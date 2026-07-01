ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ - орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов , сыгравший решающую роль в событиях Октябрьской революции 1917 года .

Об­ра­зо­ван по ини­циа­ти­ве боль­ше­ви­ков как Временный ре­во­люционный комитет для уча­стия в обо­ро­не Пет­ро­гра­да и в ох­ра­не по­ряд­ка в ус­ло­ви­ях не­бла­го­при­ят­ной си­туа­ции на рос.-герм. фрон­те и воз­ник­шей уг­ро­зы на­сту­п­ле­ния германских войск на Пет­ро­град. Про­ект по­ло­же­ния о ПВРК при­нят 12(25) октября на за­кры­том за­се­да­нии Ис­пол­ко­ма Пет­ро­со­ве­та, 13(26) октября одоб­рен сол­дат­ской сек­ци­ей Пет­ро­со­ве­та, 16(29) октября окон­ча­тель­но ут­вер­ждён по­дав­ляю­щим боль­шин­ст­вом чле­нов Пет­ро­со­ве­та. ПВРК со­сто­ял из чле­нов Пет­ро­со­ве­та и его пре­зи­диу­ма, пред­ста­ви­те­лей Пет­роградского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, Цен­тро­бал­та, Об­ла­ст­но­го комитета Со­ве­тов ар­мии, фло­та и ра­бо­чих Фин­лян­дии, фаб­рич­но-за­во­дских ко­ми­те­тов, проф­со­ю­зов, Пет­роградского гар­ни­зо­на и других ор­га­ни­за­ций. По партийсной при­над­леж­но­сти в со­став ПВРК вхо­ди­ли боль­ше­ви­ки (име­ли в нём боль­шин­ст­во), ле­вые эсе­ры, мень­ше­вик-ин­тер­на­цио­на­лист, анар­хо-син­ди­ка­ли­сты, анар­хи­сты и анар­хи­сты-ком­му­ни­сты (об­щий спи­сок чле­нов ПВРК не сохранился). 1-й председатель ПВРК - ле­вый эсер П.Е. Ла­зи­мир, за­тем боль­ше­вик Н.И. Под­вой­ский, за пред­се­да­те­ля в раз­ное вре­мя так­же под­пи­сы­ва­лись боль­ше­ви­ки Л.Д. Троц­кий , В.А. Ава­не­сов, С.И. Гу­сев, Ф.Э. Дзер­жин­ский , В.М. Мо­ло­тов , А.Д. Са­дов­ский, Я.М. Сверд­лов, М.С. Уриц­кий и один раз В.И. Ле­нин .

По­во­дом к воз­ник­но­ве­нию ПВРК по­слу­жил при­каз А.Ф. Ке­рен­ско­го главному на­чаль­ни­ку Пет­роградского ВО от 6(19) октября об от­прав­ке на фронт час­тей Пет­роградского гар­ни­зо­на. Боль­ше­ви­ки, не от­ри­цая стра­те­гической це­ле­со­об­раз­но­сти вы­во­да час­ти гар­ни­зо­на, мо­ти­ви­ро­ва­ли не­об­хо­ди­мость соз­да­ния до­пол­нительного шта­ба обо­ро­ны (на­ря­ду со шта­бом Пет­роградского ВО) не­до­ве­ри­ем Временному пра­ви­тель­ст­ву и во­енному ко­ман­до­ва­нию. В про­ек­те по­ло­же­ния о ПВРК (ав­тор - П.Е. Ла­зи­мир) сфор­му­ли­ро­ва­ны его за­да­чи: оп­ре­де­ле­ние бое­вой си­лы и вспо­мо­гательных средств, не­об­ходи­мых для обо­ро­ны Пет­ро­гра­да и не под­ле­жа­щих вы­во­ду из го­ро­да, учёт и ре­ги­ст­ра­ция лич­но­го со­ста­ва Пет­роградского гар­ни­зо­на, пред­ме­тов сна­ря­же­ния и про­до­воль­ст­вия; раз­ра­бот­ка пла­на ра­бот по обо­ро­не Пет­ро­гра­да; ме­ры по ох­ра­не сто­ли­цы от по­гро­мов и де­зер­тир­ст­ва; под­дер­жа­ние в ра­бо­чих мас­сах и сол­да­тах ре­во­люционной дис­ци­п­ли­ны. Фак­ти­че­ски ПВРК стал ле­галь­ным шта­бом боль­ше­ви­ст­ско­го ЦК, ко­то­рый при­нял ре­ше­ние о под­го­тов­ке воо­ружённого вос­ста­ния с це­лью свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва на за­седа­нии ЦК 10(23) октабря [под­твер­жде­но 16(29) октября]. На за­се­да­нии Пет­ро­со­ве­та 21 октября (3 но­ября) ПВРК при­знан ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном войск сто­ли­цы; то­гда же из­бра­но Бю­ро ПВРК (боль­ше­ви­ки В.А. Ан­то­нов-Ов­се­ен­ко, Н.И. Под­вой­ский, А.Д. Са­дов­ский, ле­вые эсе­ры П.Е. Ла­зи­мир и Г.Н. Су­харь­ков).

