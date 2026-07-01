ПЕТРАРКИЗМ (итал. petrarchismo)
Традиция усвоения лирич. языка и стиля Ф. Петрарки в европ. поэзии 15–16 вв.
Происхождение термина «П.» связывают с диалогом «Петраркист» Н. Франко (1539), хотя своему широкому использованию он обязан итал. критике 19 в. Зародившись в Италии в 1430-х гг., П. активно развился в творчестве придворных поэтов рубежа 15–16 вв. В 1-й трети 16 в.П. Бембо закрепил петраркистский канон, утвердив язык и стиль Петрарки в качестве образца для современной ему словесности. Благодаря развитию книгопечатания, П. стал массовым лит. явлением, приверженцы которого (Дж. Делла Каса, Дж. Гуидиччони, А. Каро, Г. ди Тарсия, Г. Стампа и др.) стремились подражать Петрарке не только в литературе, но и в жизни. Миросозерцат. основы П. 16 в. определяют категории любви и красоты; для стиля петраркистов характерны поиски визуального образа красоты в литературе, попытки соединить поэзию и живопись, акцент на декоративности, черты маньеризма; предпочтение отдаётся книге стихов. Из Италии П. распространился в др. страны Европы – во Францию (М. де Сен-Желе, К. Маро, М. Сев, Ж. Дю Белле, П. де Ронсар), Англию (Т. Уайет, Ф. Сидни, Э. Спенсер, У. Шекспир), Испанию (Х. Боскан Альмогавер, Г. де ла Вега), Португалию (Ф. Са ди Миранда, Л. ди Камоэнс). К кон. 16 в. П. постепенно угасает: комедия «Подсвечник» (1582) и диалог «О героическом энтузиазме» (1585) Дж. Бруно.
Автор статьи: Т.В. Якушкина.