­нии в Цар­ст­ве Поль­ском, ут­вер­ждён­но­му императором Алек­сан­дром II 19(31) декабря 1866 года [вве­де­но в дей­ст­вие с 1(13) января 1867 года], из час­тей Вар­шав­ской, Ка­лиш­ской и Ке­лец­кой гу­бер­ний. Площадь свыше 12,3 тысяч км2. Население свыше 1,4 миллиона человек (1897 год; са­мая гус­то­на­се­лён­ная гу­бер­ния Российской им­пе­рии, свыше 70% по­ля­ки). Центр - город Пет­ро­ков (ны­не Пёт­р­кув-Тры­бу­наль­ски, Поль­ша). Де­ли­лась на уез­ды: Бен­дин­ский, Бре­зин­ский, Лас­кий, Лод­зин­ский, Но­во­ра­дом­ский, Пет­ро­ков­ский, Рав­ский, Чен­сто­хов­ский.

Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (пре­имущественно зер­но­вые и кар­то­фель), жи­вот­но­вод­ст­во (главным образом раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та, ло­ша­дей, ов­це­вод­ст­во), са­до­вод­ст­во (осо­бен­но в Пет­ро­ков­ском уезде). Раз­ви­то ре­мес­ло, пре­ж­де все­го тка­че­ст­во. На тер­ри­то­рии Петроковской губернии дей­ст­во­ва­ли уголь­ные ко­пи (свыше 20) и же­ле­зоруд­ные руд­ни­ки (свыше 40). Круп­ней­шие промышленные цен­тры - Лодзь, По­биа­ни­це, Згерж и Бен­дин, наи­бо­лее раз­ви­та пря­диль­но-ткац­кая промышленность, к концу XIX века так­же дей­ст­во­ва­ли 9 чу­гу­но­ли­тей­ных и же­ле­зо­де­ла­тель­ных за­во­дов. К 1914 году Петроковская губерния име­ла дос­та­точ­но раз­ветв­лён­ную сеть же­лез­ных до­рог. По её тер­ри­то­рии про­хо­дил уча­сток Скер­не­ви­цы - Ро­гов - Пет­ро­ков - Чен­сто­хов - Зом­бко­ви­це - станция Гра­ни­ца (на гра­ни­це Российской и Австрийской и­мпе­рий) Вар­шав­ско- Вен­ской железной дороги (по­сто­ян­ное дви­же­ние от­кры­то в 1846-1847 годах), а так­же железнодорожные ли­нии Ко­люш­ки - Лодзь (1866 год), То­ма­шов - Ко­люш­ки, Опоч­но - То­ма­шов (обе 1885 год), Слот­ви­ны - Лодзь, Гер­бы - Чен­сто­хов (обе 1903 год), Чен­сто­хов - Кель­цы (временное дви­же­ние с 1910 года) и др.

С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны Петроковская губерния сра­зу же ока­за­лась в зо­не бое­вых дей­ст­вий. Южная часть Петроковской губернии с городом Чен­сто­хов ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми уже в августе - сентябре 1914 года. От­ту­да германские вой­ска на­ча­ли на­сту­п­ле­ние в хо­де Вар­шав­ско-Иван­го­род­ской опе­ра­ции 1914 года, но к кон­цу октября - на­ча­лу но­ября 1914 года в ре­зуль­та­те контр­на­ступ­ле­ния российских войск вер­ну­лись на ис­ход­ные по­зи­ции. В хо­де Лод­зин­ской опе­ра­ции 1914 года германские вой­ска в де­каб­ре ок­ку­пи­ро­ва­ли всю Петроковскую губернию. В 1918 году тер­ри­то­рия Петроковской губернии во­шла в со­став не­за­ви­си­мой Поль­ши.

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