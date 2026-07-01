ПЕТРЕСКУ КАМИЛ
ПЕТРЕСКУ КАМИЛ - Румынский писатель, член Академии Румынской Народной Республики.
Учился в Бухарестском университете (1913-1916 годы); в 1916-1918 годах участвовал в Первой мировой войне. В послевоенные годы работал преподавателем и журналистом в Тимишоаре; основал несколкьо литературно-художественных журналов. В 1918 году вернулся в Бухарест; с 1939 года директор Национального театра. Печатался как публицист с 1914 года. Автор драм «Игра фей» («Jocul ielelor», 1916-1918 годы), «Венецианское действо» («Act venețian», 1919 год), «Твёрдые духом» («Suflete tari», 1925 год), «Дантон» («Danton», 1931 год); сборника «Стихотворения» («Versuri», 1923 год).
Наибольшую известность Петреску принесли развивающие традиции модернизма (в том числе эстетики М. Пруста) психологические романы «Последняя ночь любви, первая ночь войны» («Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război», 1930 год, русский перевод 1979 года; экранизация С. Николаеску - 1979 год) и «Прокрустово ложе» («Patul lui Procust», 1933 год), в центре которых размышления о судьбе «потерянного поколения». В незаконченной романной трилогии на национально-патриотическую тему «Настоящий человек» («Un om între oameni», 1953-1957 годы) ощутимо влияние социалистического реализма.
Среди других сочинений: поэтический сборник «Трансценденталия» («Transcendentalia», 1931 год); новеллы, философске и эстетические эссе, публицистика.
Cочинения:
Teatru. Buc., 1957–1959. Vol. 1–4;
Opere. Buc., 1968. Vol. 1; Избранное. М., 1979.