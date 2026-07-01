ПЕТРИ ОЛАУС

ПЕТРИ ОЛАУС - Шведский религиозный деятель, писатель, историк.

Из се­мьи куз­не­ца. Окон­чил университеты в Уп­пса­ле, Лейп­ци­ге (1516 год) и Вит­тен­бер­ге (1518 год). Во вре­мя учё­бы сбли­зил­ся с М. Лю­те­ром и Ф. Ме­лан­хтоном. В 1519 году вер­нул­ся в Шве­цию, стал ра­бо­тать сек­ре­та­рём епископа Стрен­гер­са и про­по­ве­до­вать идеи Ре­фор­ма­ции . В 1520 году ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны. В 1523 году сбли­зил­ся с ко­ро­лём Гус­та­вом I Ва­зой, в 1524 году на­зна­чен его сек­ре­та­рём в городском со­ве­те Сток­голь­ма, что по­зво­ли­ло Петри ак­тив­но рас­про­стра­нять свои идеи о ре­фор­ми­ро­ва­нии Церк­ви в ду­хе лю­те­ран­ст­ва. В октябре 1524 года по об­ви­не­нию в ере­си от­лу­чён от Церк­ви ка­пи­ту­лом Уп­псаль­ско­го со­бо­ра (бла­го­да­ря под­держ­ке ко­ро­ля ре­ше­ние не бы­ло при­ве­де­но в дей­ст­вие). В 1525 году пер­вым из шведских свя­щен­ни­ков же­нил­ся.

По­сле объ­яв­ле­ния Шве­ции лю­те­ран­ской стра­ной (1531 год) на­зна­чен канц­ле­ром Гус­та­ва I Ва­зы (до 1533 года). За­нимал­ся раз­ра­бот­кой за­ко­но­да­тель­ст­ва, свя­зан­но­го с вве­де­ни­ем но­вых ре­лигозных норм. К 1539 году от­но­ше­ния ме­ж­ду ко­ро­лём и Петри, вы­сту­пав­шим за са­мо­стоя­тель­ность Церк­ви по от­но­ше­нию к ко­ро­лев­ской вла­сти, ос­лож­ни­лись. В 1540 году по ре­зуль­та­там су­деб­но­го про­цес­са в Эреб­ру вме­сте с другими вид­ным дея­те­лем шведском Ре­фор­ма­ции Лау­рен­тиу­сом Ан­д­реэ (Ан­д­ре) при­го­во­рён к смер­ти (под пред­ло­гом не­до­не­се­ния све­де­ний о за­го­во­ре про­тив ко­ро­ля, по­лу­чен­ных на ис­по­ве­ди). Вско­ре по­ми­ло­ван, смерт­ный при­го­вор за­ме­нён вы­со­ким де­неж­ным штра­фом. В 1542 году на­зна­чен ин­спек­то­ром школ Сток­голь­ма. С 1543 года до кон­ца жиз­ни - на­стоя­тель главного со­бо­ра Шве­ции - церк­ви Святого Ни­ко­лая в Сток­голь­ме, в ко­то­рой и был по­хо­ро­нен. В 1898 году пе­ред ней был ус­та­нов­лен па­мят­ник Петри (скульп­тор Т. Лунд­берг).

В конце 1520-х годов Петри соз­дал свои пер­вые ост­ро­по­ле­мические со­чи­не­ния, на­прав­лен­ные про­тив ка­то­лических дея­те­лей шведской Церк­ви. При­ни­мал (совместно с бра­том) ак­тив­ное уча­стие в пе­ре­во­де на шведский язык Но­во­го За­ве­та (издан в 1526 году), а позд­нее - всей Биб­лии [так называемые Биб­лии Гус­та­ва Ва­сы (Ва­зы), изданы в 1541 году]. Со­став­лен­ный Петри сборник «Швед­ские пес­ни» («Swenska songer eller wijsor», 1526 год, до­пол­нен­ные из­да­ния 1530 и 1536 годов) по­слу­жил об­раз­цом для по­сле­дую­щих про­тес­тант­ских сборников псал­мов .

В 1540-х годах Петри за­кон­чил «Швед­скую хро­ни­ку» («En swensk crö­ni­ka»; ра­бо­тал над ней с 1530-х годов, опубликована в 1818 году, русский перевод 2012 года) - пер­вую обоб­щаю­щую ис­то­рию Шве­ции, на­пи­сан­ную с при­вле­че­ни­ем кри­ти­че­ски про­ана­ли­зи­ро­ван­ных ар­хив­ных ис­точ­ни­ков. Мо­раль­ная по­зи­ция Петри, осу­ж­де­ние ти­ра­нической вла­сти, на­шед­шее вы­ра­же­ние так­же в его чрез­мер­но сме­лых цер­ков­ных про­по­ве­дях, вы­зва­ли рез­кое не­до­воль­ст­во Гус­та­ва I Ва­зы, за­пре­тив­ше­го пуб­ли­ка­цию «Швед­ской хро­ни­ки». Петри при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во пер­вой шведской школь­ной дра­мы на биб­лей­ский сю­жет «Ко­ме­дии о То­вии» («Tobie comedia», опубликована ано­ним­но в 1550). Петри по­свя­ще­на пье­са А. Стринд­бер­га «Мес­тер Улуф».

Млад­ший брат Петри - Лау­рен­ти­ус (1499 - 26 октября 1573 года), шведский ре­лигиозный дея­тель, один из ини­циа­то­ров Ре­фор­ма­ции. В 1531 году на­зна­чен ко­ро­лём пер­вым еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ским ар­хи­епи­ско­пом в Шве­ции. За­щи­щал ав­то­но­мию Церк­ви от ра­ди­каль­ных идей Гус­та­ва I Ва­зы (от­ме­на епи­ско­па­та и др.), но в спо­рах, воз­ник­ших по во­про­су о ро­ли ко­ро­ля в цер­ков­ных де­лах, уча­стия не при­ни­мал. В 1540 году был вы­ну­ж­ден под­дер­жать вы­не­се­ние смерт­но­го при­го­во­ра сво­ему бра­ту. В 1542 году же­нил­ся на двою­род­ной се­ст­ре ко­ро­ля Шве­ции Ели­за­ве­те Дит­рик­сдот­тер и стал пер­вым в Шве­ции же­на­тым ар­хи­епи­ско­пом. Ав­тор ря­да по­ле­мических бо­го­слов­ских тру­дов, в 1571 году из­дал Ус­тав Церк­ви Шве­ции, близ­кий по ду­ху воз­зре­ни­ям сто­рон­ни­ков Ме­лан­хто­на .

Сочинения:

Samlade skrifter. Uppsala, 1914–1917. Bd 1–4.