ПЕТРЕСКУ КАМИЛ

ПЕТРЕСКУ КАМИЛ - Румынский писатель, член Академии Румынской Народной Республики.

Учил­ся в Бу­ха­ре­ст­ском университете (1913-1916 годы); в 1916-1918 годах уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не . В по­сле­во­ен­ные го­ды ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем и жур­на­ли­стом в Ти­ми­шоа­ре; ос­но­вал несколкьо литературно-ху­дожественных жур­на­лов. В 1918 году вер­нул­ся в Бу­ха­рест; с 1939 года ди­рек­тор Национального те­ат­ра. Пе­ча­тал­ся как пуб­ли­цист с 1914 года. Ав­тор драм «Иг­ра фей» («Jocul ielelor», 1916-1918 годы), «Ве­не­ци­ан­ское дей­ст­во» («Act venețian», 1919 год), «Твёр­дые ду­хом» («Su­f­lete tari», 1925 год), «Дан­тон» («Danton», 1931 год); сборника «Сти­хо­тво­ре­ния» («Versu­ri», 1923 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность Петреску при­нес­ли раз­ви­ваю­щие тра­ди­ции мо­дер­низ­ма (в том числе эс­те­ти­ки М. Пру­ста) пси­хо­ло­гические ро­ма­ны «По­след­няя ночь люб­ви, пер­вая ночь вой­ны» («Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război», 1930 год, русский перевод 1979 года; эк­ра­ни­за­ция С. Ни­ко­лае­ску - 1979 год) и «Про­кру­сто­во ло­же» («Pa­tul lui Procust», 1933 год), в цен­тре ко­то­рых раз­мыш­ле­ния о судь­бе «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния» . В не­за­кон­чен­ной ро­ман­ной три­ло­гии на национально-пат­рио­тическую те­му «На­стоя­щий че­ло­век» («Un om între oame­ni», 1953-1957 годы) ощу­ти­мо влия­ние со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма.

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­этический сборник «Транс­цен­ден­та­лия» («Transcendentalia», 1931 год); но­вел­лы, фи­лософске и эс­те­тические эс­се, пуб­ли­ци­сти­ка.

Cочинения:

Teatru. Buc., 1957–1959. Vol. 1–4;

Ope­re. Buc., 1968. Vol. 1; Из­бран­ное. М., 1979.