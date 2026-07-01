ПЕТРИ БЕРНГАРД ЭДУАРДОВИЧ
ПЕТРИ БЕРНГАРД ЭДУАРДОВИЧ - российский этнограф и антрополог, археолог и краевед.
Потомок О. Петри, сын Э.Ю. Петри. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1910 год). В 1910-1917 годах сотрудник Музея антропологии и этнографии. В 1912, 1913 и 1916 годах предпринял археологические раскопки в Прибайкалье, антропологическое и этнографическое исследование бурят.
С 1918 года профессор кафедры истории первобытной культуры на историко-филологическом факультете Иркутского университета. Создал иркутскую школу сибиреведения (среди его учеников - Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников, М.М.Герасимов и др.; при участии Петри открыта палеолитическая стоянка Мальта). В 1925-1930 годах исследовал тофаларов, окинских сойотов, тутуро-очеульских и витимо-олёкминских эвенков.
В экспедициях применялись разработанные Петри и его сотрудниками программы сплошного археологического, этнографического, антропологического, медицинского и статистического исследования края. В 1922-1924 годах председатель этнологической секции Восточно-Сибирского отдела РГО. С 1935 года член-корреспондент Английского антропологического общества. В 1937 году арестован (так называемое дело «немецких специалистов» и «панмонголистов») и приговорён к расстрелу. Реабилитирован в 1959 году.
Сочинения:
Сибирский палеолит. Иркутск, 1927;
Этнографические исследования среди малых народов в Восточных Саянах. Иркутск, 1927;
Далекое прошлое Прибайкалья. 2-е изд. Иркутск, 1928.