В ночь с 21 на 22 октября (с 3 на 4 но­яб.) пред­ста­ви­те­ли ПВРК по­тре­бо­ва­ли от шта­ба Пет­роградского ВО до­пус­тить их к кон­тро­лю за его рас­по­ря­же­ния­ми с пра­вом ре­шаю­ще­го го­ло­са, но по­лу­чи­ли ка­те­го­рический от­каз от ко­мандующего ок­ру­гом Г.П. Пол­ков­ни­ко­ва, зая­вив­ше­го, что он со­труд­ни­ча­ет с Времным во­енным комитетом ВЦИК Со­ветов и при­зна­ёт толь­ко его ре­ше­ния. 22 октября (4 но­ября) ПВРК на­пра­вил во все во­ин­ские час­ти те­ле­фо­но­грам­му, в ко­то­рой не­при­зна­ние ПВРК шта­бом Пет­рогр. ВО рас­це­ни­ва­лось как пол­ный раз­рыв ко­ман­до­ва­ния с ре­во­люционным гар­ни­зо­ном и Пет­ро­со­ве­том и как пре­вра­ще­ние шта­ба ВО в ору­дие «контр­ре­во­лю­ци­он­ных сил». ПВРК зая­вил так­же, что не под­пи­сан­ные им рас­по­ря­же­ния ко­ман­до­ва­ния по гар­ни­зо­ну яв­ля­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. 23 октября (5 но­ября) штаб Пет­роградского ВО пред­ло­жил ПВРК в об­мен на от­ме­ну те­ле­фо­но­грам­мы об­ра­зо­вать специальное со­ве­ща­ние с пред­ста­ви­те­ля­ми Пет­ро­со­ве­та с це­лью вза­им­но­го ос­ве­дом­ле­ния обо всех при­ка­зах по Пет­роградскому гар­ни­зо­ну, но ПВРК на это не со­гла­сил­ся.

