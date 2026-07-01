ПЕТРИ ЭГОН

ПЕТРИ ЭГОН - немецкий пианист и педагог.

По про­ис­хо­ж­де­нию гол­лан­дец. Иг­ре на фортепиано учил­ся у Р. Бух­май­е­ра и Т. Кар­ре­ньо, с 1901 года в Вей­ма­ре по­се­щал мас­тер-клас­сы Ф. Бу­зо­ни. С начала 1900-х годов свыше 50 лет кон­цер­ти­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра, в том числе не­од­но­крат­но в СССР (с 1923 года). Пре­по­да­вал в Ман­че­стер­ском музыкальном кол­лед­же (1905-1911 годы), Ба­зель­ской консерватории, в 1921-1925 годах в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не, с 1925 года вёл лет­ние музыкальные кур­сы в За­ко­па­не (Поль­ша).

С 1939 года жил в США, в 1940-1946 годах пре­по­да­вал в Кор­нелл­ском университете в Ита­ке (штат Нью-Йорк), с 1947 года - в Миллс-кол­лед­же в Ок­лен­де (штат Ка­ли­фор­ния) и в Консерватории Сан-Фран­ци­ско. Сре­ди уче­ни­ков - Э. Уайлд, Дж. Огдон. По­сле­до­ва­тель ху­дожественных прин­ци­пов Бу­зо­ни, осо­бен­но в ис­пол­не­нии со­чи­не­ний И.С. Ба­ха (с 1914 года совместно с Бу­зо­ни ре­дак­ти­ро­вал из­да­ния его кла­вир­ных со­чи­не­ний) и Ф. Лис­та ; не­од­но­крат­но вы­сту­пал с Бу­зо­ни в фп. дуэ­те. Об­ла­дал мощ­ной фортепианной тех­никой и плот­ным пол­но­звуч­ным ту­ше, в трак­тов­ках Петри пре­об­ла­да­ло ин­тел­лек­ту­аль­ное на­ча­ло. Тон­кий ин­тер­пре­та­тор фортепианных со­чи­не­ний Л. ван Бет­хо­ве­на и И. Брам­са (мно­го­численные зву­ко­за­пи­си).