ПЕТРИ ОЛАУС
ПЕТРИ ОЛАУС - Шведский религиозный деятель, писатель, историк.
Из семьи кузнеца. Окончил университеты в Уппсале, Лейпциге (1516 год) и Виттенберге (1518 год). Во время учёбы сблизился с М. Лютером и Ф. Меланхтоном. В 1519 году вернулся в Швецию, стал работать секретарём епископа Стренгерса и проповедовать идеи Реформации. В 1520 году рукоположен в диаконы. В 1523 году сблизился с королём Густавом I Вазой, в 1524 году назначен его секретарём в городском совете Стокгольма, что позволило Петри активно распространять свои идеи о реформировании Церкви в духе лютеранства. В октябре 1524 года по обвинению в ереси отлучён от Церкви капитулом Уппсальского собора (благодаря поддержке короля решение не было приведено в действие). В 1525 году первым из шведских священников женился.
После объявления Швеции лютеранской страной (1531 год) назначен канцлером Густава I Вазы (до 1533 года). Занимался разработкой законодательства, связанного с введением новых религозных норм. К 1539 году отношения между королём и Петри, выступавшим за самостоятельность Церкви по отношению к королевской власти, осложнились. В 1540 году по результатам судебного процесса в Эребру вместе с другими видным деятелем шведском Реформации Лаурентиусом Андреэ (Андре) приговорён к смерти (под предлогом недонесения сведений о заговоре против короля, полученных на исповеди). Вскоре помилован, смертный приговор заменён высоким денежным штрафом. В 1542 году назначен инспектором школ Стокгольма. С 1543 года до конца жизни - настоятель главного собора Швеции - церкви Святого Николая в Стокгольме, в которой и был похоронен. В 1898 году перед ней был установлен памятник Петри (скульптор Т. Лундберг).
В конце 1520-х годов Петри создал свои первые острополемические сочинения, направленные против католических деятелей шведской Церкви. Принимал (совместно с братом) активное участие в переводе на шведский язык Нового Завета (издан в 1526 году), а позднее - всей Библии [так называемые Библии Густава Васы (Вазы), изданы в 1541 году]. Составленный Петри сборник «Шведские песни» («Swenska songer eller wijsor», 1526 год, дополненные издания 1530 и 1536 годов) послужил образцом для последующих протестантских сборников псалмов.
В 1540-х годах Петри закончил «Шведскую хронику» («En swensk crönika»; работал над ней с 1530-х годов, опубликована в 1818 году, русский перевод 2012 года) - первую обобщающую историю Швеции, написанную с привлечением критически проанализированных архивных источников. Моральная позиция Петри, осуждение тиранической власти, нашедшее выражение также в его чрезмерно смелых церковных проповедях, вызвали резкое недовольство Густава I Вазы, запретившего публикацию «Шведской хроники». Петри приписывается авторство первой шведской школьной драмы на библейский сюжет «Комедии о Товии» («Tobie comedia», опубликована анонимно в 1550). Петри посвящена пьеса А. Стриндберга «Местер Улуф».
Младший брат Петри - Лаурентиус (1499 - 26 октября 1573 года), шведский религиозный деятель, один из инициаторов Реформации. В 1531 году назначен королём первым евангелическо-лютеранским архиепископом в Швеции. Защищал автономию Церкви от радикальных идей Густава I Вазы (отмена епископата и др.), но в спорах, возникших по вопросу о роли короля в церковных делах, участия не принимал. В 1540 году был вынужден поддержать вынесение смертного приговора своему брату. В 1542 году женился на двоюродной сестре короля Швеции Елизавете Дитриксдоттер и стал первым в Швеции женатым архиепископом. Автор ряда полемических богословских трудов, в 1571 году издал Устав Церкви Швеции, близкий по духу воззрениям сторонников Меланхтона.
Сочинения:
Samlade skrifter. Uppsala, 1914–1917. Bd 1–4.