ПЕТРАШЕВЦЫ
ПЕТРАШЕВЦЫ - принятое в литературе наименование членов нескольких кружков в Санкт-Петербурге, увлекавшихся идеями утопического социализма.
В 1845-1849 годах группировались вокруг М.В. Петрашевского. Первые собрания («пятницы») у него начались, видимо, осенью 1845 года, к весне 1846 года стали регулярными. Их посещали преимущественно молодые люди - офицеры, чиновники, студенты, люди без определённых занятий, литераторы (А.П. Баласогло, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, В.Н. Майков, А.Н. Плещеев, М.Е. Салтыков-Щедрин и др.). Позднее к петрашевцам примкнули Д.Д. Ахшарумов, А.И. Пальм, Н.П. Григорьев, И.М. и К.М. Дебу, П.А. Кузьмин, Ф.Н. Львов, А.Т. Мадерский, Н.А. Момбелли, Н.А. Спешнев, К.И. Тимковский, П.Н. Филиппов, Р.А. Черносвитов, И.Л. Ястржембский и др. В первое время число участников кружка Петрашевского не превышало 15 человек, в 1849 году следствие относило к петрашевцам 158 человек.
Петрашевцы изучали экономические и политические теории (прежде всего, Ш. Фурье), критиковали общественно-политический строй Российской империи, обсуждали пути его изменения, предприняли попытку составить библиотеку, в основном из запрещённых в России книг иностранных авторов. С целью пропаганды материалистических и демократических идей, утопического социализма составили и издали энциклопедический справочник «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (часть 1, от «А» до «М»; часть 2, от «М» до «О», 1845-1846 годы; в 1846 году 2-й выпуск изъят из продажи и в 1853 году уничтожен, в 1849 году негласно скуплен и 1-й выпуск, уничтоженный в 1854 году). Постепенно выделилось радикальное меньшинство (Н.А. Спешнев, К.М. Дебу, Ф.Н. Львов, Н.А. Момбелли, М.В. Петрашевский), которое тяготело к созданию тайного общества. Большинство петрашевцев отвергали насильственные действия.
Среди петрашевцев сложилось ещё два кружка: у Н.С. Кашкина (с ноября 1848 года), участники которого устроили в день рождения Фурье обед в его честь, имевший характер политической демонстрации; у С.Ф. Дурова (весной 1849 года), члены которого написали несколько агитационных сочинений.
В связи с европейскими революциями 1848-1849 годов власти придали собраниям петрашевцев важное значение, с марта 1849 года «пятницы» у Петрашевского посещал агент полиции П.Д. Антонелли. 23 апреля (5 мая) 1849 года было арестовано 36 участников собраний, всего к следствию, которое велось специальных созданной Секретной следственной комиссией, привлекалось 122 человека. Комиссия пришла к выводу, что собрания Петрашевцев отличались «духом, противным правительству», но «не обнаруживали… ни единства действий, ни взаимного согласия» и к разряду тайных обществ не принадлежали. Решением специальной Военно-судной комиссии 15 человек были приговорены к расстрелу, 5 человек - к каторге, 1 человек - к ссылке, однако приговор был смягчён императором Николаем I. Об этом петрашевцам было объявлено лишь после полномасштабной инсценировки подготовки к казни на Семёновском плацу в Санкт-Петербурге 22 декабря 1849 года (3 января 1850 года).
Петрашевский был приговорён к бессрочной каторге, к суровым наказаниям (от 10 до 15 лет каторжных работ) осуждены Спешнев, Момбелли и Львов за намерение изменить общественно- политическое устройство России, антирелигиозные воззрения и за «покушение составить тайное общество», а также Н.П. Григорьев за своё сочинение «Солдатская беседа», предназначавшееся «к поколебанию в нижних чинах преданности престолу». Остальные подсудимые были приговорены к нескольким годам каторги, арестантских рот или были отправлены рядовыми в оренбургские и кавказские линейные полки. Манифестом императора Александра II от 26 августа (7 сентября) 1856 года часть петрашевцев амнистирована, для другой части наказание было смягчено (поселение вместо каторги). Находясь в Сибири, петрашевцы пытались поддерживать связь друг с другом, занимались общественной деятельностью.
Источники:
Ястржембский И.Л. Мемуар петрашевца // Минувшие годы. 1908. № 1;
Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.; Л., [1926];
Дело петрашевцев. М.; Л., 1937–1951. Т. 1–3;
Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953;
Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. М., 1986.