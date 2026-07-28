ПЕТРОК МАЛЫЙ

ПЕТРОК МАЛЫЙ - итальянский архитектор и инженер-фортификатор.

Пред­по­ло­жи­тель­но иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся с Пет­ром Фря­зи­ным (Пет­ром Га­ни­ба­лом, или Пет­ром Фран­че­ско ди Ан­ни­ба­ле), при­быв­шим ко дво­ру великого князя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча от па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та VII с по­соль­ст­вом Тру­со­ва и Ло­ды­ги­на в 1528 году и по­сту­пив­шим на служ­бу Ва­си­лию III в ка­че­ст­ве «цер­ков­но­го (го­ро­до­во­го) мас­те­ра», «ар­хи­тек­то­на». Около 1535 года при­нял пра­во­сла­вие.

В 1532-1543 годах воз­вёл в Крем­ле цер­ковь-ко­ло­коль­ню Вос­кре­се­ния (позд­нее храм Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, ны­не Ус­пен­ская звон­ни­ца) - при­строй­ку к церкви Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка (Ива­на Ве­ли­ко­го) с се­ве­ра, ко­то­рая силь­но из­ме­ни­ла ха­рак­тер центрального ан­самб­ля Крем­ля, сде­лав Со­бор­ную площадь бо­лее замк­ну­той (смотри Ко­ло­коль­ня Ива­на Ве­ли­ко­го , Мо­с­ков­ский Кремль ). Из­на­чаль­но от­но­си­тель­но лёг­кое пла­стич­ное за­вер­ше­ние со­ору­же­ния бы­ло за­ме­не­но к концу XVII века на мас­сив­ную свод­ча­тую кон­ст­рук­цию, примк­нув­шую вплот­ную ко 2-му яру­су церкви Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка и рас­счи­тан­ную на ус­та­нов­ку круп­ных ко­ло­ко­лов («Пет­ро­ко­ва звон­ни­ца» бы­ла взо­рва­на от­сту­пав­ши­ми на­по­ле­о­нов­ски­ми вой­ска­ми в 1812 году и вос­ста­нов­ле­на в 1814-1819 годах в сти­ле XVII века).

В 1534-1535 годах Петрок Малый руко­во­дил строи­тель­ст­вом ук­ре­п­ле­ний Ки­тай-го­ро­да - воз­ве­де­ни­ем сна­ча­ла на­сып­но­го ва­ла, за­тем ка­мен­ных стен (дли­ной в 2,5 км и высотой около 6,5 м, с 15 баш­ня­ми, 6 из ко­то­рых - про­езд­ные), от­ве­чав­ших тре­бо­ва­ни­ям ев­ропейского фор­ти­фи­кационного искусства. Сте­ны и баш­ни Ки­тай-го­ро­да об­ла­да­ли вы­со­ки­ми ар­хит.-ху­дожественными дос­то­ин­ст­ва­ми, вы­ра­зи­тель­ным пла­стическим раз­но­об­ра­зи­ем отдельных сво­их час­тей. В 1535 году Петрок Малый «по­ста­вил» Иван­го­род на озере Се­беж, в 1536 году -город Пронск. Пред­по­ло­жи­тель­но Петрок Малый был так­же ав­то­ром од­но­го из главных ше­дев­ров русской ар­хи­тек­ту­ры XVI века - церкви Воз­не­се­ния в селе Ко­ло­мен­ское близ Мо­ск­вы (1529-1532 годы). По ис­то­рическим ис­точ­ни­кам, осе­нью 1539 года пы­тал­ся бе­жать на ро­ди­ну че­рез Ли­во­нию, но был за­дер­жан; объ­яс­нял бег­ст­во тем, что боя­ре ото­бра­ли у не­го по­ме­стье и цен­но­сти, по­жа­ло­ван­ные Ва­си­ли­ем III.