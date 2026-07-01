ПЕТРИ БЕРНГАРД ЭДУАРДОВИЧ

ПЕТРИ БЕРНГАРД ЭДУАРДОВИЧ - российский этнограф и антрополог, археолог и краевед.

По­то­мок О. Пет­ри, сын Э.Ю. Пет­ри. Окон­чил ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1910 год). В 1910-1917 годах со­труд­ник Му­зея ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии. В 1912, 1913 и 1916 годах пред­при­нял ар­хео­ло­гические рас­коп­ки в При­бай­ка­лье, ан­тро­по­ло­гическое и эт­но­гра­фическое ис­сле­до­ва­ние бу­рят.

С 1918 года профессор ка­фед­ры ис­то­рии пер­во­быт­ной куль­ту­ры на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Ир­кут­ско­го университета. Соз­дал ир­кут­скую шко­лу си­би­ре­ве­де­ния (сре­ди его уче­ни­ков - Г.Ф. Де­бец, А.П. Ок­лад­ни­ков, М.М.Ге­ра­си­мов и др.; при уча­стии Петри от­кры­та па­лео­ли­тическая сто­ян­ка Маль­та). В 1925-1930 годах ис­сле­до­вал то­фа­ла­ров, окин­ских сой­о­тов, ту­ту­ро-оче­уль­ских и ви­ти­мо-олёк­мин­ских эвен­ков.

В экс­пе­ди­ци­ях при­ме­ня­лись раз­ра­бо­тан­ные Петри и его со­труд­ни­ка­ми про­грам­мы сплош­но­го ар­хео­ло­гического, эт­но­гра­фического, ан­тро­по­ло­гического, ме­ди­цин­ско­го и ста­ти­стического ис­сле­до­ва­ния края. В 1922-1924 годах председатель эт­но­ло­гической сек­ции Восточно-Си­бир­ско­го от­де­ла РГО. С 1935 года член-корреспондент Английского ан­тро­по­ло­гического общества. В 1937 году аре­сто­ван (так называемое де­ло «немецких спе­циа­ли­стов» и «пан­мон­го­ли­стов») и при­го­во­рён к рас­стре­лу. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1959 году.

Сочинения :

Си­бир­ский па­лео­лит. Ир­кутск, 1927;

Эт­но­гра­фи­че­ские ис­сле­до­ва­ния сре­ди ма­лых на­ро­дов в Вос­точ­ных Сая­нах. Ир­кутск, 1927;

Да­ле­кое про­шлое При­бай­ка­лья. 2-е изд. Ир­кутск, 1928.