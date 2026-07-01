ПЕТРЕЙ ДЕ ЕРЛЕЗУНДА

ПЕТРЕЙ ДЕ ЕРЛЕЗУНДА - Пётр, Пер Персон, шведский дипломат, автор сочинений о России.

Сын свя­щен­но­слу­жи­те­ля. Учил­ся в Мар­бург­ском университете (1591-1593 годы). Слу­жил в лич­ной кан­це­ля­рии сё­дер­ман­ланд­ско­го гер­цо­га Кар­ла (с 1604 года шведский ко­роль Карл IX ), поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом и до­ве­ри­ем.

В 1601-1605 годах жил в Мо­ск­ве (по од­ной из вер­сий, под ви­дом вра­ча); в даль­ней­шем не­од­но­крат­но по­се­щал Русское государство с ди­пло­ма­тическими мис­сия­ми. Об­щал­ся с ли­ца­ми из ок­ру­же­ния Лже­дмит­рия I , с М.Ф.На­гой, по­сад­ским на­се­ле­ни­ем Мо­ск­вы, ино­стран­ца­ми (в том числе с немецким вра­чом К. Фид­ле­ром, лю­те­ран­ским пас­то­ром М. Бе­ром и его тес­тем К. Бус­со­вым, воз­мож­но, с И. Мас­сой). Со­би­рал све­де­ния для шведского пра­ви­тель­ст­ва.

До­ста­вил ца­рю Ва­си­лию Ива­но­ви­чу Шуй­ско­му гра­мо­ту Кар­ла IX с пред­ло­же­ни­ем за­клю­чить русско-шведский союз про­тив Ре­чи По­спо­ли­той (1608 год; на­зна­чен гон­цом в 1607 году). Со­про­во­ж­дал в Мо­ск­ву шведский вспо­мо­гательный кор­пус Я.П. Де­ла­гар­ди (1609-1610 годы), в Сток­гольм - по­соль­ст­во нов­город­цев, при­быв­шее для пе­ре­го­во­ров об из­бра­нии од­но­го из сы­но­вей Кар­ла IX на русский пре­стол (1612 год; пре­тен­ден­том стал гер­цог сё­дер­ман­ланд­ский Карл Фи­липп, млад­ший брат но­во­го шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа). По­слан Кар­лом IX для встре­чи с Лже­дмит­ри­ем III (1611 год; совместно с по­сту­пив­шим на шведскую служ­бу Ф.Г. Ами­но­вым).

Ав­тор двух со­чи­не­ний о Рос­сии - «До­сто­вер­ная и прав­ди­вая ре­ля­ция о не­ко­то­рых со­бы­ти­ях, ко­то­рые в ис­тек­шие го­ды про­изош­ли в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Мос­ко­вии…» (из­да­на в 1608 году на шведском языке; на русском языке - в 1976 году), «Ис­то­рия о ве­ли­ком кня­же­ст­ве Мо­с­ков­ском…» (опубликована на шведском языке в 1615 году, на немецком языке с до­пол­не­ния­ми и ис­прав­ле­ния­ми в 1620 году; в Рос­сии впер­вые - на немецком языке в 1851 году, в пе­ре­во­де на русский язык в 1867 году; по­след­нее издание - в книге «О на­ча­ле войн и смут в Мос­ко­вии», 1997 год).

По­ла­гал, что царь Бо­рис Фё­до­ро­вич Го­ду­нов (в го­ды его цар­ст­во­ва­ния Петрей де Ерлезунда на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве) яко­бы от­дал при­каз об убий­ст­ве ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча . До­ка­зы­вал факт са­мо­зван­ст­ва Лже­дмит­рия I, по­до­з­ре­вал его в на­ме­ре­нии на­чать вой­ну про­тив Шве­ции. Пи­сал об ока­за­нии Лже­дмит­рию I фи­нан­со­вой и во­енной по­мо­щи со сто­ро­ны па­пы­ Рим­ско­го, ор­де­на ие­зуи­тов и польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, объ­яс­нял это их стрем­ле­ни­ем ис­ко­ре­нить в Рос­сии пра­во­сла­вие, а рус­ских сде­лать «ра­ба­ми по­ля­ков». Счи­тал име­на нов­го­род­ско­го князя Рю­ри­ка и его ле­ген­дар­ных брать­ев кня­зей Си­не­уса и Тру­во­ра ис­пор­чен­ны­ми швед­ски­ми, а ва­ря­гов - вы­ход­ца­ми из Шве­ции. На­де­лил не­га­тив­ны­ми чер­та­ми не толь­ко русских ца­рей Ива­на IV Ва­силь­е­вича Гроз­но­го и его сы­на Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, но и русский на­род.

Сочинения :

Een kort och nyttigh chrönica om alla Swerikis och Göthis konungar... Stockh., 1611.