ПЕТРОАСА
ПЕТРОАСА - Петроса, Петроаселе, Пьетроаса, Пьетроаселе, комплекс археологических памятников римского времени и начала эпохи Великого переселения народов к северу от Нижнего Дуная.
Включает клад, найденный в 1837 году, остатки римского лагеря и терм, поселения, могильники. Публикация клада с фундаментальным исследованием А. Одобеску (1876-1877, 1885, 1889-1900 годы), проведшим в 1866 году в Петроасе археологическое обследование, стала важным этапом в становлении румынской археологии. Систематические работы румынских археологов (Г. Дьякону и др.) в 1973-1976, 1981 годах и др.
Судя по находкам вторично использованных кирпичей со штемпелями, римское строительство в Петроасе началось не позднее начала III века. В лагере (прямоугольник 124×158 м) зафиксирован ряд перестроек, жизнь (а возможно, и строительство) здесь продолжалась по крайней мере до конца IV века. В 400 м восточнее лагеря частично изучена постройка из камня и кирпича, судя по всему - римские термы, вероятно, 2-й половины III - начала или 1-й половины IV веков. В радиусе не более 2 км от лагеря, в том числе близ его южных стен, расположено не менее 3 поселений и 4 могильников черняховской культуры, датированных от 2-й четверти IV века до конца IV - начала V веков. Наличие в ряде погребений оружия, римских монет, фибул, пряжек позволяет связывать это население с везиготами - федератами Рима, предоставлявшими военные отряды в соответствии с договором, заключённым в 332 году; высказывалось предположение о наличии в Петроасе ставки предводителя везиготов Атанариха (умер в 381 году) (смотри Готы).
Из 22 предметов клада сохранились 12 золотых изделий (общая масса около 19 кг): орнаментированные блюдо и кувшин (ойнохоя, рисунок, 1); патера (рисунок, 2), в центре которой - фигурка сидящей женщины с чашей в руках, по периметру - барельефы 16 человеческих фигур (высказывались гипотезы о связи изображений с культом Матери-богини, или Кибелы, об изготовлении патеры в Сирии, вероятно в Антиохии, около 360 года, в связи с возрождением язычества при императоре Юлиане Отступнике, и др.); 2 ажурные чаши (рисунок, 3), каждая с двумя ручками в виде пантер, украшенные вставками; 3 гривны, в том числе одна с рунической надписью (текст интерпретируется как «священное сокровище готов» и т.п.), другая в виде замкнутого воротника, украшенного вставками; 4 разновеликие фибулы (рисунки, 4, 5), в том числе в виде птиц («наседка с цыплятами»), украшенные вставками и подвесками. Хранится в Национальном музее истории Румынии (Бухарест). Ряд авторов относят клад к везиготам (в том числе не исключая принадлежность Атанариху), другие датируют его 1-й половиной V века, соотносят с остготами, а сокрытие - с распадом державы Аттилы.
В 2001 году в Румынии выпустили серию золотых коллекционных монет, посвящённую кладу в Петроасе, открывшую ряд серий по другим известным археологическим памятникам Румынии.