ПЕТРОГРАДА ОБОРОНА
ПЕТРОГРАДА ОБОРОНА 1919 ГОДА - боевые действия войск советской 7-й армии Западного фронта, Балтийского флота и вооружённых отрядов петроградских рабочих в октябре - ноябре по защите Петрограда от белогвардейских войск и иностранных интервентов во время Гражданской войны 1917-1922 годов.
Перешедшие 10 октября в наступление войска Северо-Западной армии генерала от инфантерии Н.Н. Юденича при поддержке 1-й эстонской дивизии и английской эскадры (командующий - адмирал У. Коуэн) к середине октября вышли на дальние подступы к Петрограду (смотри Петроградские операции Северо-Западной армии 1919 года). Обстановка для советских войск на петроградском участке фронта сложилась критическая. 15 октября Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение не сдавать Петроград. Председатель Совета рабочей и крестьянской обороны В.И. Ленин обратился к защитникам Петрограда с воззванием мобилизовать все силы и средства для обороны города. Под Петроград началась переброска войск из глубины страны и с других фронтов, была объявлена мобилизация трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет. Одновременно формировались и отправлялись на фронт боевые отряды рабочих и балтийских моряков. Всего с 15 октября по 4 ноября на Петрограда оборону направили 45 полков, 9 батальонов, 17 отдельных отрядов, 13 артллерийских и 5 кавалерийских дивизионов, 5 артилерийских батарей, 7 бронепоездов и др. Непосредственное руководство Петрограда обороной осуществлял председатель РВСР Л.Д. Троцкий.
Штаб обороны Петрограда (Г.Е. Зиновьев, Д.Н. Авров) развернул интенсивное строительство оборонительных укреплений в самом городе и на подступах к нему. За короткий срок были сооружены 3 оборонительные линии, которые прикрывались огнём введённых в Неву кораблей Балтийского флота (командующий - А.П. Зеленой). Была произведена перегруппировка войск 7-й армии (Д.Н. Надёжный), понёсшие значительные потери части и соединения армии получили пополнение. Органы ВЧК провели операции по очищению города и прифронтовой полосы от агентуры противника. В результате проведённых мероприятий сопротивление советских войск на подступах к Петрограду резко возросло. Темпы продвижения войск Юденича начиная с 18 октября замедлились, а к исходу 20 октября их наступление практически было остановлено на рубеже Стрельна, Лигово, Пулковские высоты (12-15 км от города).
Одновременно с оборонительными действиями советское командование готовилось к контрнаступлению. В районе Колпина была создана Ударная группа (С.Д. Харламов; 7 тысяч штыков, около 500 сабель, 12 орудий) 7-й армии, в состав которой вошли войска, прибывшие из Москвы, Тулы, Твери, Новгорода и других городов: бригада курсантов, бригада 21-й стрелковой дивизии, снятый с охраны Кремля Латышский стрелковый полк, 2 батальона ВЧК, около 3 полков железнодорожной охраны; кроме того, она была усилена бригадой 2-й стрелковой дивизии, переброшенной с Пулковских высот. По замыслу советского командования главный удар по правому флангу противника из района Колпина в общем направлении на Гатчину наносила Ударная группа, вспомогательный удар по левому флангу со стороны Финского залива на Красное Село - 6-я стрелковая дивизия, усиленная отрядом курсантов (около 1,3 тысячи чел.). В центре 7-й армии на Пулковских высотах оборонялись главные силы 2-й стрелковой дивизии, усиленной отрядами вооружённых рабочих.
После 30-минутной артиллерийской подготовки, в которой приняли участие корабли Балтийского флота, 21 октября войска советской 7-й армии (свыше 25 тысяч штыков, до 1 тысячи сабель, 453 артиллерийских орудия, свыше 700 пулемётов, 11 бронеавтомобилей, 4 бронепоезда, 23 самолёта) перешли в контрнаступление. После ожесточённых боёв 23 октября войска Ударной группы овладели Павловском и Детским Селом (ныне город Пушкин в составе Санкт-Петербурга). Стремясь удержать инициативу, 25 октября Н.Н. Юденич ввёл в бой свой резерв, усиленный 3 танками, но успеха не имел, и 26 октября части 6-й стрелковой дивизии овладели Красным Селом. Тяжёлые бои, продолжавшиеся более недели, развернулись в районе Гатчины, и лишь 3 ноября под натиском войск Ударной группы противник вынужден был оставить город в связи с угрозой, которую создали его тылам перешедшие в наступление на лужском направлении войска советской 15-й армии. С 4 нояб. Северо-Западная армия начала общее отступление на запад. Угроза Петрограду была снята.
Петрограда оборона положила начало разгрому Северо-Западной армии и ликвидации одного из очагов Гражданской войны на территории России. Боевые действия в ходе Петрограда обороны носили крайне ожесточённый характер, сопровождались большими потерями с обеих сторон.