В ночь на 24 октября (6 но­ября) Временное пра­ви­тель­ст­во от­да­ло рас­по­ря­же­ние о при­вле­че­нии к су­ду чле­нов ПВРК, о за­кры­тии боль­ше­ви­ст­ских га­зет и аре­сте наи­бо­лее ак­тив­ных боль­ше­ви­ков. Ут­ром 24 октября (6 но­ября) ПВРК на­пра­вил по те­ле­гра­фу и че­рез связ­ных во все во­ин­ские час­ти гар­ни­зо­на и на ко­раб­ли Балтийского фло­та «Пред­пи­са­ние № 1», в ко­то­ром со­дер­жа­лось рас­по­ря­же­ние при­вес­ти вой­ска в пол­ную бое­вую го­тов­ность. К но­чи с 24 на 25 октября (с 6 на 7 но­ября) поч­ти все во­енные си­лы Пет­ро­гра­да пе­ре­шли на сто­ро­ну ПВРК и под­чи­ня­лись его при­ка­зам. Ут­ром 25 октября (7 но­яб.) час­ти гар­ни­зо­на и от­ря­ды Крас­ной гвар­дии прак­ти­че­ски без со­про­тив­ле­ния за­ня­ли клю­че­вые объ­ек­ты сто­ли­цы - стан­ции поч­ты, те­ле­гра­фа и те­ле­фо­на, боль­шин­ст­во мос­тов, железнодорожные во­кза­лы, элек­тро­стан­цию, зда­ние Государственного бан­ка. По при­ка­зу ПВРК в Не­ву во­шли несколько ко­раб­лей Балтийского фло­та. Око­ло 18 ч 30 мин ПВРК по­тре­бо­вал от ми­ни­ст­ров доб­ро­воль­ной сда­чи (тре­бо­ва­ние от­кло­не­но в ожи­да­нии войск с Северного фрон­та), а от за­щит­ни­ков Зим­не­го двор­ца - сло­жить ору­жие до 19 часов 10 минут, уг­ро­жая в про­тив­ном слу­чае на­чать артиллерийский об­стрел двор­ца. В 21 час 40 минут крей­сер «Ав­ро­ра» про­из­вёл хо­ло­стой вы­стрел из но­со­во­го ору­дия, по­сле че­го Зим­ний дво­рец по­ки­ну­ли его по­след­ние за­щит­ни­ки. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 но­ября) си­ла­ми ПВРК в Зим­нем двор­це бы­ли аре­сто­ва­ны ми­ни­ст­ры Временного пра­ви­тель­ст­ва.

По­сле при­хо­да к вла­сти боль­ше­ви­ков ПВРК ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции про­ти­во­дей­ст­вия Ке­рен­ско­го - Крас­но­ва вы­сту­п­ле­нию 1917 года, аре­сто­вал чле­нов Ко­ми­те­та спа­се­ния Ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, рас­пус­тил Пет­роградскую городскую ду­му, от­ка­зав­шую­ся под­чи­нить­ся СНК, вёл борь­бу с гра­бе­жа­ми и вин­ны­ми по­гро­ма­ми. Со­дей­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию советской вла­сти на мес­тах, на­пра­вил за вре­мя сво­ей дея­тель­но­сти около 1 тысячи ко­мис­са­ров в другие го­ро­да, где по при­ме­ру ПВРК соз­да­ва­лись во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­ные ко­ми­те­ты. По ме­ре ор­га­ни­за­ции нар­ко­ма­тов со­кра­ща­лись функ­ции ПВРК. 25 ноября (8 декабря) 1917 года Ле­нин внёс на за­се­да­нии СНК пред­ло­же­ние «О раз­груз­ке Во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та», 5(18) декабря ПВРК опуб­ли­ко­вал за­яв­ле­ние о вы­пол­не­нии сво­их «бое­вых за­дач» и пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти, всё де­ло­про­из­вод­ст­во бы­ло пе­ре­да­но в ве­де­ние со­от­вет­ст­вую­щих нар­ко­ма­тов, от­де­лов ВЦИК, Пет­ро­град­ско­го и рай­он­ных Со­ве­тов.

Ис­точники:

До­не­се­ния ко­мис­са­ров Пет­ро­град­ско­го Во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та. М., 1957;

Ок­тябрь­ское воо­ру­жен­ное вос­ста­ние в Пет­ро­гра­де: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1957;

Про­то­ко­лы Цен­траль­но­го Ко­ми­те­та РСДРП(б). Ав­густ 1917 – фев­раль 1918. М., 1958;

Боль­ше­ви­ст­ские во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­ные ко­ми­те­ты. М., 1958;

Пет­ро­град­ский Во­ен­но- ре­во­лю­ци­он­ный Ко­ми­тет: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1966–1967. Т. 1–3;

Пет­ро­град­ский Со­вет ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов в 1917 г.: Про­то­ко­лы, сте­но­грам­мы и от­че­ты. М., 2003. Т. 4: 3 ию­ля – 25 окт. 1917 г.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)