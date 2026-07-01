ПЁТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ
ПЁТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ - город в центре Польши, в Лодзинском воеводстве.
Расположен на Лодзинской возвышенности, на водоразделе Вислы и Одры. Важный узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - имени В. Реймонта в Лодзи (в 40 км к северо-западу от Пётркува-Трыбунальски).
По легенде, основан в 1-й половине XII века польским воеводой Петром Влостовицем Дуниным. Впервые упоминается в 1217 году. В 1260-е годы включён в Серадзское княжество (с 1339 года в составе польских коронных земель). К началу XIV века обладал городскими правами и привилегиями (подтверждены в 1404 году). При Казимире III обнесён каменными стенами. С 1-й половины XIV века место активной еврейской иммиграции. Около 1400 года пострадал от сильного пожара. Важный торговый и политический центр Польши. В середине XIV века - 1567 году место съездов польских феодалов и созыва сеймов: на съезде 1346 года принят королевский статут для Великой Польши (смотри Вислицко-Петроковские статуты 1346-1347 годов), на Сейме 1496 года - Петрковский статут 1496 год. XV-XVI века - время расцвета города. В 1469 году в Пётркуве великий магистр Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн принёс оммаж Казимиру IV, в 1493 году созван первый общепольский Сейм. В 1578-1793 годах место заседания верховного суда для Мазовии и Великой Польши («коронного трибунала»). В период польско-шведской войны 1655-1660 годов и Северной войны 1700-1721 годов захватывался шведскими войсками (1655, 1657, 1702 годы), подвергся значительным разрушениям. С начала XVIII века заселялся выходцами из Германии [немецкое название - Петрикау (Petrikau)]. В 1786 году пострадал от сильного пожара.
По Второму разделу Речи Посполитой (1793 год) вошёл в провинцию Южная Пруссия Прусского королевства. В 1807-1815 годах входил в Калишский департамент Варшавского княжества, в 1815-1837 годах в Калишское воеводство Царства Польского. В 1837-1844 годах уездный центр Калишской губернии, в 1844-1866 годах Варшавской губернии, с 1867 года центр Петроковской губернии. В 1846 году соединён железной дорогой с Варшавой и Веной. В XIX веке переживал бурное индустриальное развитие. Во время Первой мировой войны, в декабре 1914 года, взят австро-венгерскими войсками. В ноябре 1918 года перешёл под контроль польских властей. В 1919-1939, 1946-1975, годах с 1999 года центр повята Лодзинского воеводства. Во время Второй мировой войны, 5 сентября 1939 года, занят германскми войсками, место создания первого еврейского гетто на территории Польши. Освобождён 18 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта. Во 2-й половине XX века сооружены новые предприятия машиностроения, деревообрабатывающей, лёгкой и пищевкусовой промышленности. В 1975-1998 годах центр одноимённого воеводства.
Фортификационные сооружения средневекового Пётркува-Трыбунальски представлены фрагментами городских стен (XIV-XV века) и ренессансным замком короля Сигизмунда I (1512-1519 годы, архитектор Бенедикт из Сандомира; восстановлен в 1668-1671, 1869, 1963-1669 годах; с 1919 года краеведческий музей). На северной окраине города расположен дворец Быковских (XV век; перестроен в 1604 году, реконструирован в 1847 году). На главной Рыночной площади - здания XVII-XVIII веков, перестроенные после пожара 1835 года в стиле классицизма. Собор Святого апостола Иакова (конец XII века, перестроен в XIV веке в готическом стиле), церковь Благовещения Девы Марии (XIV век, восстановлена в XVIII веке), доминиканская церковь Святых Яцека Одровонжа и Доротеи (XIV-XV века, восстановлена после пожаров 1531 и 1643 годов); монастыри - доминиканский с церковью Девы Марии Снежной (1627 год, перестроена в 1882 году, архитектор Ф. Новицкий) и бернардинцев с церковью Воздвижения Креста Господня (1632-1642, 1696 годы); иезуитская церковь Святого Франциска Ксаверия (1695 год); евангелическая церковь Аугсбургского исповедания (1689-1718 годы); Старый иезуитский коллегиум (XVII век, 1736 год) и Новый коллегиум иезуитов и пиаристов (1754-1803 годы); синагоги Малая (1775 год) и Большая (1791-1793 годы, архитектор Д. Фридландер; перестроена в XIX веке; с 1967 года городская библиотека). На улице Ю. Словацкого - церковь Всех Святых (Польской православной церкви; 1844-1847 годы, перестроена в русско-византийском стиле в 1867-1870 годах, архитектор И.В. Штром; с 2007 года - собор), здание окружного суда (1905-1907 годы, Новицкий), а также здания бывшей текстильной мануфактуры (1896 год, архитектор Й. Майхровский), музыкальной школы (так называемый дворец Рудовских; 1899 год), вилла «Ванда» (1904 год, Новицкий) и др. Парк и ботанический сад имени Ю. Понятовского.
Среди вузов - отделение Университета имени Я. Кохановского города Кельце (ведёт историю с 1969 года), Высшая школа торговли; отделения вузов Варшавы и Лодзи. Библиотеки: Городская публичная имени А. Прухника и Педагогическая. Художественная галерея «ODA», галерея «Stary Areszt» (в части зданий бывшей тюрьмы). Филиал театра имени С. Ярача в Лодзи (2006 год). Международный фестиваль искусств «Interakcje» (с 1999 года). Национальный литературный конкурс «О Rubinowᶐ Hortensję» (второй по значимости в Польше после гданьского «Czerwonа Różа»).
С 1965 до конца 1980-х годов Пётркув-Трыбунальски - место проведения крупных женских международных шахматных турниров. Один из гандбольных центров страны.
Пётркув-Трыбунальски - важный производственный узел Лодзинского индустриального района. На базе бывшего комбината тяжёлого машиностроения «Pioma» действуют несколько ныне самостоятельных заводов по производству оборудования для горнодобывающей промышленности, погрузочно-разгрузочной техники, чугунного и стального литья и др. В 1990-2000-е годы созданы предприятия по выпуску литых запчастей для автомобилей, деталей для инвалидных колясок, самокопирующей бумаги, лент для кассовых аппаратов. Деревообрабатывающая, мебельная, стекольная, швейная, трикотажная и пищевкусовая (главным образом мясная и пивоваренная) промышленность. Производство спортинвентаря, в том числе для соревнований по лёгкой атлетике. Пётркув-Трыбунальски - второй после Варшавы логистический узел Польши; действуют крупные складские и распределительные комплексы «ProLogis Park Piotrków» I и II, «Poland Central», шведско-нидерланской компании IKEA и др.