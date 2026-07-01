ПЕТРОГРОМСКОГО ТИПА ПАМЯТНИКИ
ПЕТРОГРОМСКОГО ТИПА ПАМЯТНИКИ - археологические памятники 2-й половины I тысячелетия в горно-лесной части Среднего Зауралья, в бассейне верхнего течения рек Исеть, Пышма, Реж, Нейва, Тагил, Тура.
Выделены в конце 1950-х годов Е.М. Берс по материалам исследованного ею многослойного памятника на горе Петрогром (близ города Верхняя Пышма Свердловской области, Россия), первоначально рассматривались ею как «калмацкая культура», названная по могильнику Калмацкий Брод, в 10 км от горы Петрогром.
Основные памятники - расположенные на вершинах скал и горных останцах святилища в комплексе с остатками металлургического производства и места жертвоприношений. Первые служили сакральным местом плавки меди, варки железа и часто сооружались на местах бронзолитейных мастерских более раннего времени (в основном иткульской культуры); среди находок - шлаки, фрагменты глиняных воздуходувных сопел, тиглей, обмазка горнов, каменные песты и точильные бруски, литейные формы и заготовки для них. Остатки жертвоприношений представлены очагами и зольниками со множеством жжёных костей, отдельными предметами (костяные поделки, наконечники стрел, ножи, шилья и др.) и обломками керамических сосудов. Среди датирующих находок - «коньковые» подвески, хрустальная бусина, накладка «геральдического» стиля и др.
Керамика изготовлена с примесью талька в тесте; характерны высокая вертикальная или слегка наклонная наружу шейка, резко переходящая в округлое тулово, плоский горизонтальный или наклонно срезанный внутрь венчик, широкий за счёт карнизика с внутренней стороны; в орнаментации типичны многорядные оттиски шнура, выполненные гребенчатым штампом горизонтальный зигзаг, поясок из наклонных линий, наклонные столбики. Ареал такой керамики включает лесную и лесостепную зоны Среднего Зауралья до реки Тобол; в Предуралье - бассейн верхнего и среднего течения Чусовой и Сылвы, верховий Уфы. Вопрос о местах постоянного проживания населения, оставившего Петрогромского типа памятники, не решён, так как известны либо остатки кратковременных стоянок, либо находки на поселениях с разнокультурными компонентами.
Погребальных памятников немного (все раннего этапа Петрогромского типа памятников, V-VII века), и их отнесение к Петрогромского типа памятников признаётся не всеми. На грунтовых могильниках (Калмацкий Брод, Аятский) захоронения расположены рядами, в неглубоких подпрямоугольных ямах, трупоположения вытянуты на спине, головами на запад, юго-запад или север. Часть черепов искусственно деформирована. В инвентаре: сосуды (шаровидное тулово и цилиндрическая шейка со шнуровой или гребенчато-шнуровой орнаментацией - керамика батырского типа), поясные наборы, браслеты, застёжки, бусы, железные топоры- кельты, ножи, наконечники стрел и др. Остатки пищи представлены костями и зубами лошадей. На могильнике Исетское XIII A исследован курган с каменной овальной оградкой в центре, в пределах которой в неглубокой яме совершено коллективное захоронение, сопровождавшееся аналогичными сосудами.
Петрогромские типы памятников сформировались на основе местного (традиции поститкульской металлургии, памятники кашинского и прыговского типов) и пришлого лесостепного (могильники с керамикой батырского типа, отчасти бакальская культура) компонентов. Основная часть населения, оставившего Петрогромские типы памятников, по-видимому, участвовала в формировании в Зауралье юдинской культуры (считаются предками манси), др. часть вошла в состав населения, соотносимого с группами угров, представленных в лесостепной зоне на территории от Восточного Татарстана до Южного Урала ранними памятниками чияликского типа, курганными могильниками типа Мрясимово - Кушулёво на территории Северной Башкирии, могильниками типа Селянино озеро и Кишерть на р. Сылва, керамикой «постпетрогромского типа» (по Е.П. Казакову) в зоне Булгарии Волжско- Камской.