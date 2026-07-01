ПЕТРИ ЭГОН
ПЕТРИ ЭГОН - немецкий пианист и педагог.
По происхождению голландец. Игре на фортепиано учился у Р. Бухмайера и Т. Карреньо, с 1901 года в Веймаре посещал мастер-классы Ф. Бузони. С начала 1900-х годов свыше 50 лет концертировал во многих странах мира, в том числе неоднократно в СССР (с 1923 года). Преподавал в Манчестерском музыкальном колледже (1905-1911 годы), Базельской консерватории, в 1921-1925 годах в Высшей школе музыки в Берлине, с 1925 года вёл летние музыкальные курсы в Закопане (Польша).
С 1939 года жил в США, в 1940-1946 годах преподавал в Корнеллском университете в Итаке (штат Нью-Йорк), с 1947 года - в Миллс-колледже в Окленде (штат Калифорния) и в Консерватории Сан-Франциско. Среди учеников - Э. Уайлд, Дж. Огдон. Последователь художественных принципов Бузони, особенно в исполнении сочинений И.С. Баха (с 1914 года совместно с Бузони редактировал издания его клавирных сочинений) и Ф. Листа; неоднократно выступал с Бузони в фп. дуэте. Обладал мощной фортепианной техникой и плотным полнозвучным туше, в трактовках Петри преобладало интеллектуальное начало. Тонкий интерпретатор фортепианных сочинений Л. ван Бетховена и И. Брамса (многочисленные звукозаписи).