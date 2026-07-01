ПЕТРКОВСКИЙ СТАТУТ

ПЕТРКОВСКИЙ СТАТУТ 1496 ГОДА - комплекс польских законодательных актов, принятых 1 июня на Сейме в Петркове.

Об­су­ж­дал­ся в пе­ри­од под­го­тов­ки вой­ны с Мол­да­ви­ей, для ус­пе­ха в ко­то­рой польскому ко­ро­лю Яну Ольб­рах­ту не­об­хо­ди­мо бы­ло за­ру­чить­ся под­держ­кой шлях­ты. Ряд по­ло­же­ний Петрковского статута на­прав­лен на ос­лаб­ле­ние по­ли­тической ро­ли го­ро­дов, в ко­то­рых шлях­та ви­де­ла по­тен­ци­аль­ных со­юз­ни­ков мо­нар­хической вла­сти. Петрковский статут за­пре­тил го­ро­жа­нам при­об­ре­тать и иметь зе­мель­ную соб­ст­вен­ность; за­ни­мать выс­шие цер­ков­ные долж­но­сти; ог­ра­ни­чил дос­туп к долж­но­стям в ка­пи­ту­лах (не бо­лее трёх); су­зил юрис­дик­цию городских и сель­ско­го су­дов, рас­ши­рив при этом пра­ва до­ми­ни­аль­но­го су­да по­ме­щи­ка, в том числе по дол­го­вым спо­рам ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и го­ро­жа­на­ми.

Петрковский статут уси­лил лич­ное за­кре­по­ще­ние кре­сть­ян, ог­ра­ни­чив пра­во пе­ре­хо­да из од­ной де­рев­ни в дру­гую (не бо­лее од­но­го кре­сть­я­ни­на в год) или пе­ре­ез­да в го­род. Ого­ва­ри­вал­ся за­прет вы­хо­да во вре­мя убор­ки уро­жая, что осо­бен­но ущем­ля­ло кре­сть­ян Ма­зо­вии, ухо­див­ших в это вре­мя го­да в Прус­сию и ос­тав­ляв­ших шлях­ту без ра­бот­ни­ков и при­слу­ги. В Петрковском статуте был под­твер­ждён ряд по­ло­же­ний Варт­ско­го ста­ту­та 1423 года: ос­во­бо­ж­де­ние шлях­ты от та­мо­жен­ных оп­лат, пра­во вое­вод ус­та­нав­ли­вать в го­ро­дах макс. прей­ску­рант цен на ре­мес­лен­ные то­ва­ры.

Счи­та­лось, что Петрковский статут пре­дос­та­вил шлях­те ис­клю­чительное пра­во про­изводства и про­да­жи на рын­ке ал­ко­голь­ных на­пит­ков (так называемое пра­во про­пи­на­ции). Од­на­ко, как по­ка­зал М. Боб­жинь­ский, по­ста­нов­ле­ние Петрковского статута бы­ло на­прав­ле­но про­тив дей­ст­вий ста­рост, пы­тав­ших­ся ог­ра­ни­чить вы­пуск ал­ко­голь­ной про­дук­ции в име­ни­ях шлях­ты и кре­сть­ян (со­лты­сов). Петрковский статут ос­во­бо­дил реч­ную тор­гов­лю от та­мо­жен­ных вы­плат, взи­мав­ших­ся в пер­вую оче­редь в поль­зу То­ру­ни и Гдань­ска. Ряд по­ло­же­ний Петрковского статута пре­ду­смат­ри­вал су­ро­вые ме­ры на­ка­за­ния за бро­дяж­ни­че­ст­во и пре­сту­п­ле­ния , на­ру­шав­шие об­ществ. спо­кой­ст­вие и по­ря­док.

Хо­тя Петрковский статут не да­вал шлях­те но­вых при­ви­ле­гий (по срав­не­нию с имев­ши­ми­ся Поне­шав­ским ста­ту­там 1454 года), он ухуд­шил пра­во­вое по­ло­же­ние не­при­ви­ле­ги­ро­ван­ных со­сло­вий (го­ро­жан и кре­сть­ян­ст­ва).

Ис­точники:

Leges statuta, constitutiones, privi­legia Regni Poloniae...: Volumina legum. Petersburg; Kraków, 1859. Vol. 1.

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