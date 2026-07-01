ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ - орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, сыгравший решающую роль в событиях Октябрьской революции 1917 года.
Образован по инициативе большевиков как Временный революционный комитет для участия в обороне Петрограда и в охране порядка в условиях неблагоприятной ситуации на рос.-герм. фронте и возникшей угрозы наступления германских войск на Петроград. Проект положения о ПВРК принят 12(25) октября на закрытом заседании Исполкома Петросовета, 13(26) октября одобрен солдатской секцией Петросовета, 16(29) октября окончательно утверждён подавляющим большинством членов Петросовета. ПВРК состоял из членов Петросовета и его президиума, представителей Петроградского совета крестьянских депутатов, Центробалта, Областного комитета Советов армии, флота и рабочих Финляндии, фабрично-заводских комитетов, профсоюзов, Петроградского гарнизона и других организаций. По партийсной принадлежности в состав ПВРК входили большевики (имели в нём большинство), левые эсеры, меньшевик-интернационалист, анархо-синдикалисты, анархисты и анархисты-коммунисты (общий список членов ПВРК не сохранился). 1-й председатель ПВРК - левый эсер П.Е. Лазимир, затем большевик Н.И. Подвойский, за председателя в разное время также подписывались большевики Л.Д. Троцкий, В.А. Аванесов, С.И. Гусев, Ф.Э. Дзержинский, В.М. Молотов, А.Д. Садовский, Я.М. Свердлов, М.С. Урицкий и один раз В.И. Ленин.
Поводом к возникновению ПВРК послужил приказ А.Ф. Керенского главному начальнику Петроградского ВО от 6(19) октября об отправке на фронт частей Петроградского гарнизона. Большевики, не отрицая стратегической целесообразности вывода части гарнизона, мотивировали необходимость создания дополнительного штаба обороны (наряду со штабом Петроградского ВО) недоверием Временному правительству и военному командованию. В проекте положения о ПВРК (автор - П.Е. Лазимир) сформулированы его задачи: определение боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны Петрограда и не подлежащих выводу из города, учёт и регистрация личного состава Петроградского гарнизона, предметов снаряжения и продовольствия; разработка плана работ по обороне Петрограда; меры по охране столицы от погромов и дезертирства; поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины. Фактически ПВРК стал легальным штабом большевистского ЦК, который принял решение о подготовке вооружённого восстания с целью свержения Временного правительства на заседании ЦК 10(23) октабря [подтверждено 16(29) октября]. На заседании Петросовета 21 октября (3 ноября) ПВРК признан руководящим органом войск столицы; тогда же избрано Бюро ПВРК (большевики В.А. Антонов-Овсеенко, Н.И. Подвойский, А.Д. Садовский, левые эсеры П.Е. Лазимир и Г.Н. Сухарьков).
В ночь с 21 на 22 октября (с 3 на 4 нояб.) представители ПВРК потребовали от штаба Петроградского ВО допустить их к контролю за его распоряжениями с правом решающего голоса, но получили категорический отказ от командующего округом Г.П. Полковникова, заявившего, что он сотрудничает с Времным военным комитетом ВЦИК Советов и признаёт только его решения. 22 октября (4 ноября) ПВРК направил во все воинские части телефонограмму, в которой непризнание ПВРК штабом Петрогр. ВО расценивалось как полный разрыв командования с революционным гарнизоном и Петросоветом и как превращение штаба ВО в орудие «контрреволюционных сил». ПВРК заявил также, что не подписанные им распоряжения командования по гарнизону являются недействительными. 23 октября (5 ноября) штаб Петроградского ВО предложил ПВРК в обмен на отмену телефонограммы образовать специальное совещание с представителями Петросовета с целью взаимного осведомления обо всех приказах по Петроградскому гарнизону, но ПВРК на это не согласился.
В ночь на 24 октября (6 ноября) Временное правительство отдало распоряжение о привлечении к суду членов ПВРК, о закрытии большевистских газет и аресте наиболее активных большевиков. Утром 24 октября (6 ноября) ПВРК направил по телеграфу и через связных во все воинские части гарнизона и на корабли Балтийского флота «Предписание № 1», в котором содержалось распоряжение привести войска в полную боевую готовность. К ночи с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) почти все военные силы Петрограда перешли на сторону ПВРК и подчинялись его приказам. Утром 25 октября (7 нояб.) части гарнизона и отряды Красной гвардии практически без сопротивления заняли ключевые объекты столицы - станции почты, телеграфа и телефона, большинство мостов, железнодорожные вокзалы, электростанцию, здание Государственного банка. По приказу ПВРК в Неву вошли несколько кораблей Балтийского флота. Около 18 ч 30 мин ПВРК потребовал от министров добровольной сдачи (требование отклонено в ожидании войск с Северного фронта), а от защитников Зимнего дворца - сложить оружие до 19 часов 10 минут, угрожая в противном случае начать артиллерийский обстрел дворца. В 21 час 40 минут крейсер «Аврора» произвёл холостой выстрел из носового орудия, после чего Зимний дворец покинули его последние защитники. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) силами ПВРК в Зимнем дворце были арестованы министры Временного правительства.
После прихода к власти большевиков ПВРК активно участвовал в организации противодействия Керенского - Краснова выступлению 1917 года, арестовал членов Комитета спасения Родины и революции, распустил Петроградскую городскую думу, отказавшуюся подчиниться СНК, вёл борьбу с грабежами и винными погромами. Содействовал установлению советской власти на местах, направил за время своей деятельности около 1 тысячи комиссаров в другие города, где по примеру ПВРК создавались военно-революционные комитеты. По мере организации наркоматов сокращались функции ПВРК. 25 ноября (8 декабря) 1917 года Ленин внёс на заседании СНК предложение «О разгрузке Военно-революционного комитета», 5(18) декабря ПВРК опубликовал заявление о выполнении своих «боевых задач» и прекращении деятельности, всё делопроизводство было передано в ведение соответствующих наркоматов, отделов ВЦИК, Петроградского и районных Советов.
Источники:
Донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета. М., 1957;
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: Документы и материалы. М., 1957;
Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958;
Большевистские военно-революционные комитеты. М., 1958;
Петроградский Военно- революционный Комитет: Документы и материалы. М., 1966–1967. Т. 1–3;
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: Протоколы, стенограммы и отчеты. М., 2003. Т. 4: 3 июля – 25 окт. 1917 г.