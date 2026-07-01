ПЁТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ

ПЁТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ - город в центре Польши , в Лодзинском воеводстве.

Рас­по­ло­жен на Лод­зин­ской воз­вы­шен­но­сти, на во­до­раз­де­ле Вис­лы и Од­ры. Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший меж­ду­народный аэ­ро­порт - имени В. Рей­мон­та в Лод­зи (в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от Пётркува-Трыбунальски).

По ле­ген­де, ос­но­ван в 1-й половине XII века польским вое­во­дой Пет­ром Вло­сто­ви­цем Ду­ни­ным. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1217 году. В 1260-е годы вклю­чён в Се­радз­ское княжество (с 1339 года в со­ста­ве польских ко­рон­ных зе­мель). К началу XIV века об­ла­дал городскими пра­ва­ми и при­ви­ле­гия­ми (под­твер­жде­ны в 1404 году). При Ка­зи­ми­ре III об­не­сён ка­мен­ны­ми сте­на­ми. С 1-й половины XIV века ме­сто ак­тив­ной еврейской им­ми­гра­ции. Около 1400 года по­стра­дал от силь­но­го по­жа­ра. Важ­ный тор­го­вый и по­ли­тический центр Поль­ши. В середине XIV века - 1567 году ме­сто съез­дов польских фео­да­лов и со­зы­ва сей­мов: на съез­де 1346 года при­нят ко­ро­лев­ский ста­тут для Ве­ли­кой Поль­ши (смотри Вис­лиц­ко-Пет­ро­ков­ские ста­ту­ты 1346-1347 годов), на Сей­ме 1496 года - Пет­рков­ский ста­тут 1496 год. XV-XVI века - вре­мя рас­цве­та го­ро­да. В 1469 году в Пётркуве ве­ли­кий ма­гистр Тев­тон­ско­го ор­де­на Ген­рих фон Плау­эн при­нёс ом­маж Ка­зи­ми­ру IV, в 1493 году со­зван пер­вый об­ще­польский Сейм. В 1578-1793 годах ме­сто за­се­да­ния вер­хов­но­го су­да для Ма­зо­вии и Ве­ли­кой Поль­ши («ко­рон­но­го три­бу­на­ла»). В пе­ри­од поль­ско-шведской вой­ны 1655-1660 годов и Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов за­хва­ты­вал­ся шведскими вой­ска­ми (1655, 1657, 1702 годы), под­верг­ся зна­чительным раз­ру­ше­ни­ям. С начала XVIII века за­се­лял­ся вы­ход­ца­ми из Гер­ма­нии [немецкое название - Пет­ри­кау (Petrikau)]. В 1786 году по­стра­дал от силь­но­го по­жа­ра.

По Второму раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1793 год) во­шёл в провинцию Южная Прус­сия Прус­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1807-1815 годах вхо­дил в Ка­лиш­ский департамент Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва, в 1815-1837 годах в Ка­лиш­ское вое­вод­ст­во Цар­ст­ва Поль­ско­го. В 1837-1844 годах уезд­ный центр Ка­лиш­ской губернии, в 1844-1866 годах Вар­шав­ской губернии, с 1867 года центр Пет­ро­ков­ской губернии. В 1846 году со­еди­нён железной дорогой с Вар­ша­вой и Ве­ной. В XIX веке пе­ре­жи­вал бур­ное ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны, в декабре 1914 года, взят ав­ст­ро-венгерскими вой­ска­ми. В ноябре 1918 года пе­ре­шёл под кон­троль польских вла­стей. В 1919-1939, 1946-1975, годах с 1999 года центр по­вя­та Лод­зин­ско­го вое­вод­ст­ва. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , 5 сентября 1939 года, за­нят германскми вой­ска­ми, ме­сто со­зда­ния пер­во­го еврейского гет­то на тер­ри­то­рии Поль­ши. Ос­во­бо­ж­дён 18 января 1945 года вой­ска­ми 1-го Украинского фрон­та. Во 2-й половине XX века со­ору­же­ны но­вые пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вкусовой промышленности. В 1975-1998 годах центр од­но­имённого вое­вод­ст­ва.

Фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния средневекового Пётркува-Трыбунальски пред­став­ле­ны фраг­мен­та­ми городских стен (XIV-XV века) и ре­нес­санс­ным зам­ком ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I (1512-1519 годы, архитектор Бе­не­дикт из Сан­до­ми­ра; вос­ста­нов­лен в 1668-1671, 1869, 1963-1669 годах; с 1919 года крае­ведческий му­зей). На северной ок­раи­не го­ро­да рас­по­ло­жен дво­рец Бы­ков­ских (XV век; пе­ре­стро­ен в 1604 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1847 году). На главной Ры­ноч­ной площади - зда­ния XVII-XVIII веков, пе­ре­стро­ен­ные по­сле по­жа­ра 1835 года в сти­ле клас­си­циз­ма. Со­бор Святого апо­сто­ла Иа­ко­ва (конец XII века, пе­ре­стро­ен в XIV веке в го­тическом сти­ле), церковь Бла­го­ве­ще­ния Де­вы Ма­рии (XIV век, вос­ста­нов­ле­на в XVIII веке), до­ми­ни­кан­ская церковь Свя­тых Яце­ка Од­ро­вон­жа и До­ро­теи (XIV-XV века, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ров 1531 и 1643 годов); мо­на­сты­ри - до­ми­ни­кан­ский с церковью Де­вы Ма­рии Снеж­ной (1627 год, пе­ре­строе­на в 1882 году, архитектор Ф. Но­виц­кий) и бер­нар­дин­цев с церковью Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (1632-1642, 1696 годы); ие­зу­ит­ская церковь Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1695 год); еван­ге­лическая церковь Аугс­бург­ско­го ис­по­ве­да­ния (1689-1718 годы); Ста­рый иезу­ит­ский кол­ле­ги­ум (XVII век, 1736 год) и Но­вый кол­ле­ги­ум ие­зуи­тов и пиа­ри­стов (1754-1803 годы); си­на­го­ги Ма­лая (1775 год) и Боль­шая (1791-1793 годы, архитектор Д. Фрид­лан­дер; пе­ре­строе­на в XIX веке; с 1967 года городская библиотека). На улице Ю. Сло­вац­ко­го - церковь Всех Свя­тых (Поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви; 1844-1847 годы, пе­ре­строе­на в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле в 1867-1870 годах, архитектор И.В. Штром; с 2007 года - со­бор), зда­ние ок­руж­но­го су­да (1905-1907 годы, Но­виц­кий), а так­же зда­ния бывшей тек­стиль­ной ма­ну­фак­ту­ры (1896 год, архитектор Й. Майх­ров­ский), музыкальной шко­лы (так называемый дво­рец Ру­дов­ских; 1899 год), вил­ла «Ван­да» (1904 год, Но­виц­кий) и др. Парк и бо­та­нический сад имени Ю. По­ня­тов­ско­го.

Сре­ди ву­зов - от­де­ле­ние Университета имени Я. Ко­ха­нов­ско­го города Кель­це (ведёт ис­то­рию с 1969 года), Выс­шая шко­ла тор­гов­ли; от­де­ле­ния ву­зов Вар­ша­вы и Лод­зи. Библиотеки: Городская пуб­лич­ная имени А. Прух­ни­ка и Пе­да­го­ги­че­ская. Ху­дожественная га­ле­рея «ODA», га­ле­рея «Stary Areszt» (в час­ти зда­ний бывшей тюрь­мы). Фи­ли­ал те­ат­ра имени С. Яра­ча в Лод­зи (2006 год). Меж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств «Inter­akcje» (с 1999 года). Национальный литературный кон­курс «О Ru­bi­no­wᶐ Hortensję» (вто­рой по зна­чи­мо­сти в Поль­ше по­сле гдань­ско­го «Czerwonа Różа»).

С 1965 до конца 1980-х годов Пётркув-Трыбунальски - ме­сто про­ве­де­ния круп­ных жен­ских ме­ж­ду­народных шах­мат­ных тур­ни­ров. Один из ганд­боль­ных цен­тров стра­ны.

Пётркув-Трыбунальски - важ­ный про­из­водственный узел Лод­зин­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го района. На ба­зе бывшего ком­би­на­та тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния «Pioma» дей­ст­ву­ют несколько ны­не са­мо­сто­ятельных за­во­дов по про­изводству обо­ру­до­ва­ния для гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, по­гру­зоч­но-раз­гру­зоч­ной тех­ни­ки, чу­гун­но­го и сталь­но­го ли­тья и др. В 1990-2000-е годы соз­да­ны пред­при­ятия по вы­пус­ку ли­тых зап­ча­стей для ав­то­мо­би­лей, де­та­лей для ин­ва­лид­ных ко­ля­сок, са­мо­ко­пи­рую­щей бу­ма­ги, лент для кас­со­вых ап­па­ра­тов. Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, ме­бель­ная, сте­коль­ная, швей­ная, три­ко­таж­ная и пи­ще­вку­со­вая (главным образом мяс­ная и пи­во­ва­рен­ная) промышленность. Про­изводство спорт­ин­вен­та­ря, в том числе для со­рев­но­ва­ний по лёг­кой ат­ле­ти­ке. Пётркув-Трыбунальски - вто­рой по­сле Вар­ша­вы ло­ги­стический узел Поль­ши; дей­ст­ву­ют круп­ные склад­ские и рас­пре­де­лительные ком­плек­сы «ProLogis Park Piotrków» I и II, «Poland Central», шведско-ни­дерланской ком­па­нии IKEA и др.

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