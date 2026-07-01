ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ (ПЕТРОСОВЕТ)

Совет рабочих и солдатских депутатов г. Петроград.

Возник в ходе Февральской революции 1917 г. 24-25 февраля на совещаниях социалистов возникла идея обратиться к опыту Первой российской революции и создать Советы рабочих депутатов. 27 февраля лидеры социалистов и рабочего движения (К. Гвоздёв, Н. Чхеидзе, М. Скобелев, Б. Богданов и др.) сформировали в помещении Думы Временный исполнительный комитет Совета, который, пополнившись избранными на заводах депутатами, приступил к организации выборов в Совет по всем заводам – один депутат от тысячи или от предприятия, если там занято менее тысячи рабочих. Своих представителей предлагалось избрать и восставшим солдатам – по одному на роту. Вечером 27 февраля Совет уже проводил свое первое заседание. Из более чем 200 собравшихся 40–45 человек представляли рабочие коллективы предприятий. Они избрали исполком Совета и обсудили ход событий.

В исполком Совета были избраны известные рабочим общественные деятели, а также те, кто удачно выступил на первом заседании Совета. 28 февраля состав исполкома был дополнен представителями (в большинстве своем более умеренными) революционных партий. Председателем исполкома стал Н. Чхеидзе.

Сила Совета заключалась в том, что он опирался на низовую самоорганизацию трудящихся масс и солдат гарнизона. Повсеместно возникали ячейки активистов, готовых выполнять распоряжения Совета, а также районные советы. Совет приказал изъять все имеющиеся запасы муки и пустить их в хлебопекарни. Одновременно временный исполком Совета принял меры к организации продовольствия для восставших солдат. Это создало практическую связь между Советом и солдатской массой. Совет стал пополняться представителями восставших частей и превратился в Совет рабочих и солдатских депутатов. Он принял Приказ №1 по гарнизону, который расширял гражданские права солдат и подчинял солдат влиянию Совета.

Совет превратился в неофициальный орган власти, тесно связанный с предприятиями, восставшими частями, революционными партиями и организациями рабочих. В его составе были сформирвоаны отделы и комиссии. По примеру Петросовета Советы рабочих и солдатских депутатов были созданы по всей стране. В Петроградском совете, как и в большинстве Советов, первоначально преобладали эсеры и меньшевики. Опираясь на рабочих и солдат, Петроградский совет фактически взял власть в столице в свои руки, в то время как формально власть в стране перешла к Временному правительству. В результате возникло двоевластие. По мере радикализации рабочих Петрограда в сентябре умеренные социалисты потеряли лидерство в Петросовете. 25 сентября 1917 г. его возглавил большевик Л. Троцкий . Созданный Петросоветом Военно-революционный комитет стал штабом Октябрьского переворота. После этого Петросовет стал органом местной власти в столице. В марте президиум Петросовета сформировал Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны. С 25 февраля 1918 г. в связи с объединением Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов Петросовет стал называться Петроградским Советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с 16 апреля 1918 года — Петроградским Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В ходе Гражданской войны представители оппозиционных большевикам партий были вытеснены из Петросовета. Петроградский (Ленинградский) совет вошел в систему органов советской власти, предусмотренных конституциями РСФСР и СССР.

Исторические источники:

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и отчеты, резолюции, постановления общих собраний, собраний секций, заседаний Исполнительного комитета и фракций (27 февраля – 25 октября 1917 года). Л., 1991;

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Документы и материалы. М., 1993–2003;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.