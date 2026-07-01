ПЕТРЕЙ ДЕ ЕРЛЕЗУНДА
ПЕТРЕЙ ДЕ ЕРЛЕЗУНДА - Пётр, Пер Персон, шведский дипломат, автор сочинений о России.
Сын священнослужителя. Учился в Марбургском университете (1591-1593 годы). Служил в личной канцелярии сёдерманландского герцога Карла (с 1604 года шведский король Карл IX), пользовался его покровительством и доверием.
В 1601-1605 годах жил в Москве (по одной из версий, под видом врача); в дальнейшем неоднократно посещал Русское государство с дипломатическими миссиями. Общался с лицами из окружения Лжедмитрия I, с М.Ф.Нагой, посадским населением Москвы, иностранцами (в том числе с немецким врачом К. Фидлером, лютеранским пастором М. Бером и его тестем К. Буссовым, возможно, с И. Массой). Собирал сведения для шведского правительства.
Доставил царю Василию Ивановичу Шуйскому грамоту Карла IX с предложением заключить русско-шведский союз против Речи Посполитой (1608 год; назначен гонцом в 1607 году). Сопровождал в Москву шведский вспомогательный корпус Я.П. Делагарди (1609-1610 годы), в Стокгольм - посольство новгородцев, прибывшее для переговоров об избрании одного из сыновей Карла IX на русский престол (1612 год; претендентом стал герцог сёдерманландский Карл Филипп, младший брат нового шведского короля Густава II Адольфа). Послан Карлом IX для встречи с Лжедмитрием III (1611 год; совместно с поступившим на шведскую службу Ф.Г. Аминовым).
Автор двух сочинений о России - «Достоверная и правдивая реляция о некоторых событиях, которые в истекшие годы произошли в Великом княжестве Московии…» (издана в 1608 году на шведском языке; на русском языке - в 1976 году), «История о великом княжестве Московском…» (опубликована на шведском языке в 1615 году, на немецком языке с дополнениями и исправлениями в 1620 году; в России впервые - на немецком языке в 1851 году, в переводе на русский язык в 1867 году; последнее издание - в книге «О начале войн и смут в Московии», 1997 год).
Полагал, что царь Борис Фёдорович Годунов (в годы его царствования Петрей де Ерлезунда находился в Москве) якобы отдал приказ об убийстве царевича Дмитрия Ивановича. Доказывал факт самозванства Лжедмитрия I, подозревал его в намерении начать войну против Швеции. Писал об оказании Лжедмитрию I финансовой и военной помощи со стороны папы Римского, ордена иезуитов и польского короля Сигизмунда III, объяснял это их стремлением искоренить в России православие, а русских сделать «рабами поляков». Считал имена новгородского князя Рюрика и его легендарных братьев князей Синеуса и Трувора испорченными шведскими, а варягов - выходцами из Швеции. Наделил негативными чертами не только русских царей Ивана IV Васильевича Грозного и его сына Фёдора Ивановича, но и русский народ.
Сочинения:
Een kort och nyttigh chrönica om alla Swerikis och Göthis konungar... Stockh., 1611.