ПЕТРОГРАДА ОБОРОНА

ПЕТРОГРАДА ОБОРОНА 1919 ГОДА - боевые действия войск советской 7-й армии Западного фронта, Балтийского флота и вооружённых отрядов петроградских рабочих в октябре - ноябре по защите Петрограда от белогвардейских войск и иностранных интервентов во время Гражданской войны 1917-1922 годов .

Пе­ре­шед­шие 10 октября в на­сту­п­ле­ние вой­ска Северо-Западной ар­мии генерала от инфантерии Н.Н. Юде­ни­ча при под­держ­ке 1-й эстонской ди­ви­зии и английской эс­кад­ры (ко­мандующий - адмирал У. Коу­эн) к се­ре­ди­не ок­тяб­ря вы­шли на даль­ние под­сту­пы к Пет­ро­гра­ду (смотри Пет­ро­град­ские опе­ра­ции Се­ве­ро-За­пад­ной ар­мии 1919 года). Об­ста­нов­ка для советских войск на пет­роградском уча­ст­ке фрон­та сло­жи­лась кри­ти­че­ская. 15 октября По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) при­ня­ло ре­ше­ние не сда­вать Пет­ро­град. Председатель Со­ве­та ра­бо­чей и кре­сть­ян­ской обо­ро­ны В.И. Ле­нин об­ра­тил­ся к за­щит­ни­кам Пет­ро­гра­да с воз­зва­ни­ем мо­би­ли­зо­вать все си­лы и сред­ст­ва для обо­ро­ны го­ро­да. Под Пет­ро­град на­ча­лась пе­ре­бро­ска войск из глу­би­ны стра­ны и с других фрон­тов, бы­ла объ­яв­ле­на мо­би­ли­за­ция тру­дя­щих­ся в воз­рас­те от 18 до 40 лет. Од­но­вре­мен­но фор­ми­ро­ва­лись и от­прав­ля­лись на фронт бое­вые от­ря­ды ра­бо­чих и балтийских мо­ря­ков. Все­го с 15 октября по 4 но­ября на Петрограда оборону на­пра­ви­ли 45 пол­ков, 9 ба­таль­о­нов, 17 отдельных от­ря­дов, 13 артллерийских и 5 кавалерийских ди­ви­зио­нов, 5 артилерийских ба­та­рей, 7 бро­не­по­ез­дов и др. Не­по­средственное ру­ко­во­дство Петрограда обороной осу­ще­ст­в­лял председатель РВСР Л.Д. Троц­кий .

Штаб обо­ро­ны Пет­ро­гра­да (Г.Е. Зи­новь­ев, Д.Н. Ав­ров) раз­вер­нул ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во обо­ро­нительных ук­ре­п­ле­ний в са­мом го­ро­де и на под­сту­пах к не­му. За ко­рот­кий срок бы­ли со­ору­же­ны 3 обо­ро­нительные ли­нии, ко­то­рые при­кры­ва­лись ог­нём вве­дён­ных в Не­ву ко­раб­лей Балтийского фло­та (командующий - А.П. Зе­ле­ной). Бы­ла про­из­ве­де­на пе­ре­груп­пи­ров­ка войск 7-й ар­мии (Д.Н. На­дёж­ный), по­нёс­шие зна­чительные по­те­ри час­ти и со­еди­не­ния ар­мии по­лу­чи­ли по­пол­не­ние. Ор­га­ны ВЧК про­ве­ли опе­ра­ции по очи­ще­нию го­ро­да и приф­рон­то­вой по­ло­сы от аген­ту­ры про­тив­ни­ка. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных ме­ро­прия­тий со­про­тив­ле­ние советских войск на под­сту­пах к Пет­ро­гра­ду рез­ко воз­рос­ло. Тем­пы про­дви­же­ния войск Юде­ни­ча на­чи­ная с 18 октября за­мед­ли­лись, а к ис­хо­ду 20 октября их на­сту­п­ле­ние прак­ти­че­ски бы­ло ос­та­нов­ле­но на ру­бе­же Стрель­на, Ли­го­во, Пул­ков­ские вы­со­ты (12-15 км от го­ро­да).

