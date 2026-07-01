ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи, на территории Царства Польского.
Образована согласно Положению об уездном и губернском управлении в Царстве Польском, утверждённому императором Александром II 19(31) декабря 1866 года [введено в действие с 1(13) января 1867 года], из частей Варшавской, Калишской и Келецкой губерний. Площадь свыше 12,3 тысяч км2. Население свыше 1,4 миллиона человек (1897 год; самая густонаселённая губерния Российской империи, свыше 70% поляки). Центр - город Петроков (ныне Пётркув-Трыбунальски, Польша). Делилась на уезды: Бендинский, Брезинский, Лаский, Лодзинский, Новорадомский, Петроковский, Равский, Ченстоховский.
Основные занятия населения - земледелие (преимущественно зерновые и картофель), животноводство (главным образом разведение крупного рогатого скота, лошадей, овцеводство), садоводство (особенно в Петроковском уезде). Развито ремесло, прежде всего ткачество. На территории Петроковской губернии действовали угольные копи (свыше 20) и железорудные рудники (свыше 40). Крупнейшие промышленные центры - Лодзь, Побианице, Згерж и Бендин, наиболее развита прядильно-ткацкая промышленность, к концу XIX века также действовали 9 чугунолитейных и железоделательных заводов. К 1914 году Петроковская губерния имела достаточно разветвлённую сеть железных дорог. По её территории проходил участок Скерневицы - Рогов - Петроков - Ченстохов - Зомбковице - станция Граница (на границе Российской и Австрийской империй) Варшавско- Венской железной дороги (постоянное движение открыто в 1846-1847 годах), а также железнодорожные линии Колюшки - Лодзь (1866 год), Томашов - Колюшки, Опочно - Томашов (обе 1885 год), Слотвины - Лодзь, Гербы - Ченстохов (обе 1903 год), Ченстохов - Кельцы (временное движение с 1910 года) и др.
С началом Первой мировой войны Петроковская губерния сразу же оказалась в зоне боевых действий. Южная часть Петроковской губернии с городом Ченстохов оккупирована германскими войсками уже в августе - сентябре 1914 года. Оттуда германские войска начали наступление в ходе Варшавско-Ивангородской операции 1914 года, но к концу октября - началу ноября 1914 года в результате контрнаступления российских войск вернулись на исходные позиции. В ходе Лодзинской операции 1914 года германские войска в декабре оккупировали всю Петроковскую губернию. В 1918 году территория Петроковской губернии вошла в состав независимой Польши.