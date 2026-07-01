ПЕТРОАСА

ПЕТРОАСА - Петроса, Петроаселе, Пьетроаса, Пьетроаселе, комплекс археологических памятников римского времени и начала эпохи Великого переселения народов к северу от Нижнего Дуная.

Вклю­ча­ет клад, най­ден­ный в 1837 году, ос­тат­ки римского ла­ге­ря и терм, по­се­ле­ния, мо­гиль­ни­ки . Пуб­ли­ка­ция кла­да с фун­даментальным ис­сле­до­ва­ни­ем А. Одо­бе­ску (1876-1877, 1885, 1889-1900 годы), про­вед­шим в 1866 году в Петроасе ар­хео­ло­гическое об­сле­до­ва­ние, ста­ла важ­ным эта­пом в ста­нов­ле­нии румынской ар­хео­ло­гии. Сис­те­ма­тические ра­бо­ты румынских ар­хео­ло­гов (Г. Дья­ко­ну и др.) в 1973-1976, 1981 годах и др.

Су­дя по на­ход­кам вто­рич­но ис­поль­зо­ван­ных кир­пи­чей со штем­пе­ля­ми, римское строи­тель­ст­во в Петроасе на­ча­лось не позд­нее начала III века. В ла­ге­ре (пря­мо­уголь­ник 124×158 м) за­фик­си­ро­ван ряд пе­ре­стро­ек, жизнь (а воз­мож­но, и строи­тель­ст­во) здесь про­дол­жа­лась по край­ней ме­ре до конца IV века. В 400 м вос­точ­нее ла­ге­ря час­тич­но изу­че­на по­строй­ка из кам­ня и кир­пи­ча, су­дя по все­му - римские тер­мы, ве­ро­ят­но, 2-й половины III - начала или 1-й половины IV веков. В ра­диу­се не бо­лее 2 км от ла­ге­ря, в том числе близ его южных стен, рас­по­ло­же­но не ме­нее 3 по­се­ле­ний и 4 мо­гиль­ни­ков чер­няхов­ской куль­ту­ры, да­ти­ро­ван­ных от 2-й четверти IV века до конца IV - начала V веков. На­ли­чие в ря­де по­гре­бе­ний ору­жия, римских мо­нет, фи­бул, пря­жек по­зво­ля­ет свя­зы­вать это на­се­ле­ние с ве­зи­го­та­ми - фе­де­ра­та­ми Ри­ма, пре­дос­тав­ляв­ши­ми во­енные от­ря­ды в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром, за­клю­чён­ным в 332 году; вы­ска­зы­ва­лось пред­по­ло­же­ние о на­ли­чии в Петроасе став­ки пред­во­ди­те­ля ве­зи­го­тов Ата­на­ри­ха (умер в 381 году) (смотри Го­ты).

Из 22 пред­ме­тов кла­да со­хра­ни­лись 12 зо­ло­тых из­де­лий (об­щая мас­са около 19 кг): ор­на­мен­ти­ро­ван­ные блю­до и кув­шин (ой­нохоя, рисунок, 1); па­те­ра (рисунок, 2), в цен­тре ко­то­рой - фи­гур­ка си­дя­щей жен­щи­ны с ча­шей в ру­ках, по пе­ри­мет­ру - ба­рель­е­фы 16 че­ло­ве­че­ских фи­гур (вы­ска­зы­ва­лись ги­по­те­зы о свя­зи изо­бра­же­ний с куль­том Ма­те­ри-бо­ги­ни, или Ки­бе­лы, об из­го­тов­ле­нии па­те­ры в Си­рии, ве­ро­ят­но в Ан­ти­охии , около 360 года, в свя­зи с воз­ро­ж­де­ни­ем язы­че­ст­ва при императоре Юлиа­не От­ступ­ни­ке, и др.); 2 ажур­ные ча­ши (рисунок, 3), ка­ж­дая с дву­мя руч­ка­ми в ви­де пан­тер, ук­ра­шен­ные встав­ка­ми; 3 грив­ны, в том числе од­на с ру­нической над­пи­сью (текст ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся как «свя­щен­ное со­кро­ви­ще го­тов» и т.п.), дру­гая в ви­де замк­ну­то­го во­рот­ни­ка, ук­ра­шен­но­го встав­ка­ми; 4 раз­но­ве­ли­кие фи­бу­лы (рисунки, 4, 5), в том числе в ви­де птиц («на­сед­ка с цы­п­ля­та­ми»), ук­ра­шен­ные встав­ка­ми и под­вес­ка­ми. Хра­нит­ся в Национальном му­зее ис­то­рии Ру­мы­нии (Бу­ха­рест). Ряд ав­то­ров от­но­сят клад к ве­зи­го­там (в том числе не ис­клю­чая при­над­леж­ность Ата­на­ри­ху), дру­гие да­ти­ру­ют его 1-й половиной V века, со­от­но­сят с ост­го­та­ми, а со­кры­тие - с рас­па­дом дер­жа­вы Ат­ти­лы.

В 2001 году в Ру­мы­нии вы­пус­ти­ли се­рию зо­ло­тых кол­лек­ци­он­ных мо­нет, по­свя­щён­ную кла­ду в Петроасе, от­крыв­шую ряд се­рий по другим из­вест­ным ар­хео­ло­гическим па­мят­ни­кам Ру­мы­нии.

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