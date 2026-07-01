ПЕТРОГРОМСКОГО ТИПА ПАМЯТНИКИ

ПЕТРОГРОМСКОГО ТИПА ПАМЯТНИКИ - археологические памятники 2-й половины I тысячелетия в горно-лесной части Среднего Зауралья, в бассейне верхнего течения рек Исеть, Пышма, Реж, Нейва, Тагил, Тура.

Вы­де­ле­ны в конце 1950-х годов Е.М. Берс по ма­те­риалам ис­сле­до­ван­но­го ею мно­го­слой­но­го па­мят­ни­ка на го­ре Пет­рог­ром (близ города Верх­няя Пыш­ма Сверд­лов­ской области, Рос­сия), пер­во­на­чаль­но рас­смат­ри­ва­лись ею как «кал­мац­кая куль­ту­ра», на­зван­ная по мо­гиль­ни­ку Кал­мац­кий Брод, в 10 км от го­ры Пет­рог­ром.

Основные па­мят­ни­ки - рас­по­ло­жен­ные на вер­ши­нах скал и гор­ных ос­тан­цах свя­ти­ли­ща в ком­плек­се с ос­тат­ка­ми ме­тал­лур­гического про­из­вод­ст­ва и мес­та жерт­во­при­но­ше­ний. Пер­вые слу­жи­ли са­краль­ным ме­стом плав­ки ме­ди, вар­ки же­ле­за и час­то со­ору­жа­лись на мес­тах брон­зо­ли­тей­ных мас­тер­ских бо­лее ран­не­го вре­ме­ни (в основном ит­куль­ской куль­ту­ры); сре­ди на­хо­док - шла­ки, фраг­мен­ты гли­ня­ных воз­ду­хо­дув­ных со­пел, тиг­лей, об­маз­ка гор­нов, ка­мен­ные пес­ты и то­чиль­ные бру­ски, ли­тей­ные фор­мы и за­го­тов­ки для них. Ос­тат­ки жерт­во­при­но­ше­ний пред­став­ле­ны оча­га­ми и золь­ни­ка­ми со мно­же­ст­вом жжё­ных кос­тей, отдельными пред­ме­та­ми (кос­тя­ные по­дел­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел, но­жи, ши­лья и др.) и об­лом­ка­ми ке­ра­мических со­су­дов. Сре­ди да­ти­рую­щих на­хо­док - «конь­ко­вые» под­вес­ки, хру­сталь­ная бу­си­на, на­клад­ка «ге­раль­ди­че­ско­го» сти­ля и др.

Ке­ра­ми­ка из­го­тов­ле­на с при­ме­сью таль­ка в тес­те; ха­рак­тер­ны вы­со­кая вер­ти­каль­ная или слег­ка на­клон­ная на­ру­жу шей­ка, рез­ко пе­ре­хо­дя­щая в ок­руг­лое ту­ло­во, пло­ский го­ри­зон­таль­ный или на­клон­но сре­зан­ный внутрь вен­чик, ши­ро­кий за счёт кар­ни­зи­ка с внутренней сто­ро­ны; в ор­на­мен­та­ции ти­пич­ны мно­го­ряд­ные от­тис­ки шну­ра, вы­пол­нен­ные гре­бен­ча­тым штам­пом го­ри­зон­таль­ный зиг­заг, поя­сок из на­клон­ных ли­ний, на­клон­ные стол­би­ки. Аре­ал та­кой ке­ра­ми­ки вклю­ча­ет лес­ную и ле­со­степ­ную зо­ны Среднего За­ура­лья до реки То­бол; в Пред­ура­лье - бас­сейн верх­не­го и сред­не­го те­че­ния Чу­со­вой и Сыл­вы, вер­хо­вий Уфы. Во­прос о мес­тах по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния на­се­ле­ния, ос­та­вив­ше­го Петрогромского типа памятники, не ре­шён, так как из­вест­ны ли­бо ос­тат­ки крат­ко­временных стоя­нок, ли­бо на­ход­ки на по­селе­ни­ях с раз­но­куль­тур­ны­ми ком­по­нен­та­ми.

По­гре­баль­ных па­мят­ни­ков не­мно­го (все ран­не­го эта­па Петрогромского типа памятников, V-VII века), и их от­не­се­ние к Петрогромского типа памятников при­зна­ёт­ся не все­ми. На грун­то­вых мо­гиль­ни­ках (Кал­мац­кий Брод, Аят­ский) за­хо­ро­не­ния рас­по­ло­же­ны ря­да­ми, в не­глу­бо­ких под­пря­мо­уголь­ных ямах, тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не, го­ло­ва­ми на за­пад, юго-за­пад или се­вер. Часть че­ре­пов ис­кус­ст­вен­но де­фор­ми­ро­ва­на. В ин­вен­та­ре: со­су­ды (ша­ро­вид­ное ту­ло­во и ци­лин­д­рическая шей­ка со шну­ро­вой или гре­бен­ча­то-шну­ро­вой ор­на­мен­та­ци­ей - ке­ра­ми­ка ба­тыр­ско­го ти­па), по­яс­ные на­бо­ры, брас­ле­ты, за­стёж­ки, бу­сы, же­лез­ные то­по­ры- кель­ты, но­жи, на­ко­неч­ни­ки стрел и др. Ос­тат­ки пи­щи пред­став­ле­ны кос­тя­ми и зу­ба­ми ло­ша­дей. На мо­гиль­ни­ке Исет­ское XIII A ис­сле­до­ван кур­ган с ка­мен­ной оваль­ной ог­рад­кой в цен­тре, в пре­де­лах ко­то­рой в не­глу­бо­кой яме со­вер­ше­но кол­лек­тив­ное за­хо­ро­не­ние, со­про­во­ж­дав­шее­ся ана­ло­гич­ны­ми со­су­да­ми.

Петрогромские типы памятников сфор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве ме­ст­но­го (тра­ди­ции по­стит­куль­ской ме­тал­лур­гии, па­мят­ни­ки ка­шин­ско­го и пры­гов­ско­го ти­пов) и при­шло­го ле­со­степ­но­го (мо­гиль­ни­ки с ке­ра­ми­кой ба­тыр­ско­го ти­па, от­час­ти ба­каль­ская куль­ту­ра) ком­по­нен­тов. Основная часть на­се­ле­ния, ос­та­вив­ше­го Петрогромские типы памятников, по-ви­ди­мо­му, уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии в За­ура­лье юдин­ской куль­ту­ры (счи­та­ют­ся пред­ка­ми ман­си), др. часть во­шла в со­став на­се­ле­ния, со­от­но­си­мо­го с груп­па­ми уг­ров, пред­став­лен­ных в ле­со­степ­ной зо­не на тер­ри­то­рии от Восточного Та­тар­ста­на до Южного Ура­ла ран­ни­ми па­мят­ни­ка­ми чия­лик­ско­го ти­па, кур­ган­ны­ми мо­гиль­ни­ка­ми ти­па Мря­си­мо­во - Ку­шу­лё­во на тер­ри­то­рии Северной Баш­ки­рии, мо­гиль­ни­ка­ми ти­па Се­ля­ни­но озе­ро и Ки­шерть на р. Сыл­ва, ке­ра­ми­кой «пост­пет­рог­ром­ско­го ти­па» (по Е.П. Ка­за­ко­ву) в зо­не Бул­га­рии Волж­ско- Кам­ской.

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