ПЕТРОК МАЛЫЙ
ПЕТРОК МАЛЫЙ - итальянский архитектор и инженер-фортификатор.
Предположительно идентифицируется с Петром Фрязиным (Петром Ганибалом, или Петром Франческо ди Аннибале), прибывшим ко двору великого князя Василия III Ивановича от папы Римского Климента VII с посольством Трусова и Лодыгина в 1528 году и поступившим на службу Василию III в качестве «церковного (городового) мастера», «архитектона». Около 1535 года принял православие.
В 1532-1543 годах возвёл в Кремле церковь-колокольню Воскресения (позднее храм Рождества Христова, ныне Успенская звонница) - пристройку к церкви Иоанна Лествичника (Ивана Великого) с севера, которая сильно изменила характер центрального ансамбля Кремля, сделав Соборную площадь более замкнутой (смотри Колокольня Ивана Великого, Московский Кремль). Изначально относительно лёгкое пластичное завершение сооружения было заменено к концу XVII века на массивную сводчатую конструкцию, примкнувшую вплотную ко 2-му ярусу церкви Иоанна Лествичника и рассчитанную на установку крупных колоколов («Петрокова звонница» была взорвана отступавшими наполеоновскими войсками в 1812 году и восстановлена в 1814-1819 годах в стиле XVII века).
В 1534-1535 годах Петрок Малый руководил строительством укреплений Китай-города - возведением сначала насыпного вала, затем каменных стен (длиной в 2,5 км и высотой около 6,5 м, с 15 башнями, 6 из которых - проездные), отвечавших требованиям европейского фортификационного искусства. Стены и башни Китай-города обладали высокими архит.-художественными достоинствами, выразительным пластическим разнообразием отдельных своих частей. В 1535 году Петрок Малый «поставил» Ивангород на озере Себеж, в 1536 году -город Пронск. Предположительно Петрок Малый был также автором одного из главных шедевров русской архитектуры XVI века - церкви Вознесения в селе Коломенское близ Москвы (1529-1532 годы). По историческим источникам, осенью 1539 года пытался бежать на родину через Ливонию, но был задержан; объяснял бегство тем, что бояре отобрали у него поместье и ценности, пожалованные Василием III.