Од­но­вре­мен­но с обо­ро­нительными дей­ст­вия­ми советское ко­ман­до­ва­ние го­то­ви­лось к контр­на­сту­п­ле­нию. В рай­оне Кол­пи­на бы­ла соз­да­на Удар­ная груп­па (С.Д. Хар­ла­мов; 7 тысяч шты­ков, около 500 са­бель, 12 ору­дий) 7-й ар­мии, в со­став ко­то­рой во­шли вой­ска, при­быв­шие из Мо­ск­вы, Ту­лы, Тве­ри, Нов­го­ро­да и других го­ро­дов: бри­га­да кур­сан­тов, бри­га­да 21-й стрелковой ди­ви­зии, сня­тый с ох­ра­ны Крем­ля Ла­тышский стрелковый полк, 2 ба­таль­о­на ВЧК, около 3 пол­ков железнодорожной ох­ра­ны; кро­ме то­го, она бы­ла уси­ле­на бри­га­дой 2-й стрелковой ди­ви­зии, пе­ре­бро­шен­ной с Пул­ков­ских вы­сот. По за­мы­с­лу советского ко­ман­до­ва­ния главный удар по пра­во­му флан­гу про­тив­ни­ка из рай­она Кол­пи­на в об­щем на­прав­ле­нии на Гат­чи­ну на­но­си­ла Удар­ная груп­па, вспо­мо­гательный удар по ле­во­му флан­гу со сто­ро­ны Фин­ско­го залива на Крас­ное Се­ло - 6-я стрелковая ди­ви­зия, уси­лен­ная от­ря­дом кур­сан­тов (около 1,3 тысячи чел.). В цен­тре 7-й ар­мии на Пул­ков­ских вы­со­тах обо­ро­ня­лись главные си­лы 2-й стрелковой ди­ви­зии, уси­лен­ной от­ря­да­ми воо­ружённых ра­бо­чих.

По­сле 30-ми­нут­ной артиллерийской под­го­тов­ки, в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие ко­раб­ли Балтийского фло­та, 21 октября вой­ска советской 7-й ар­мии (свыше 25 тысяч шты­ков, до 1 тысячи са­бель, 453 артиллерийских ору­дия, свыше 700 пу­ле­мё­тов, 11 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 4 бро­не­по­ез­да, 23 са­мо­лё­та) пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние. По­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв 23 октября вой­ска Удар­ной груп­пы ов­ла­де­ли Пав­лов­ском и Дет­ским Се­лом (ны­не город Пуш­кин в со­ста­ве Санкт-Пе­тер­бур­га). Стре­мясь удер­жать ини­циа­ти­ву, 25 октября Н.Н. Юде­нич ввёл в бой свой ре­зерв, уси­лен­ный 3 тан­ка­ми, но ус­пе­ха не имел, и 26 октября час­ти 6-й стрелковой ди­ви­зии ов­ла­де­ли Крас­ным Се­лом. Тя­жёлые бои, про­дол­жав­шие­ся бо­лее не­де­ли, раз­вер­ну­лись в рай­оне Гат­чи­ны , и лишь 3 но­ября под на­тис­ком войск Удар­ной груп­пы про­тив­ник вы­ну­ж­ден был ос­та­вить го­род в свя­зи с уг­ро­зой, ко­то­рую соз­да­ли его ты­лам пе­ре­шед­шие в на­сту­п­ле­ние на луж­ском на­прав­ле­нии вой­ска советской 15-й ар­мии. С 4 но­яб. Северо-Западная ар­мия на­ча­ла об­щее от­сту­п­ле­ние на за­пад. Уг­ро­за Пет­ро­гра­ду бы­ла сня­та.

Петрограда оборона по­ло­жи­ла на­ча­ло раз­гро­му Северо-Западной ар­мии и ли­к­ви­да­ции од­но­го из оча­гов Гражданской вой­ны на тер­ри­то­рии Рос­сии. Бое­вые дей­ст­вия в хо­де Петрограда обороны но­си­ли край­не ожес­то­чён­ный ха­рак­тер, со­про­во­ж­да­лись боль­ши­ми по­те­ря­ми с обе­их сто­рон.

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