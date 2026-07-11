ПЕТРАШЕВЦЫ

ПЕТРАШЕВЦЫ - принятое в литературе наименование членов нескольких кружков в Санкт-Петербурге , увлекавшихся идеями утопического социализма.

В 1845-1849 годах груп­пи­ро­ва­лись во­круг М.В. Пет­ра­шев­ско­го . Пер­вые со­б­ра­ния («пят­ни­цы») у не­го на­ча­лись, ви­ди­мо, осе­нью 1845 года, к вес­не 1846 года ста­ли ре­гу­ляр­ны­ми. Их по­се­ща­ли пре­имущественно мо­ло­дые лю­ди - офи­це­ры, чи­нов­ни­ки, сту­ден­ты, лю­ди без оп­ре­де­лён­ных за­ня­тий, ли­те­ра­то­ры (А.П. Ба­ла­сог­ло, Н.Я. Да­ни­лев­ский, Ф.М. Дос­то­ев­ский, В.Н. Май­ков , А.Н. Пле­ще­ев, М.Е. Сал­ты­ков-Щед­рин и др.). Позд­нее к петрашевцам примк­ну­ли Д.Д. Ах­ша­румов, А.И. Пальм, Н.П. Гри­горь­ев, И.М. и К.М. Де­бу, П.А. Кузь­мин, Ф.Н. Львов, А.Т. Ма­дер­ский, Н.А. Мом­бел­ли, Н.А. Спеш­нев, К.И. Тим­ков­ский, П.Н. Фи­лип­пов, Р.А. Чер­но­сви­тов, И.Л. Яс­т­р­жемб­ский и др. В пер­вое вре­мя чис­ло уча­ст­ни­ков круж­ка Пет­ра­шев­ско­го не пре­вы­ша­ло 15 человек, в 1849 году след­ст­вие от­но­си­ло к петрашевцам 158 человек.

Петрашевцы изу­ча­ли эко­но­мические и по­ли­тические тео­рии (пре­ж­де все­го, Ш. Фу­рье), кри­ти­ко­ва­ли об­щественно-по­ли­тический строй Российской им­пе­рии, об­су­ж­да­ли пу­ти его из­ме­не­ния, пред­при­ня­ли по­пыт­ку со­ста­вить биб­лио­те­ку, в основном из за­пре­щён­ных в Рос­сии книг иностранных ав­то­ров. С це­лью про­па­ган­ды ма­те­риа­ли­стических и де­мо­кра­тических идей, уто­пического со­циа­лиз­ма со­ста­ви­ли и из­да­ли эн­цик­ло­пе­дический спра­воч­ник «Кар­ман­ный сло­варь ино­стран­ных слов, во­шед­ших в со­став рус­ско­го язы­ка» (часть 1, от «А» до «М»; часть 2, от «М» до «О», 1845-1846 годы; в 1846 году 2-й вы­пуск изъ­ят из про­да­жи и в 1853 году унич­то­жен, в 1849 году не­глас­но скуп­лен и 1-й вы­пуск, унич­то­жен­ный в 1854 году). По­сте­пен­но вы­де­ли­лось ра­ди­каль­ное мень­шин­ст­во (Н.А. Спеш­нев, К.М. Де­бу, Ф.Н. Львов, Н.А. Мом­бел­ли, М.В. Пет­ра­шев­ский), ко­то­рое тя­го­те­ло к соз­да­нию тай­но­го об­ще­ст­ва. Боль­шин­ст­во петрашевцев от­вер­га­ли на­сильственные дей­ст­вия.

Сре­ди петрашевцев сло­жи­лось ещё два круж­ка: у Н.С. Каш­ки­на (с но­ября 1848 года), уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го уст­рои­ли в день ро­ж­де­ния Фу­рье обед в его честь, имев­ший ха­рак­тер по­ли­тической де­мон­ст­ра­ции; у С.Ф. Ду­ро­ва (вес­ной 1849 года), чле­ны ко­то­ро­го на­пи­са­ли несколько аги­тационных со­чи­не­ний.

