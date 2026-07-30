ПЕТРАРКА, Франческо (итал. Francesco Petrarca, 1304‒1374)

Великий итальянский поэт.

Родился в 1304 г. в семье флорентийского нотариуса. Петрарка улился в университетах Болоньи и Монпелье, где изучал право. В 1309 г. принял духовных сан в Авиньоне, где тогда располагалась резиденция римских пап. В начале 1330-х гг. путешествовал по Европе. В 1337 г. постил Рим.

В 1337–1341 гг. жил в селении Воклюз, где создал немало своих произведений. В это время Петрарка написал «Африку», грандиозное произведение на латинском языке, повествующее о завоевании Римом Карфагена . Петрарка мечтал об объединении Италии, пытался убедить императора Карла IV соединить разрозненные итальянские земли под своей власть. Уповал Петрарка и на римских пап , и на короля Неаполя. Поскольку его политическая приверженность была неопределённа, ему не удалось добиться успеха в своих попытках приблизить воссоединение страны.

Петрарка был большим знатоком античной литературы и филологии. Античная культура питала мысль и творчество Петрарки. Петрарка написал не сколько морально-этических трактатов, в которых призывал к совершенно разному образу жизни: в одном о воспевал «обеспеченный досуг», посвящаемый занятиям науками и искусствами в другом — монашеский аскетизм.

В трактате «О средствах против всякой фортуны» он пишет о бренности земной жизни, но обнаруживает интерес к человеческой личности. В работе «Об истинной мудрости» Петрарка оспаривает утверждение, что философия — служанка теологии, утверждая, что истинная цель философии — самопознание. В трактате «Тайна» Петрарка пытается разрешить главный конфликт, присутствующий в его душе — конфликт мирских устремлений и гуманистического мировоззрения с аскетическим идеалом, олицетворяемым св. Августином.

Несмотря на богатое латинское наследие Петрарки, если всемирная слава основана на его итальянских поэтических произведениях, задачу которых Петрарка видит в воспевании прекрасной и жестокой дамы. Петрарка написал множество сонетов, посвященных его возлюбленной, Лауре, которую он встретил в 1327 г. Петрарка посвящал стихи Лауре до самой ее смерти в 1348 г., а также десять лет после ее кончины.

Таким образом, собрание сонетов разделяется на две части: «на жизнь» Лауры и «на смерть». В стихах Петрарки Лаура, не теряя реальных черт, становится аллегорией чистоты и добродетели. Петрарка пишет о очищающем и облагораживающем влиянии любви к Лауре на его душу. Последние годы жизни Петрарка провел в Италии, много путешествуя. Поэт умер в 1374 г.

Сочинения:

Петрарка Ф. Избранные сонеты и канцоны в переводах русских писателей, СПБ, 1898;

Петрарка Ф. Автобиография, Исповедь, Сонеты. М., 1915.

Иллюстрации:

Портрет Петрарки.