ПЕТРКОВСКИЙ СТАТУТ
ПЕТРКОВСКИЙ СТАТУТ 1496 ГОДА - комплекс польских законодательных актов, принятых 1 июня на Сейме в Петркове.
Обсуждался в период подготовки войны с Молдавией, для успеха в которой польскому королю Яну Ольбрахту необходимо было заручиться поддержкой шляхты. Ряд положений Петрковского статута направлен на ослабление политической роли городов, в которых шляхта видела потенциальных союзников монархической власти. Петрковский статут запретил горожанам приобретать и иметь земельную собственность; занимать высшие церковные должности; ограничил доступ к должностям в капитулах (не более трёх); сузил юрисдикцию городских и сельского судов, расширив при этом права доминиального суда помещика, в том числе по долговым спорам между крестьянами и горожанами.
Петрковский статут усилил личное закрепощение крестьян, ограничив право перехода из одной деревни в другую (не более одного крестьянина в год) или переезда в город. Оговаривался запрет выхода во время уборки урожая, что особенно ущемляло крестьян Мазовии, уходивших в это время года в Пруссию и оставлявших шляхту без работников и прислуги. В Петрковском статуте был подтверждён ряд положений Вартского статута 1423 года: освобождение шляхты от таможенных оплат, право воевод устанавливать в городах макс. прейскурант цен на ремесленные товары.
Считалось, что Петрковский статут предоставил шляхте исключительное право производства и продажи на рынке алкогольных напитков (так называемое право пропинации). Однако, как показал М. Бобжиньский, постановление Петрковского статута было направлено против действий старост, пытавшихся ограничить выпуск алкогольной продукции в имениях шляхты и крестьян (солтысов). Петрковский статут освободил речную торговлю от таможенных выплат, взимавшихся в первую очередь в пользу Торуни и Гданьска. Ряд положений Петрковского статута предусматривал суровые меры наказания за бродяжничество и преступления, нарушавшие обществ. спокойствие и порядок.
Хотя Петрковский статут не давал шляхте новых привилегий (по сравнению с имевшимися Понешавским статутам 1454 года), он ухудшил правовое положение непривилегированных сословий (горожан и крестьянства).
Источники:
Leges statuta, constitutiones, privilegia Regni Poloniae...: Volumina legum. Petersburg; Kraków, 1859. Vol. 1.