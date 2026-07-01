ПЕТРАРКИЗМ (итал. petrarchismo)

Тра­ди­ция ус­вое­ния ли­рич. язы­ка и сти­ля Ф. Пет­рар­ки в ев­роп. по­эзии 15–16 вв.

Про­ис­хо­ж­де­ние тер­ми­на «П.» свя­зы­ва­ют с диа­ло­гом «Пет­рар­кист» Н. Фран­ко (1539), хо­тя сво­ему ши­ро­ко­му ис­поль­зо­ва­нию он обя­зан итал. кри­ти­ке 19 в. За­ро­див­шись в Ита­лии в 1430-х гг., П. ак­тив­но раз­вил­ся в твор­че­ст­ве при­двор­ных по­этов ру­бе­жа 15–16 вв. В 1-й тре­ти 16 в.П. Бем­бо за­кре­пил пет­рар­ки­ст­ский ка­нон, ут­вер­див язык и стиль Пет­рар­ки в ка­че­ст­ве об­раз­ца для со­вре­мен­ной ему сло­вес­но­сти. Бла­го­да­ря раз­ви­тию кни­го­пе­ча­та­ния, П. стал мас­со­вым лит. яв­ле­ни­ем, при­вер­жен­цы ко­то­ро­го ( Дж. Дел­ла Ка­са , Дж. Гуи­дич­чо­ни, А. Ка­ро, Г. ди Тар­сия, Г. Стам­па и др.) стре­ми­лись под­ра­жать Пет­рар­ке не толь­ко в ли­те­ра­ту­ре, но и в жиз­ни. Ми­ро­со­зер­цат. ос­но­вы П. 16 в. оп­ре­де­ля­ют ка­те­го­рии люб­ви и кра­со­ты; для сти­ля пет­рар­ки­стов ха­рак­тер­ны по­ис­ки ви­зу­аль­но­го об­раза кра­со­ты в ли­те­ра­ту­ре, по­пыт­ки со­еди­нить по­эзию и жи­во­пись, ак­цент на де­ко­ра­тив­но­сти, чер­ты мань­е­риз­ма ; пред­поч­те­ние от­да­ёт­ся кни­ге сти­хов. Из Ита­лии П. рас­про­стра­нил­ся в др. стра­ны Ев­ро­пы – во Фран­цию (М. де Сен-Же­ле, К. Ма­ро, М. Сев, Ж. Дю Бел­ле, П. де Рон­сар), Анг­лию (Т. Уай­ет, Ф. Сид­ни, Э. Спен­сер, У. Шек­спир ), Ис­па­нию (Х. Бос­кан Аль­мо­га­вер, Г. де ла Ве­га), Пор­ту­га­лию (Ф. Са ди Ми­ран­да, Л. ди Ка­мо­энс). К кон. 16 в. П. по­сте­пен­но уга­са­ет: ко­ме­дия «Под­свеч­ник» (1582) и диа­лог «О ге­рои­че­ском эн­ту­зи­аз­ме» (1585) Дж. Бру­но.

Автор статьи: Т.В. Якуш­ки­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)