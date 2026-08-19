ПЕТРАШЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Российский революционный деятель.
Дворянин. Сын хирурга В.М. Петрашевского (1787-1845), действительный статский советник (1844). Петрашевский обучался в Царскосельском лицее (1832-1839), окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1841). С 1840 года переводчик в МИДе. Увлекался трудами П.Ж. Прудона, Л. Блана, Р. Оуэна, Л. Фейербаха и особенно Ш. Фурье, собирал научную литературу, запрещённую к распространению в России. Устраивал в собственном доме «пятницы» - собрания критически настроенных молодых людей (петрашевцев); среди них были Н.А. Спешнев, Ф.М. Достоевский. Автор множества рукописных заметок, набросков; основной редактор и автор главных статей во 2-м выпуске «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1846), который составляли петрашевцы.
Петрашевский был сторонником республиканской формы правления, отмены цензуры и крепостного права, введения суда присяжных и свободы печати. В духе утопического социализма он мечтал о создании союза всех народов, об отмене регулярной армии, замене частной собственности коллективной, распространении добровольных ассоциаций, обязательном удовлетворении основных потребностей личности. Путей достижения этих целей не предлагал, но отмечал, что «в человечестве ещё до сих пор производится менее ценностей, нежели общественные потребности требуют». Во время дворянских выборов 1848 году в Санкт-Петербургской губернии раздал свыше 200 экземпляров своей литографированной записки «О способе увеличения дворянских или населённых имений». Этим привлёк к себе внимание властей. Над Петрашевским был установлен полицейский надзор, а в начале 1849 года к нему в доверие вошёл агент полиции П.Д. Антонелли.
Арестован 23 апреля (5 мая) 1849 года, заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Во время следствия не раскаялся. За намерение изменить государственное устройство России, распространение между молодыми людьми «зловредных идей против религии, возбуждение в них ненависти к правительству и за покушение составить для этой цели тайное общество» приговорён Военно-судной комиссией по делу петрашевцев к расстрелу, заменённому по предложению генерал-аудиториата бессрочной каторгой, о чём Петрашевскому было объявлено после совершения обряда подготовки к казни.
Отбывал каторгу в Восточной Сибири, в соответствии с Манифестом императора Александра II от 26 августа (7 сентября) 1856 года переведён на поселение с правом выбора места жительства. Жил в Иркутске, был принят в доме восточно-сибирского генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского, который ходатайствовал о полном прощении Петрашевцев, но получил отказ. Сотрудничал в газете «Иркутские губернские ведомости», редактировавшейся Н.А. Спешневым. Вёл отдел местного обозрения в издававшейся по инициативе Петрашевского первой либеральной газете в Сибири – «Амур» (1861-1862 годы). В ссылке проявил себя принципиальным противником нелегальной деятельности. В 1859 году выступил с речью на похоронах чиновника, убитого на дуэли (похороны превратились в демонстрацию, направленную против Муравьёва-Амурского, поскольку убийца был его помощником); в 1860 году Петрашевский был выслан в Енисейскую губернию, жил в сёлах Шушенское и Верхний Кебеж Минусинского округа, в Красноярске и др., неоднократно вступал в конфликт с местными властями.