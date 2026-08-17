Петрáрка, Франческо

Петрáрка ( ит. Petrarca) , Франческо (20.07.1304, Ареццо — 18.07.1374, Аркуа) — итальянский поэт, один из родоначальников ренессансного гуманизма . Сын нотариуса, изгнанного из Флоренции в ходе партийной борьбы и обосновавшегося при папской курии в Авиньоне (см. Авиньонское пленение пап ), П. изучал право в Монпелье и в Болонье, затем стал секретарем кардинала Дж. Колонна. Одновременно занялся литературным творчеством. Хотя сам П. больше ценил свои латинские произведения (поэму «Африка» о подвигах Сципиона Старшего), славу и звание одного из трех «венцов» итальянской литературы ему принес сборник лирических стихотворений «Книга песен» («Canzoniere»), посвященный идеальной возлюбленной Лауре и написанный на народном языке (вольгаре).

П. занимался поисками рукописей античных авторов, пытался подражать им и мечтал о возрождении римского величия. В 1341 за свое поэтическое творчество был коронован на Капитолии , симпатизировал Кола ди Риенцо, но со временем разочаровался в утопических республиканских идеалах и жил при дворах синьоров Милана и Падуи. Наиболее известные произведения П.: диалог «Моя тайна» («Secretum») на тему презрения к миру, «О средствах противостоять судьбе» («De remediis utriusque fortunae»), исторические сочинения «О достопамятных событиях» («Rerum memorandum libri»), биографии знаменитых мужей. Широко известно его письмо о восхождении на гору Ванту́ в 1336; там он открыл наугад «Исповедь» Блаженного Августина, и его поразила фраза о том, что люди наслаждаются видом высоких гор, но забывают о собственной душе. Воззрения П. отражали как античную, так и средневековую традицию в духе зарождавшегося Ренессанса, обращенного к studia humana, изучению человека. При этом П. рассматривал Средние века как время упадка, наступившего после заката Римской империи и продлившегося до его дней; эта идея легла в основу будущей трехчастной хронологической схемы.

Лит. : Данченко В. Т. Франческо Петрарка: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. М., 1986; Fenzi E. Petrarca. Bologna, 2008; Dotti U . Vita di Petrarca. Il poeta, lo storico, l’umanista. Torino, 2014. М. А. Юсим .