В свя­зи с ев­ропейскими ре­во­лю­ция­ми 1848-1849 годов вла­сти при­да­ли со­б­ра­ни­ям петрашевцев важ­ное зна­че­ние, с мар­та 1849 года «пят­ни­цы» у Пет­ра­шев­ско­го по­се­щал агент по­ли­ции П.Д. Ан­то­нел­ли. 23 апреля (5 мая) 1849 года бы­ло аре­сто­ва­но 36 уча­ст­ни­ков со­б­ра­ний, все­го к след­ст­вию, ко­то­рое ве­лось специальных соз­дан­ной Сек­рет­ной следственной ко­мис­си­ей, при­вле­ка­лось 122 человека. Ко­мис­сия при­шла к вы­во­ду, что со­б­ра­ния Петрашевцев от­ли­ча­лись «ду­хом, про­тив­ным пра­ви­тель­ст­ву», но «не об­на­ру­жи­ва­ли… ни един­ст­ва дей­ствий, ни вза­им­но­го со­гла­сия» и к раз­ря­ду тай­ных об­ществ не при­над­ле­жа­ли. Ре­ше­ни­ем специальной Во­ен­но-суд­ной ко­мис­сии 15 человек бы­ли при­го­во­ре­ны к рас­стре­лу, 5 человек - к ка­тор­ге, 1 человек - к ссыл­ке, од­на­ко при­го­вор был смяг­чён императором Ни­ко­ла­ем I . Об этом петрашевцам бы­ло объ­яв­ле­но лишь по­сле пол­но­мас­штаб­ной инс­це­ни­ров­ки под­го­тов­ки к каз­ни на Се­мё­нов­ском пла­цу в Санкт-Пе­тер­бур­ге 22 декабря 1849 года (3 января 1850 года).

Пет­ра­шев­ский был при­го­во­рён к бес­сроч­ной ка­тор­ге, к су­ро­вым на­ка­за­ни­ям (от 10 до 15 лет ка­торж­ных ра­бот) осу­ж­де­ны Спеш­нев, Мом­бел­ли и Львов за на­ме­ре­ние из­ме­нить об­щественно- по­ли­тическое уст­рой­ст­во Рос­сии, ан­ти­ре­ли­ги­оз­ные воз­зре­ния и за «по­ку­ше­ние со­ста­вить тай­ное об­ще­ст­во», а так­же Н.П. Гри­горь­ев за своё сочинение «Сол­дат­ская бе­се­да», пред­на­зна­чав­шее­ся «к по­ко­ле­ба­нию в ниж­них чи­нах пре­дан­но­сти пре­сто­лу». Ос­таль­ные под­су­ди­мые бы­ли при­го­во­ре­ны к не­сколь­ким го­дам ка­тор­ги, аре­стант­ских рот или бы­ли от­прав­ле­ны ря­до­вы­ми в орен­бург­ские и кав­каз­ские ли­ней­ные пол­ки. Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра II от 26 августа (7 сентября) 1856 года часть петрашевцев ам­ни­сти­ро­ва­на, для другой час­ти на­ка­за­ние бы­ло смяг­че­но (по­се­ле­ние вме­сто ка­тор­ги). На­хо­дясь в Си­би­ри, петрашевцы пы­та­лись под­дер­жи­вать связь друг с дру­гом, за­ни­ма­лись об­щественной дея­тель­но­стью.

Ис­точники :

Яс­т­р­жемб­ский И.Л. Ме­му­ар пет­ра­шев­ца // Ми­нув­шие го­ды. 1908. № 1;

Пет­ра­шев­цы в вос­по­ми­на­ни­ях со­вре­мен­ни­ков. М.; Л., [1926];

Де­ло пет­ра­шев­цев. М.; Л., 1937–1951. Т. 1–3;

Фи­ло­соф­ские и об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ские про­из­ве­де­ния пет­ра­шев­цев. М., 1953;

Пет­ра­шев­цы об ате­из­ме, ре­ли­гии и церк­ви. М., 1986.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)